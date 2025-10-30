กองทัพบก ยืนยันไม่มีทหารเขมรขอลี้ภัย ตามที่เพจดังอ้าง แจงที่มาภาพ
กองทัพบก ยืนยันไม่มีทหารเขมรขอลี้ภัย ส่วนคลิปนั้นถ่ายเพื่อบันทึกหลักฐานถึงสภาพความเป็นอยู่ ไม่ได้มีเจตนาเผยแพร่ต่อสาธารณะ
จากกรณีที่เพจ Army Military Force ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กพูดถึงเชลยศึกทหารกัมพูชา 18 ชีวิตว่า “ข่าวจากวงใน เชลยเขมร 18 ราย ครึ่งหนึ่ง ขอลี้ภัยในไทย เพราะรู้ตัวว่า หากกลับไปจะโดนอะไร” ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พ.อ.ริชฌา สุขสุวานนท์ รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงว่า จากการสอบถามหน่วยที่รับผิดชอบในการควบคุมตัวเชลยศึก ทราบว่าไม่มีประเด็นตามข่าว ที่กล่าวว่าเชลยศึกได้ขอลี้ภัยแต่อย่างใด
ในส่วนของภาพและคลิปวีดีโอตามที่ปรากฏนั้น เป็นการถ่ายภาพเพื่อบันทึกหลักฐานถึงสภาพความเป็นอยู่ของเชลยศึกที่ได้มีการดูแลตามหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายสากล ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ต่อสาธารณะ
