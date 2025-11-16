นับถือใจพี่ทหารไทย คลิปนาทีเขมรแบก RPG ขู่! หวิดปะทะที่ปราสาทคนา
เขมรแบก RPG จ่อทหารไทย หวิดปะทะบริเวณปราสาทคนา หลักเขตแดนที่ 19 -20 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ ถ่ายคลิปขู่อ้างรุกล้ำ ก่อนเจรจาเสียงแข็ง เจอแนวหน้าไทยแจงชัด “พี่กลับไปที่เดิมนะ ! ไม่ต้องแบกอาร์พีจีมา ลวดอยู่ตรงนี้ ถ้าพี่เข้ามาผมจะดันไปข้างกน้าอีก เข้าใจไหม ?”
วานนี้ (15 พ.ย.68) โลกออนนไลน์พากันแห่แชร์คลิปของเฟซบุ๊กแฟนเพจ “Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ” ซึ่งลงคลิปเหตุการณ์ที่ทหารของกัมพูชาแบกอาร์พีจี (RPG) มาจ่อบริเวณแนวชายแดนของปราสาทคนา ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างหลักเขตแดนที่ 19 -20 อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
เนื้อหาที่เพจอธิบายไว้นั้นระบุว่า “ทหารเขมรหาเรื่องและเอาอาร์พีจี (RPG) มาจ่อทหารไทยที่ปราสาทคนา อย่างที่ผมเคยบอกไปก่อนหน้านี้ถึงทหารเขมรจะสร้างกระเช้าขึ้นมา แต่ทหารไทยเตรียมการต้อนรับทหารเขมรไว้แล้ว รอว่าจะเปิดเมื่อไหร่”
อ้างอิงข้อมูลจากรายการ เช้านี้ขยี้ข่าว ช่อง 8 ทหารของกัมพูชานั้นพูดเป็นภาษาเขมรว่า “เมื่อก่อนทหารไทยอยู่ตรงนั้น ! ทำไมถึงได้ลงมาอยู่ตรงนี้ ดูเจตนามันว่ามันลงมาทำไม ไอ้คนที่ใส่แว่นตาทำไมมันดูใหญ่โตจัง มาอยู่อะไรตรงนี้พรมแดนเองอยู่ข้างหลังโน่น !ข้าวของเองทำไมไม่ไว้ฝั่งนั้น รีบออกมาคุยต่อหน้ามา มายืนตรงนี้มาเจอหน้ากันหน่อย”
“พรมแดนของพวกเองอยู่ทั้งนั้น ปัญหาเพราะพวกเองเอาลวดหนามมาใส่ฝั่งเขาเองทำมีปัญหา ออกมามาคุยกันมามาคุยต่อหน้ากัน มันพูดเป็นภาษาไทย พวกเราฟังมันไม่ออกนี่แหละ ห้ามมาเกะกะอยู่หน้าพรมแดนอีก”
สำหรับเหตุการณ์เพิ่มเติมในคลิปจะเห็นการเผชิญหน้าที่ตึงเครียดอย่างมากเนื่องจากทหารเขมรเดินเข้ามาหาทหารไทย นอกจากจะพูดว่าไทยรุกล้ำดินแดนเข้ามาแล้ว ยังถือปืน “RPG” เข้าไปจ่อใส่ทหารไทยด้วย ก่อนจะมีการเจรจา โดยช่วงหนึ่งจะได้ยินน้ำเสียงแข็งกร้าวของทหารไทยที่แจ้งกลับไปยังทหารกัมพูชาว่า อยู่กันที่เดิมตามที่ตกลง พี่ไม่ต้องเอาคนเข้ามาแล้ว ผู้บังคับบัญชาผมสั่งว่า อย่าให้เข้ามาใกล้ลวดหนาม อยู่ที่เดิม ทุกคนอยู่ที่เดิมนะ พี่เอากำลังของพี่ออกไป ไม่ต้องเอาอาร์พีจีมาจ่อผมเนาะ ! ไม่ต้องเอาอาร์พีจีมา
“เราคุยกันตรงนู้นแล้วรอบหนึ่งนะพี่ ผมบอกไปแล้วรอบหนึ่งว่า ถ้าพี่ไม่เข้ามา ผมก็จะอยู่ที่เดิม ถ้าพี่เข้ามาผมจะดันไปข้างหน้าอีก เข้าใจไหม ? ตกลงไหมเราจะอยู่ตรงนี้ที่เดิม ไม่เข้ามาแล้วนะ ! อยู่ตรงนี้ๆ ลูกน้องผมอยู่ข้างใน ลวดอยู่ตรงนี้ ไม่มีการขยับแล้ว ไม่ไป-ต่างคนต่างอยู่เนาะพี่เนาะ !! คุยกันดีๆ”.
ทั้งนี้ ข้อมูลจากกกล.สุรนารี ระบุเมื่อ 18 ต.ค.2568 ปราสาทคนาปัจจุบันพังทลายเหลือแต่แนวกำแพง โดยมีกำลังทั้งสองฝ่ายรักษาหน้าแนวตามเส้นปฏิบัติการ ทั้งนี้ บริเวณตัวปราสาทไม่มีกำลังทหารทั้งสองฝ่ายครอบครอง แต่จะอยู่ใกล้ๆ กำลังเผชิญหน้าของทั้งสองฝ่าย.
