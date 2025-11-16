ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล
ธ.ก.ส. ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ งวด 16 พฤศจิกายน 2568 แล้ววันนี้ เช็กช่องทางรับชมสด พร้อมรายละเอียดรางวัลทุกชุดที่นี่
วันนี้ตรงกับวันออกรางวัล สลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ได้เริ่มถ่ายทอดสดแล้ว ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.30 น. ถึง 11.00 น. ประชาชนสามารถรับชมการออกรางวัลได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ ธ.ก.ส., เฟพจเฟซบุ๊ก ธกส BAAC Thailand และ ช่อง YouTube BAAC Thailand เพื่อตรวจรางวัลสลาก ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่ากว่า 60,000,000 บาท
ช่องทางการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมทรัพย์
ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (16/11/68)
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 60,000,000 บาท
- สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง :
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท
- สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 4 :
- สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต :
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท
- สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก :
รางวัลที่ 1 ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 10,000,000 บาท
- xxx
รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท
- xxx
รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ชุดมรกต รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก รางวัลละ 10,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท
- xxx
รางวัลที่ 2 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท
- xxx
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก รางวัลละ 10 บาท
- xxx
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท
- xxx
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก รางวัลละ 600 บาท สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมรกต รางวัลละ 300 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท
- xxx
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 5,000 บาท
- xxx
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 1,000 บาท
- xxx
รางวัลที่ 3 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท
- xxx
- xxx
รางวัลที่ 4 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 20,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 3,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท
- xxx
- xxx
- xxx
รางวัลที่ 5 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 1,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท
- xxx
รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน รางวัลละ 100,000 บาท
- xxx
- xxx
รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง รางวัลละ 10,000 บาท
- xxx
- xxx
