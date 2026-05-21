ยืนยัน DNA แล้ว “น้องแอล สุภาพร” เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน
ครอบครัวเดินทางจากเชียงใหม่รับร่าง น้องแอล สุภาพร เหยื่อรายสุดท้าย รถไฟชนรถเมล์มักกะสัน ที่นิติเวช รพ.ตำรวจ หลังผล DNA ตรงกัน เตรียมส่งร่างกลับพร้าวประกอบพิธีที่วัดน้ำแพร่ สวดอภิธรรม 22–26 พฤษภาคม 2569
วันที่ 21 พฤษภาคม ครอบครัวของนางสาวสุภาพร จงจิตร หรือ “น้องแอล” อายุ 33 ปี เดินทางมาติดต่อที่สถาบันนิติเวชวิทยา โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อขอรับร่างไปประกอบพิธีทางศาสนา ท่ามกลางบรรยากาศโศกเศร้า
น้องแอลเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิต 8 รายจากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางสาย 206 ที่จุดตัดทางรถไฟมักกะสัน ถนนอโศก-ดินแดง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 เธอเป็นรายสุดท้ายที่ยืนยันตัวตนได้
ขาดการติดต่อตั้งแต่เช้าวันเกิดเหตุ
พ่อของน้องแอลเล่าว่า เช้าวันเกิดเหตุยังพูดคุยกับลูกสาวตามปกติ ลูกสาวบอกว่าจะออกไปหาหอพัก คาดว่าต้องผ่านเส้นทางบริเวณจุดเกิดเหตุ หลังจากนั้นครอบครัวติดต่อเธอไม่ได้อีกเลย จึงเริ่มตรวจสอบรายชื่อผู้บาดเจ็บตามโรงพยาบาลต่าง ๆ แต่ไม่พบชื่อของเธอ
ญาติจึงเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่มากรุงเทพฯ เพื่อเข้ารับการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจพิสูจน์ DNA ที่สถาบันนิติเวชวิทยา ก่อนผลตรวจยืนยันว่าตรงกัน
พี่ชายของน้องแอลเผยว่า น้องสาวยังไม่ทันได้เริ่มงานใหม่ ครอบครัวหวังไว้มาก แต่กลับต้องสูญเสียเธอไปอย่างไม่มีวันกลับ และตัดพ้อว่าการเดินทางในประเทศไทยทุกวันนี้ยังอันตราย อุบัติเหตุแบบนี้เกิดซ้ำแล้วซ้ำเล่า ไม่มีทีท่าจะจบ
น้องแอลเป็นชาวอำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ เคยได้รับตำแหน่งธิดาข้าวหอม อำเภอพร้าว ก่อนย้ายมาทำงานในกรุงเทพฯ ที่สถานเสริมความงามย่านศรีนครินทร์มาหลายปี
กำหนดพิธีศพที่วัดน้ำแพร่ อำเภอพร้าว
ครอบครัวเตรียมนำร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิด โดยกำหนดสวดอภิธรรมที่วัดน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 22–25 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.00 น. ทุกคืน
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2569 เวลา 11.00 น. มีพิธีสวดมาติกาและบังสุกุล และเวลา 13.00 น. เป็นพิธีประชุมเพลิง
ทีมข่าว The Thaiger ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวนางสาวสุภาพร จงจิตร และครอบครัวผู้เสียชีวิตทุกรายจากเหตุการณ์ครั้งนี้
