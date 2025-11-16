สงสัยงูอะไรเข้าบ้าน? โพสต์ถามเฟซบุ๊ก เจอคนแห่ขอบ้านเลขที่สนั่น
หนุ่มโพสต์ถามกลุ่มเฟซบุ๊ก งูไทย…อะไรก็ได้ all about Thailand snakes เหตุสงสัยสายพันธุ์อะไรเข้าบ้าน มีพิษแค่ไหน ก่อนเฉลยงานนี้เล่นเอา เงินทองไหลมาเทมาใต้โพสต์ คอหวยไม่พลาดไทม์ไลน์เด็ดดวงแห่ขอเลขที่บ้าน เชื่มาใกล้หวยออกแบบนี้มีเกลี้ยงแผง !
กำลังมีผู้ใช้เฟซบุ๊กแห่เข้าไปส่องเลขทะเบียนเจ้าของบ้านกันยกใหญ่ หลังจากเมื่อวานนี้ (15 พ.ย.68) ผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่ง โพสต์รูปที่ตัวเองสงสัยว่าจะเป็นงู เลื้อยคลานที่หนีน้ำมา โดยนำความคลางแคลงใจไปหย่อนถามลงในกลุ่มเฟซบุ๊ก งูไทย…อะไรก็ได้ all about Thailand snakes สมาชิกติดตามกว่า 7.9 แสน พร้อมแคปชั่นว่า “ใช่งูไหมคับ มีพิษไหม”
สำหรับในภาพนั้นจะเห็นว่า ส่วนหัวของน้องนั้นโผล่ออกมาจากซอกเล็กๆ เจ้าของโพสต์จึงคิดว่าเป็น “งูเข้าบ้าน” แต่หลังจากโพสต์ถูกแชร์ไปไม่นาน ชาวเน็ตต่างก็เข้ามาบอกช่วยเฉลยกันไม่หวาดไม่ไหวว่า นั่นคือ “ตัวเงินตัวทอง” เท่านั้นไม่พอหลังเจ้าของโพสต์ทราบความจริงว่า เป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งในวงศ์ “เหี้ย” จึงจำเป็นต้องเข้ามาขอโทษขอโพยที่ตนเองนำภาพมาโพสต์ผิดกลุ่ม พร้อมกับสารภาพผิด “ผมรู้แล้วคับว่าถามผิดกลุ่ม อย่าด่าผมอีกเลย”
อย่างไรก็ดีด้วยระยะเวลาที่เข้าบ้านก่อนสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 16 พฤศจิกายน 2568 จะประกาศรางวัลในอีกไม่ช้านี้ งานนี้ชาวเน็ตและเซียนลอตเตอรี่จำนวนมากจึงพากันเข้ามาขอบ้านเลขเด็ดไวรัลจากงูเป็นตัวเหี้ยเข้าบ้านนี้แทนกันสนั่นซึ่งทางด้านเจ้าของโพสต์เองก็เหมือนจะรู้ใจกับเซียนๆ ด้วยกันดีเลยจัดการเฉลยต่อมาเสร็จสรรพโดยลงรูปถ่ายหน้าบ้านจากมือถือที่สังเกตดีๆ จะเห็นเลข “1302” แปะหราตรงทางเข้าหน้าบ้าน.
