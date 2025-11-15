ทภ.2-ทัพฟ้า ย้ำประชาชนชายแดนอ่อนไหว-ขอ “งดแชร์ข่าวไร้แหล่งที่มา”
กองทัพภาคที่ 2 กองทัพอากาศ เผยสถานการณ์ชายแดนอ่อนไหว ซับซ้อนคลุมเครือ และง่ายต่อการถูกบิดเบือนข้อมูลสร้างความเสียหายให้ประเทศเรา ขอให้พี่น้องประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางสื่อสารของทางราชการเพื่อความถูกต้อง และป้องกันการตื่นตระหนก
วันนี้(15 พ.ย.) เมื่อเวลา 08.01 น.เพจเฟซบุ๊ก “กองทัพภาคที่ 2” โพสต์ข้อความหัวข้อเรื่อง “สภาพแวดล้อมแบบ VUCA กับ การประเมินสถานการณ์ของกองทัพ ” มีรายละเอียดระบุว่า ในยุคปัจจุบันทั้งโลกและภูมิภาคของเราเผชิญกับสภาพแวดล้อมแบบ VUCA ซึ่งหมายถึงสถานการณ์ที่มีความผันผวน ไม่แน่นอน ซับซ้อน และคลุมเครือ แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะเกิดเหตุรุนแรงโดยทันที
ตรงกันข้าม มันเป็นสภาวะที่กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงต้อง “เฝ้าระวังอย่างรอบด้าน” เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยสูงสุด
VUCA ประกอบด้วย 4 ส่วนสำคัญ ได้แก่
V – Volatility ความผันผวน
– เหตุการณ์อาจเปลี่ยนเร็ว กองทัพจะมีระบบติดตามตรวจสอบตลอดเวลา เพื่อให้พร้อมรับมือได้ทันที
U – Uncertainty ความไม่แน่นอน
– บางข้อมูลต้องใช้เวลาในการตรวจสอบ ดังนั้นประชาชนควรรอข่าวจากแหล่งทางการ เพื่อป้องกันความเข้าใจผิด
C – Complexity ความซับซ้อน
– หลายเหตุการณ์มีหลายปัจจัยเกี่ยวข้อง ทั้งด้านการเมือง การทหาร เศรษฐกิจ และการทูต ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญกำลังประเมินอย่างต่อเนื่อง
A – Ambiguity ความคลุมเครือ
– บางเรื่องอาจตีความได้หลายแบบ จึงจำเป็นต้องใช้ “ข้อมูลที่ถูกต้อง” และ “คำอธิบายจากหน่วยงานราชการ” เพื่อให้ประชาชนได้รับความจริงเท่านั้น
แล้วประชาชนควรทำอย่างไร ?
1.ติดตามข้อมูลจากกองทัพ , รัฐบาล และหน่วยงานทางการเท่านั้น
2.หลีกเลี่ยงการแชร์ข่าวลือหรือคลิปที่ไม่ทราบแหล่งที่มา
3.มั่นใจว่าทุกสถานการณ์อยู่ภายใต้การควบคุมและการประเมินอย่างใกล้ชิด
4.เชื่อมั่นว่ากองทัพพร้อมปกป้องความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก
ที่มา : กองทัพภาคที่ 2 Facebook @PrArmy2
ขณะเดียวกัน กองทัพอากาศ เผยแพร่ประกาศวันนี้ (15 พ.ย.68) กองทัพอากาศ “ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนงดเผยแพร่ ภาพ/ข้อมูล การปฏิบัติการทางทหาร เพื่อความมั่นคงของชาติ”
