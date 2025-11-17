ข่าวกีฬาฟุตบอล

ปฏิกิริยาแข้ง หมอนทองฯ หลังแพ้ ราชวินิตบางเขน ขาดลอย 1-8 จอดป้ายรองแชมป์อีกรายการ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 พ.ย. 2568 10:47 น.| อัปเดต: 17 พ.ย. 2568 11:03 น.
90
หมอนทองวิทยา ฟุตซอล
แฟ้มภาพ

ผลฟุตซอล หมอนทองวิทยาของ อ.สกล โดนถล่มยับ ชวดแชมป์ โต๊ะปาเกร์คัพ 2025 แพ้ ราชวินิตบางเขน” ขาดลอย 1-8 พาดูสภาพนักเตะน้องๆ แข้งทองจากบางน้ำเปรี้ยว หลังกนะแสวิพากษ์วิจารณ์กระหน่ำรัวคอมเมนต์ทั้งแซะทั้งให้กำลังใจกันไม่มีตก

ควันหลงการแข่งขันฟุตซอลยู-18 โต๊ะปาเกร์คัพ 2025 ณ สนาม MASAHHATUDDEEN2 STADIUM (มะเซาะฯ​) หมอนทองวิทยา ภายใต้การคุมทีมของอาจารย์สกล ทีมดังจากฟุตบอล 7 สี ลงเล่นฟุตซอลนัดชิงชนะเลิศ เป็นฝ่ายแพ้ ราชวินิตบางเขน ยักษ์ใหญ่วงการโต๊ะเล็กบอลนักเรียน โดยเกมนี้ 5 ตัวจริงของฝั่งหมอนทองฯ มีถึงสองหน่อที่ได้เป็น 7 คนแรกในเกมนัดชิงแชมป์ฟุตบอล 7 สีมาแล้ว ได้แก่ เบอร์ 10 อัคนีย์ ภูสุดสูง และเบอร์ 14 ปัญณวัฒน์ พงษ์บุญญพัฒน์ แต่สุดท้ายไม่อาจต้านทานความแกร่งของคู่ต่อสู้จนพ่ายไปด้วยสกอร์ 1-8 ประตู

ผลนัดนี้ทำให้ ราชวินิตบางเขน ป้องกันแชมป์ได้สำเร็จ ขณะที่ หมอนทองวิทยา แพ้ในนัดชิงชนะเลิศ เป็นรายการที่ 2 ในเดือนนี้ หลังจากเพิ่งแพ้ อบจ.ชัยนาท ในฟุตบอลแชมป์กีฬา 7 สี เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม หมอนทองวิทยา ได้เงินอัดฉีด 7,000 บาท จากการยิงได้ 1 ประตูด้วย

อ้างอิงข้อมูลจากไทยรัฐสปอร์ต หลังจบเกม นักเตะของหมอนทอง ไม่ได้แสดงสีหน้าผิดหวังให้แฟนๆ ที่ตามมาเชียร์ต้องเป็นกังวล ยังคงมีรอยยิ้มสดใสบนใบหน้าให้เห็นเหมือนเคย ในระหว่างรับรางวัลรองแชมป์ เพราะความสุขของเขาก็คือการได้เล่นกีฬาที่พวกเขารักและสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนั่นเอง

ขณะที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2 มีการลงภาพบรรยากาศก่อนเกมนัดชิงฯ เมื่อวานนี้ (16 พ.ย.) ซึ่งทั้งตัวของอาจารย์สกล เกลี้ยงประเสริฐ หัวหน้าผู้ฝึกสอนและน้องๆ นักเตะทีมหมอนทองวิทยา จ.ฉะเชิงเทรา ยังคงได้รับการตอบรับด้วยดีจากแฟนคลับที่มารอเจอและถ่ายรูปกันล้นหลาม

โดยทางเพจของรร.ยังเขียนบรรยายเพิ่มเติมอีกว่า หมอนทอง ไม่ได้มาถึงนัดชิงชนะเลิศ​ เพราะโชค​ หรือ”กระแส” แต่มาจาก “วินัย–หัวใจ–ความสามัคคี” อ.สกล นำทีมบวกเต็มพลัง

ขอบคุณคลิป : โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2

ผลบอล หมอนทองล่าสุด
แฟ้มภาพ
หมอนทองวิทยา
แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ @โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2
แฟ้มภาพ @โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2
แฟ้มภาพ @โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2
แฟ้มภาพ @โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2
แฟ้มภาพ @โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2
น้องทีมหมอนทองวิทยา
ภาพ @โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2
อ สกล
ภาพ @โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2
นักเตะทีมหมอนทอง
ภาพ @โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2
หมอนทองวิทยา ฟุตซอล
ภาพ @โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2
กระแสทีมหมอนทองวันนี้
ภาพ @โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2
หมอนทอง แพ้
ภาพ @โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2
หมอนทองวิทยา นัดชิงฟุตซอล
ภาพ @โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2
หมอนทองวิทยา
ภาพ @โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2
หมอนทองวิทยา
ภาพ @โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2
หมอนทองวิทยา
ภาพ @โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2
อาจารย์สกล นำทีมเตะฟุตซอล
ภาพ @โรงเรียนมะเซาะฮะตุดดีน 2

อ่านข่าวกีฬาประจำวันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

