ข่าว

สุดปัง! ลอตเตอรี่พลัส งวดนี้รางวัลที่ 1 แตก 48 ล้าน 2 เศรษฐีป้ายแดง รวยไม่รู้ตัว

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 16:57 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2568 16:57 น.
50
สุดปัง! ลอตเตอรี่พลัส งวดนี้ีรางวัลที่ 1 แตก 48 ล้าน 2 เศรษฐีป้ายแดง รวยไม่รู้ตัว

ลอตเตอรี่พลัส แตก 48 ล้าน! นอท พันธ์ธวัช สายตรงยินดี 2 เศรษฐีใหม่ราชบุรี-ชลบุรี เผยนาทีช็อก “หนุ่มดูมวย-แม่ค้าคั่วพริก” รวยไม่รู้ตัว

16 พฤศจิกายน 2568 หลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ประกาศรางวัลงวดวันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2568 โดยรางวัลที่ 1 ออกหมายเลข 458145, เลขหน้า 3 ตัว 242 602, เลขท้าย 3 ตัว 239 389 และเลขท้าย 2 ตัว 37

หลังจากที่ประกาศรางวัลไปแล้ว ทางลอตเตอรี่พลัสได้ติดต่อผู้ถูกรางวัลที่ 1 ซึ่งในงวดนี้มีผู้ถูกรางวัลจำนวน 2 รายด้วยกัน โดยรายที่ 1 คือคุณชัย จากราชบุรี ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 3 ใบ เป็นเงิน 18 ล้านบาท ส่วนรายที่ 2 คุณอ้อย จากชลบุรี ถูกรางวาลที่ 1 จำนวน 5 ใบ เป็นเงิน 30 ล้านบาท

นอท กำลังติดต่อผู้โชคดี
FB/ ลอตเตอรี่พลัส

จากนั้นทาง นอท พันธ์ธวัช นาควิสุทธุ์ ได้โทรไปแสดงความยินดีกับผู้โชคดี ในส่วนของคุณชัย กล่าวว่า ตนซื้อสลากไว้ 3 ใบ แต่ยังไม่ทราบว่าออกเลขอะไรเพราะดูมวยอยู่ พร้อมถามคุณนอทว่าจริงเหรอ หลังจากทราบว่าตนถูกรางวัลที่ 1 และกล่าวว่า ดีใจมากเลย ตอนนี้ดีใจมากแต่ยังไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่ ต้องดูก่อน ขอบคุณมาก เดี๋ยวตนโทรกลับ ขอไปดูเลขที่ซื้อไว้ก่อน ขอบคุณมาก

ส่วนด้านคุณอ้อย เจ้าตัวดีใจจนน้ำตาไหล หลังจากที่ประกาศรางวัล ขณะที่ตนกำลังคั่วพริกอยู่ เพื่อเตรียมตัวทำพริกแกงไปขาย โดยตนซื้อทั้งหมด 5 ใบ และก็ถูก 5 ใบ ซึ่งได้เลขมาจากเลขป้ายแดงของตัวเอง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สุดปัง! ลอตเตอรี่พลัส งวดนี้ีรางวัลที่ 1 แตก 48 ล้าน 2 เศรษฐีป้ายแดง รวยไม่รู้ตัว ข่าว

สุดปัง! ลอตเตอรี่พลัส งวดนี้รางวัลที่ 1 แตก 48 ล้าน 2 เศรษฐีป้ายแดง รวยไม่รู้ตัว

13 วินาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อาเซอร์ไบจาน พบ ฝรั่งเศส ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

27 นาที ที่แล้ว
โรนัลโด้ โดนแบน ข่าวกีฬา

โรนัลโด้ ส่อชวดประเดิมบอลโลก หลังใบแดงแรกในนามทีมชาติทำพิษ

48 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่ ตรวจหวย

ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แอลเบเนีย พบ อังกฤษ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

57 นาที ที่แล้ว
&quot;อนุดิษฐ์&quot; ปัดสัญญามอบเก้าอี้ รมต. ให้ &quot;ชนนพัฒฐ์&quot; ยันพรรคยึดหลักกฎหมาย ข่าวการเมือง

“อนุดิษฐ์” ปัดสัญญามอบเก้าอี้ รมต. ให้ “ชนนพัฒฐ์” ยันพรรคยึดหลักกฎหมาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

รวบถึงบ้าน น้องพลอย อินฟลูฯ สาวเชียงใหม่โพสต์หวิว-แปะลิงก์พนันฉ่ำ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถถังถอนตัว มวย one173 ข่าวกีฬา

ONE173 โพสต์คลิป รถถัง ขอโทษแฟนคลับ ก่อนกำปั้นดังโผล่สวนเสียงติงแรง!

