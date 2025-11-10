เสียงปืนแตก! ตาเมือนธม ทหารเขมร ยิงยั่วยุไทย สองฝ่ายประจันหน้า ตึงเครียดหนัก
นาทีระทึกชายแดนสุรินทร์ ทหารกัมพูชายิงปืนเล็กยั่วยุ ทัพไทยตรึงกำลังเผชิญหน้าชนิดหายใจรดต้นคอ หลังปมร้อนเหยียบระเบิดที่ศรีสะเกษลามทุ่ง
สำนักข่าว ข่าวสด รายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 10 พ.ย. 68 ระบุว่า เวลาประมาณ 13.00 น. บริเวณแนวชายแดนอำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ความตึงเครียดที่กำลังก่อตัวขึ้น ความเงียบสงบหน้าปราสาทตาเมือนธมถูกทำลายลงด้วยเสียงที่ไม่มีใครอยากได้ยิน เสียงปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาที่ดังขึ้นหลายนัด พุ่งเป้าเข้ามาในเขตไทย เหตุการณ์ดังกล่าวไม่ใช่การปะทะเต็มรูปแบบ แต่คือสัญญาณยั่วยุที่ชัดเจนที่สุดในรอบหลายเดือน
แรงกระเพื่อมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างไร้ที่มา มันคือคลื่นตกกระทบจากเหตุการณ์นองเลือดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ณ ช่องตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ที่ซึ่งทหารไทย 2 นายต้องหลั่งเลือดจากการเหยียบกับระเบิดปริศนา
ส่งผลให้ในขณะนี้ตลอดแนวชายแดนอีสานใต้เข้าสู่สภาวะเปราะบางทันที และจุดเปราะบางที่สุดในขณะนี้ได้ย้ายมาอยู่ที่ปราสาทตาเมือนธม
รายงานจากพื้นที่ระบุว่า ทันทีที่สิ้นเสียงปืนยั่วยุ ทหารไทยยังคงรักษามาตรการขั้นสูงสุดด้วยการ “ไม่โต้ตอบ” ด้วยอาวุธ แต่ได้ตรึงกำลังเข้าประจันหน้ากับทหารกัมพูชาอย่างใกล้ชิด
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ด่วน! อัปเดตอาการ 2 ทหารไทย เหยียบกับระเบิด ชายแดนศรีสะเกษ สาหัส 1
- นายกฯ สั่งระงับส่ง 18 เชลยศึกเขมร หยุดปฏิญญาสันติภาพ ไทย-กัมพูชา ไม่มีกำหนด
- อนุทิน ประกาศหยุดทุกข้อตกลงกับกัมพูชา-หยุดส่งตัวเชลยศึก 18 คน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: