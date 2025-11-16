สุดปัง! ลอตเตอรี่พลัส งวดนี้รางวัลที่ 1 แตก 48 ล้าน 2 เศรษฐีป้ายแดง รวยไม่รู้ตัว
ลอตเตอรี่พลัส แตก 48 ล้าน! นอท พันธ์ธวัช สายตรงยินดี 2 เศรษฐีใหม่ราชบุรี-ชลบุรี เผยนาทีช็อก “หนุ่มดูมวย-แม่ค้าคั่วพริก” รวยไม่รู้ตัว
16 พฤศจิกายน 2568 หลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศรางวัลงวดวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 โดยรางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 458145, เลขหน้า 3 ตัว 242 602, เลขท้าย 3 ตัว 239 389 และเลขท้าย 2 ตัว 37
หลังจากที่ประกาศรางวัลไปแล้ว ทางลอตเตอรี่พลัสได้ติดต่อผู้ถูกรางวัลที่ 1 ซึ่งในงวดนี้มีผู้ถูกรางวัลจำนวน 2 รายด้วยกัน โดยรายที่ 1 คือคุณชัย จากราชบุรี ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ใบ เป็นเงิน 18 ล้านบาท ส่วนรายที่ 2 คุณอ้อย จากชลบุรี ถูกรางวาลที่ 1 จำนวน 5 ใบ เป็นเงิน 30 ล้านบาท
จากนั้นทาง นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธุ์ ได้โทรไปแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ในส่วนของคุณชัย กล่าวว่า ตนซื้อสลากไว้ 3 ใบ แต่ยังไม่ทราบว่าออกเลขอะไรเพราะดูมวยอยู่ พร้อมถามคุณนอทว่าจริงเหรอ หลังจากทราบว่าตนถูกรางวัลที่ 1 และกล่าวว่า ดีใจมากเลย ตอนนี้ดีใจมากแต่ยังไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่ ต้องดูก่อน ขอบคุณมาก เดี๋ยวตนโทรกลับ ขอไปดูเลขที่ซื้อไว้ก่อน ขอบคุณมาก
ส่วนด้านคุณอ้อย เจ้าตัวดีใจจนน้ำตาไหล หลังจากที่ประกาศรางวัล ขณะที่ตนกำลังคั่วพริกอยู่ เพื่อเตรียมตัวทำพริกแกงไปขาย โดยตนซื้อทั้งหมด 5 ใบ และก็ถูก 5 ใบ ซึ่งได้เลขมาจากเลขป้ายแดงของตัวเอง
