พิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ รับมือ นทท. ไม่ไหว วางมาตรการซื้อตั๋วแบบจองเวลา
พิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ รับมือนักท่องเที่ยวไม่ไหว วางมาตรการซื้อตั๋วแบบจองเวลา หลังจากที่มีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้าชมมากกว่าที่คาดไว้
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน สำนักข่าว SCMP รายงานว่า พิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ พิพิธภัณฑ์โบราณคดีที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้ประกาศว่านับตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไป ทางพิพิธภัณฑ์จะเปิดให้ซื้อตั๋วแบบระบุเวลา เพื่อควบคุมการไหลเวียนของนักท่องเที่ยวดีขึ้น ภายหลังจากที่พิพิธภัณฑ์ดังกล่าวที่ตั้งอยู่ใกล้กับพีรมิด เผชิญปัญหานักท่องเที่ยวล้นและควบคุมนักท่องเที่ยวไม่ได้
โดยพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวเพิ่งเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา และมีผู้เข้าชมประมาณ 19,000 ต่อวัน ซึ่งหากพิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ยังสามารถรักษาตัวเลขดังกล่าวได้ตลอดทั้งปี จะทำให้พิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่คนเข้าชมมากที่สุดในโลก เป็นรองแค่พิพิธภัณฑ์ลูฟวร์ ในกรุงปารีส และ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจีน ในกรุงปักกิ่งเท่านั้น
ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนั้นมากกว่าที่ทางพิพิธภัณฑ์คาดการณ์ไว้มาก และทำให้ต้องออกมาตรการรองรับในที่สุด โดยนอกจากนักท่องเที่ยวแล้วยังมีชาวอียิปต์จำนวนมากให้ความสนใจด้วย
สำหรับพิพิธภัณฑ์แกรนด์อียิปต์ มีงานจัดแสดงมากมาย ประกอบไปด้วยสมบัติล้ำค่าของตุตันคาเมน กษัตริย์อียิปต์โบราณในวัยเด็ก และเรือสุริยะขนาด 42 เมตรของกษัตริย์คูฟู เป็นต้น