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บิ๊กกุ้ง ประกาศ ยุติบทบาทความมั่นคง โยน แม่ทัพภาค 2 แจงปมชายแดนเขมร ข่าว

บิ๊กกุ้ง ประกาศ ยุติบทบาทความมั่นคง โยน แม่ทัพภาค 2 แจงปมชายแดนเขมร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มืดแปดด้าน ลูกชายวอนพลเมืองดี ถุงนี้ 2 ล้าน! ใครเจอมีสินน้ำใจตอบแทน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มวิ่งงานดัง เล่าอุทาหรณ์ “กล้ามเนื้อสลาย” เข้าเส้นชัยไข้สูง 38.1

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 16 พฤศจิกายน 68 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไวรัล &quot;น้องเกล&quot; เข้าเฝ้า &quot;เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ&quot; พร้อมโมเมนต์สุดน่ารัก น่าเอ็นดูสุดๆ บันเทิง

โมเมนต์สุดน่ารัก “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ-น้องเกล” ทำเอาคนดูยิ้มแก้มปริ น่าเอ็นดูสุดๆ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โปรตุเกส พบ อาร์เมเนีย ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
CybercopTH ข่าวอาชญากรรม

ช็อก! จับดาราลูกชายเจ้าของยาดม หลอกขายไอโฟน17 – ตั๋วดู Blackpink

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
‘หมอวรงค์’ คัมแบ็ก! นั่งหัวหน้า พรรคไทยภักดี ลั่นภารกิจยกเครื่องประเทศ ข่าว

‘หมอวรงค์’ คัมแบ็ก! นั่งหัวหน้า พรรคไทยภักดี ลั่นภารกิจยกเครื่องประเทศ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายสดมวย one ข่าวกีฬา

ดูมวย one 173 แบบสดๆ ซุปเปอร์บอน ปะทะ โนอิริ 11 โมงตรงห้ามพลาด!

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 พ.ย. 68 ปล่อยเลขเด็ดโค้งสุดท้าย ฟันธงวิ่งบน 8 ล่าง 6 Line News

เลขเด็ด เงินเทวดา งวด 16 พ.ย. 68 ปล่อยเลขเด็ดโค้งสุดท้าย ฟันธงวิ่งบน 8 ล่าง 6

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 16 พฤศจิกายน 2568 ตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกรางวัล

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดสงสัยงูอะไรเข้าบ้าน 16/11/68 เลขเด็ด

สงสัยงูอะไรเข้าบ้าน? โพสต์ถามเฟซบุ๊ก เจอคนแห่ขอบ้านเลขที่สนั่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เขมรถือ RPG ขู่ไทย ปราสาทคนา ข่าว

นับถือใจพี่ทหารไทย คลิปนาทีเขมรแบก RPG ขู่! หวิดปะทะที่ปราสาทคนา

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;ทิว นรรัตน์&quot; ทายาทอาณาจักรสมุนไพรไทย หล่อ รวย เก่งครบเครื่อง บันเทิง

ประวัติ “ทิว นรรัตน์” ทายาทอาณาจักรสมุนไพรไทย หล่อ รวย เก่งครบเครื่อง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาว 20 ยิงตำรวจ ไอโฟน 17 ข่าวอาชญากรรม

คดีพลิก สาววัย 20 ยิงร.ต.ต.ดับ ไขเงื่อนงำรักขม ชิงทอง 5 บาทซื้อไอโฟน 17

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
อนุทิน เผยข่าวดี ทรัมป์ การันตีไม่นำปมขัดแย้งเพื่อนบ้าน กระทบเจรจาการค้าไทย-สหรัฐฯ ข่าว

อนุทิน เผยข่าวดี ทรัมป์ การันตีไม่นำปมขัดแย้งเพื่อนบ้าน กระทบเจรจาการค้าไทย-สหรัฐฯ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2568 ตรวจหวย

ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 16:57 น.| อัปเดต: 16 พ.ย. 2568 16:57 น.
50
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

อาเซอร์ไบจาน พบ ฝรั่งเศส ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568
โรนัลโด้ โดนแบน

โรนัลโด้ ส่อชวดประเดิมบอลโลก หลังใบแดงแรกในนามทีมชาติทำพิษ

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568
ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่

ตรวจหวย ผลสลาก N3 งวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ครบทุกรางวัลที่นี่

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568

แอลเบเนีย พบ อังกฤษ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 16 พ.ย. 68

เผยแพร่: 16 พฤศจิกายน 2568
Back to top button