ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2568 ผลสลากออมทรัพย์ทุกรางวัล

sukanlaya s.เผยแพร่: 16 พ.ย. 2568 09:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 09:56 น.
68
ตรวจหวย ธ.ก.ส. 16 พฤศจิกายน 2568

ธ.ก.ส. ถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ งวด 16 พฤศจิกายน 2568 แล้ววันนี้ เช็กช่องทางรับชมสด พร้อมรายละเอียดรางวัลทุกชุดที่นี่

วันนี้ตรงกับวันออกรางวัล สลากออมทรัพย์ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ประจำงวดวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 ได้เริ่มถ่ายทอดสดแล้ว ตั้งแต่เวลาประมาณ 09.30 น. ถึง 11.00 น. ประชาชนสามารถรับชมการออกรางวัลได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ ธ.ก.ส., เฟพจเฟซบุ๊ก ธกส BAAC Thailand และ ช่อง YouTube BAAC Thailand เพื่อตรวจรางวัลสลาก ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่ากว่า 60,000,000 บาท

ช่องทางการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากออมทรัพย์

 

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (16/11/68)

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 60,000,000 บาท

  • สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง :

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

  • สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่งคง 4 :
  • สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดมรกต :

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

  • สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก :

รางวัลที่ 1 ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 10,000,000 บาท

  • xxx

รางวัลที่ 1 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 5,000,000 บาท

  • xxx

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 ชุดมรกต รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก รางวัลละ 10,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

  • xxx

รางวัลที่ 2 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 80,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

  • xxx

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 150 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก รางวัลละ 10 บาท

  • xxx

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

  • xxx

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว สลาก ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก รางวัลละ 600 บาท สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 250 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมรกต รางวัลละ 300 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท

  • xxx

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 5,000 บาท

  • xxx

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ชุดหยกจักรพรรดิ รางวัลละ 1,000 บาท

  • xxx

รางวัลที่ 3 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 50,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 12,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดมังกรหยก รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

  • xxx
  • xxx

รางวัลที่ 4 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 20,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 9,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 3,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

  • xxx
  • xxx
  • xxx

รางวัลที่ 5 สลาก ธ.ก.ส. ชุดถุงทอง รางวัลละ 10,000 บาท สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 4 รางวัลละ 5,000 บาท ชุดมรกต รางวัลละ 1,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

  • xxx

รางวัลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดถุงเงิน รางวัลละ 100,000 บาท

  • xxx
  • xxx

รางวัลทุนการศึกษา สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดขวัญถุง รางวัลละ 10,000 บาท

  • xxx
  • xxx

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

