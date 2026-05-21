“อนุทิน” เดือด “พรรคประชาชน” อัดไร้วุฒิภาวะ หลังวิจารณ์ประชุมร่วมคณะองคมนตรี
อนุทิน เดือดอัดพรรคประชาชน หลังวิจารณ์ประชุมร่วมคณะองคมนตรี ชี้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา และวุฒิภาวะ ประชุมแบบนี้มา 10 ปีแล้ว
นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ภายหลังจากที่ พรรคประชาชน ออกแถลงการณ์ตั้งข้อสังเกตรัฐบาลอนุทิน ชาญวีรกูล หลังคณะองคมนตรี 9 ราย เข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) เพื่อเตรียมแผนรับมือภัยแล้งปี 2569 ระบุว่ารัฐบาลกำลังกระทำการ “มิบังควร” และเสี่ยงละเมิดหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
โดยนายอนุทินระบุว่า เป็นสิ่งที่ดำเนินการมาเป็น 10 ปีแล้ว เป็นเรื่องปกติ ไม่ได้เป็นการประชุมอะไร แต่เป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานทั้งหลาย
เชื่อว่าคณะองคมนตรีแต่ละท่าน จะต้องไปรับผิดชอบดูแลพี่น้องประชาชนของแต่ละท่าน ในแต่ละภูมิภาค หลายท่านก็เป็นผู้บริหารระดับสูงในแวดวงราชการมาก่อน ถือว่าเป็นเรื่องปกติ และเป็นเรื่องที่ดี ที่ได้มีการนำเสนอ และรับฟังความเห็นของผู้ที่มีประสบการณ์อย่างล้นเหลือ
เมื่อถามว่ามีการใช้คำว่าอย่าห้อยโหนดึงฟ้าลงมาต่ำ นายกฯ ตอบกลับว่า “ไม่เคย มีแต่คนที่พูดล่ะมั้ง พยายามอยู่เรื่อย เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้น อย่าไปสนใจในเรื่องโวหารหรือเรื่องเจตนารมณ์ ประชาชนเข้าใจดีว่า เขาทำเรื่องนี้เพื่ออะไร และความเห็นทั้งหมดที่พูดมาก็ผิดหมด มันไม่ใช่การประชุมไม่ใช่การสั่งการ ไม่ใช่เป็นการก้าวก่ายการทำงานของแต่ละภาคส่วน แค่นี้ยังไม่รู้เลยว่าการบริหารประเทศทำอย่างไร แค่จะมาวิพากษ์วิจารณ์แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา และวุฒิภาวะ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พรรคประชาชน สับรัฐบาล “มิบังควร” 9 องคมนตรี ร่วมประชุม บกปภ.ช. ภัยแล้ง 69
- “พี่ศรี” ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน โพสต์พาดพิงองคมนตรี อันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครอง
- ปภ. แถลงการประชุมร่วม 9 องคมนตรี เป็นวาระปกติ ทำมาตั้งแต่ปี 60
ติดตาม The Thaiger บน Google News: