อัยการคืนสำนวน คดี “แม่บ้านผสมเดทตอล” ให้เด็กดื่ม ชี้ อาจเข้าข่ายพยายามฆ่า

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 พ.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 21 พ.ค. 2569 11:58 น.
อัยการสั่งคืนสำนวน ให้พนักงานสอบสวนสรุปความเห็นใหม่ คดี “แม่บ้านผสมเดทตอล” ให้เด็กดื่ม ชี้ อาจเข้าข่ายพยายามฆ่า

21 พ.ค. 2569 สำนักงานอัยการสูงสุด แจ้งความคืบหน้าคดีแม่บ้านผสมน้ำยาฆ่าเชื้อลงในขวดนมให้เด็กดื่ม โดยระบุว่า นายไชยรัตน์ ปาวะกะนันท์ รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด เปิดเผยว่า ตามที่มีการกล่าวหาว่า นางสาวอุษณี พลังอุสาห์ ซึ่งเป็นแม่บ้านทำความสะอาด ได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้ออเนกประสงค์ยี่ห้อหนึ่งลงในขวดนมให้กับเด็กดื่ม

โดยพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางโพงพาง ได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้กับพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4 เพื่อพิจารณา ในความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ปลอมปนอาหาร ยาหรือเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นใด เพื่อบุคคลอื่นเสพหรือใช้ และการปลอมปนนั้นน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่สุขภาพ หรือจำหน่าย หรือเสนอขาย สิ่งเช่นว่านั้นเพื่อบุคคลเสพหรือใช้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 296 และ 236 ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี และปรับไม่เกิน 60,000 บาท และต่อมาพนักงานอัยการได้มีคำสั่งให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนเพิ่มเติม ตามที่ปรากฏเป็นข่าวไปก่อนหน้านี้

ภายหลังจากที่ได้รับผลการสอบสวนเพิ่มเติม พนักงานอัยการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การที่ผู้ต้องหาได้ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อจากขวดสเปรย์ที่มีการเจือจางโดยผสมน้ำเปล่าไว้แล้วนั้นลงไปในขวดนม หากบุคคลใดหรือแม้แต่เด็กได้ดื่มเข้าไปย่อมอาจเกิดอันตรายต่อชีวิตได้ เพราะน้ำยาฆ่าเชื้อในขวดสเปรย์ดังกล่าวมีสารเคมีที่อาจเกิดอันตรายต่อชีวิต

ตามผลรายงานของศูนย์พิษวิทยาฯ ประกอบกับรายละเอียดในสำนวนคดีแสดงให้เห็นว่าการกระทำของผู้ต้องหามีลักษณะของการกระทำโดยการไตร่ตรอง จึงเห็นว่า การกระทำมีมูลความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4), 80 หรือมิฉะนั้นก็เป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน ซึ่งมีเหตุปัจจัยหรือวัตถุที่มุ่งหมายกระทำต่อไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างแน่แท้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 289 (4), 81 ซึ่งมีอัตราโทษที่กฎหมายกำหนดเกินกว่าอำนาจในการพิจารณาพิพากษาของศาลแขวง

พนักงานอัยการ สำนักงานคดีอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4 ไม่อาจรับสำนวนคดีนี้ไว้พิจารณาได้ จึงให้คืนสำนวนการสอบสวนพร้อมตัวผู้ต้องหาไปยังพนักงานสอบสวน เพื่อสรุปความเห็นควรสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้เสร็จสิ้น

หากเห็นว่าเป็นความผิดดังกล่าวให้ดำเนินการแจ้งข้อเท็จจริง แจ้งสิทธิ และแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ต้องหาให้ครบถ้วนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ก่อนส่งสำนวนการสอบสวนไปยังพนักงานอัยการที่มีเขตอำนาจพิจารณาต่อไป

สำนักงานอัยการสูงสุด

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

