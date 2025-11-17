พ่อเฒ่าวัย 70 สิ้นใจเปลือยคาโซฟา หลังจัดเซ็กซ์หมู่ เจอเข็มฉีดยา-ถุงยางเกลื่อน
เฒ่า 70 ดับปริศนาคาโซฟา เจ้าของบ้านรับ ชวนมาร่วมเซ็กซ์หมู่-เสพยา ตร.บุกค้นพบยาไอซ์-เข็มฉีดยา-ถุงยางเกลื่อนห้อง
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เวลา 22.28 น. ตำรวจ สภ.เมืองลพบุรี ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตไม่ทราบสาเหตุภายในบ้านหลังหนึ่งใน ต.โคกลำพาน อ.เมือง จ.ลพบุรี เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุพร้อมแพทย์โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พบร่าง นายเอ (นามสมมติ) อายุ 70 ปี ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เสียชีวิตในสภาพเปลือยกายอยู่บนโซฟา
จากการชันสูตรเบื้องต้น ไม่พบบาดแผลถูกทำร้ายหรือร่องรอยการต่อสู้ แต่ที่น่าสลดคือพบมดไต่ตอมทั่วทั้งตัว และมีรอยมดกัดที่คอจนเลือดไหลซิบ คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3-4 ชั่วโมง
ในที่เกิดเหตุ พบนายเอส (นามสมมติ) อายุ 52 ปี เจ้าของบ้าน และนายซี (นามสมมติ) อายุ 38 ปี ชาวจังหวัดสระบุรี อยู่ในอาการสับสน นายเอส เจ้าของบ้าน ให้การว่า ตนได้ชักชวนนายเอ ซึ่งเป็นคู่ขา ให้เดินทางมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อมาร่วมเพศสัมพันธ์กัน
หลังจากเสร็จกิจรอบแรก นายเอสได้โทรศัพท์ชวนนายซี มาร่วมด้วย จากนั้น นายเอสและนายซีได้พากันเข้าไปในห้องน้ำเพื่อมีเพศสัมพันธ์กันอีกรอบ เมื่อออกมาจึงพยายามปลุกนายเอให้เข้าไปร่วมด้วย แต่เรียกเท่าไหร่ก็ไม่ตื่น เมื่อเข้าไปดูใกล้ๆ จึงพบว่านายเอสิ้นใจตายไปแล้ว จึงรีบโทรแจ้งตำรวจ
ตำรวจชุดสืบสวนได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในบ้าน เมื่อเปิดดูถึงกับผงะ เพราะบันทึกภาพพฤติกรรมของทั้งสามคนไว้ได้ทั้งหมด และยังพบว่ามีการเสพยาเสพติดกันด้วย เมื่อเข้าตรวจค้นอย่างละเอียดจึงพบยาไอซ์จำนวนหนึ่ง อุปกรณ์การเสพ ถุงยางอนามัยที่ใช้แล้วตกเกลื่อนห้อง และเข็มฉีดยาจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าเป็นยากระตุ้นปลุกอารมณ์ทางเพศ
เบื้องต้น ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดของนายเอสและนายซี เนื่องจากทั้งคู่ยังให้การวกวน พนักงานสอบสวนจึงได้ควบคุมตัวทั้งสองไว้ดำเนินคดีในข้อหาเสพยาเสพติด และจะสอบสวนเพิ่มเติมถึงสาเหตุการเสียชีวิตของนายเอ ส่วนร่างผู้เสียชีวิตได้นำส่งสถาบันนิติเวชเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการตายที่แท้จริงต่อไป
ที่มา: ข่าวเวิร์คพอยท์ 23
