ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

เผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 11:00 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 17:11 น.
เริ่ม 14.00 น. ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และสลากดิจิทัล

วันนี้หวยออก (วันอาทิตย์ที่ 16/11/68) ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2568 ถ่ายทอดสด รวมทั้งสลากดิจิทัลในแอปฯ เป๋าตัง และสลากแบบใบ ทุกรางวัลตั้งแต่อันดับ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว มีครบทุกอัน รวมผลสลาก N3 เช็กได้แล้วทุกหมายเลขรางวัลที่นี่

กำสลากในมือของท่านไว้ให้แน่น ๆ แล้วมาร่วมนับถอยหลังก้าวสู่การเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ กับการถ่ายทอดสดการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568

คลิกชม ถ่ายทอดสดหวยรัฐบาล สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ 16 พ.ย. 68 (16/11/68)

ถ่ายทอดสดหวยรัฐบาล สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ 16 11 68

การประกาศผลจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th หรือแอปพลิเคชัน GLO Lottery official

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 16 พ.ย.68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : XXX XXX
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : XX
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : XXX XXX
  • รางวัลที่ 1 : XXXXXX

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 1 พ.ย. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 449 328
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 87
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 111 690
  • รางวัลที่ 1 : 345898

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 16 ต.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 955 531
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 61
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 889 476
  • รางวัลที่ 1 : 059696

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 1 ต.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 843 532
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 77
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 280 605
  • รางวัลที่ 1 : 876978

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 16 ก.ย. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 740,512
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 58
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 308 703
  • รางวัลที่ 1 : 074646

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 1 ก.ย. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 131 012
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 31
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 022 209
  • รางวัลที่ 1 : 506356

