ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล
เริ่ม 14.00 น. ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ลุ้นรางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว และสลากดิจิทัล
วันนี้หวยออก (วันอาทิตย์ที่ 16/11/68) ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2568 ถ่ายทอดสด รวมทั้งสลากดิจิทัลในแอปฯ เป๋าตัง และสลากแบบใบ ทุกรางวัลตั้งแต่อันดับ 1 รางวัลเลขท้าย 2 ตัว 3 ตัว มีครบทุกอัน รวมผลสลาก N3 เช็กได้แล้วทุกหมายเลขรางวัลที่นี่
กำสลากในมือของท่านไว้ให้แน่น ๆ แล้วมาร่วมนับถอยหลังก้าวสู่การเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ กับการถ่ายทอดสดการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568
คลิกชม ถ่ายทอดสดหวยรัฐบาล สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดที่ 16 พ.ย. 68 (16/11/68)
การประกาศผลจะเริ่มตั้งแต่เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ท่านสามารถติดตามได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th หรือแอปพลิเคชัน GLO Lottery official
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 16 พ.ย.68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : XXX XXX
- รางวัล 2 ตัวหลัง : XX
- รางวัล 3 ตัวหลัง : XXX XXX
- รางวัลที่ 1 : XXXXXX
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 1 พ.ย. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 449 328
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 87
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 111 690
- รางวัลที่ 1 : 345898
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 16 ต.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 955 531
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 61
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 889 476
- รางวัลที่ 1 : 059696
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 1 ต.ค. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 843 532
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 77
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 280 605
- รางวัลที่ 1 : 876978
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 16 ก.ย. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 740,512
- รางวัล 2 ตัวหลัง : 58
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 308 703
- รางวัลที่ 1 : 074646
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง งวด วันที่ 1 ก.ย. 68
- รางวัล 3 ตัวหน้า : 131 012
- รางวัล 2 ตัวตรง : 31
- รางวัล 3 ตัวหลัง : 022 209
- รางวัลที่ 1 : 506356
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจหวย 16 พฤศจิกายน 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล
- จับเทียบเลขเด็ด 3 สำนัก ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ งวด 16/11/68
- เลขเด็ด อ.น้อตตี้ งวด 16/11/68 ปล่อยเลขตองเน้นๆ คอหวยมีสดุ้ง รีบจดอย่างไว
ติดตาม The Thaiger บน Google News: