ดอม เหตระกูล เศร้าสูญเสีย “แม่แป๊ป ปรียาพร” พร้อมเผยกำหนดการ

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 17:24 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2568 17:24 น.
ดอมเหตระกูล คุณแม่ปรียาพร
แฟ้มภาพ

คนบันเทิงพากันโศกเศร้า หลัง “ดอม เหตระกูล” ดาราชายชื่อดังสูญเสีย แม่แป๊บ ปรียาพร เหตระกูล แห่งอาณาจักรเดลินิวส์ จากกันนิรันดร์พร้อมทิ้งแคปชั่นสุดอาลัย

ในบัญชีอิสตาแกรม @Dom_h_officialของดอม เหตระกูล ยังถือโอกาสเปิดเผยกำหนดการพิธีทางศาสนา “แม่แป๊ป” ปรียาพร เหตระกูล โดยจะตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดธาตุทอง ศาลาเจ้าจอม โดยมี คุณประชา เหตระกูล และบุตรธิดา ได้แก่ ดอม – ดล – แดน เหตระกูล เป็นเจ้าภาพ

โดยในวันจันทร์ที่ 17 พ.ย.จะมีพิธีรดน้ำศพ เวลา 16.00 น. และสวดอภิธรรมเวลา 18.00 น. และวันอังคารที่ 18 ถึงวันเสาร์ที่ 22 พ.ย.68 สวดอภิธรรมเวลา 18.30 น.

พิธีฌาปนกิจจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 พ.ย. 68 เวลา 18.00 น. ตามลำดับ ทั้งนี้เจ้าภาพงดรับพวงหรีด และขอเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนศรีราชมูลนิธิ

สำหรับ คุณแม่แป๊ป ปรียาพร เหตระกูล เป็นภรรยาของนายประชา เหตระกูล อดีตสมาชิกวุฒิสภาและผู้บริหารกลุ่มเดลินิวส์ และเป็นมารดาของดล เหตระกูล อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชื่อ และอดีตรองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า รวมถึง “ดอม” ดาราชื่อดังที่ผลงานละครและภาพยนตร์มากมาย.

ภาพ IG @dom_h_official
ดอมเหตระกูลขับฮาร์เล่ย์กับแม่
ภาพ IG @dom_h_official
แม่ดอม เหตระกูล
ภาพ IG @dom_h_official
กำหนดการแม่แป๊ป ปรียาพร เหตระกูล
ภาพ IG @dom_h_official

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 17:24 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2568 17:24 น.
