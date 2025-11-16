ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 68 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 13:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 13:34 น.
121

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ งวดวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล รางวัลที่ 1, เลข 2 ตัว, เลข 3 ตัว

วันที่นักเสี่ยงโชครอคอยกับการวันประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวด วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 (16/11/68) คอหวยทุกท่านสามารถเตรียมตัวตรวจรางวัลได้พร้อมกันทุกประเภท ตั้งแต่รางวัลใหญ่ที่สุดอย่างรางวัลที่ 1 ไปจนถึงรางวัลเลขหน้า 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วันที่ 16 พ.ย. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : รอผล
  • รางวัล 2 ตัวตรง : รอผล
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : รอผล
  • รางวัลที่ 1 : รอผล

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง งวด วันที่ 1 พ.ย. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 449 328
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 87
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 111 690
  • รางวัลที่ 1 : 345898

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง งวด วันที่ 16 ต.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 955 531
  • รางวัล 2 ตัวหลัง : 61
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 889 476
  • รางวัลที่ 1 : 059696

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ย้อนหลัง งวด วันที่ 1 ต.ค. 68

  • รางวัล 3 ตัวหน้า : 843 532
  • รางวัล 2 ตัวตรง : 77
  • รางวัล 3 ตัวหลัง : 280 605
  • รางวัลที่ 1 : 876978

สำหรับผู้โชคดีที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถติดต่อขอขึ้นเงินรางวัลได้ตามช่องทางที่สะดวก ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ำ) ตั้งแต่วันจันทร์ – ศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 07.30 – 15.00 น. หรือ ธนาคารของรัฐ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย, ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทุกสาขาทั่วประเทศ

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 68 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

