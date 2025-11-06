ส่งกำลังใจ นักแสดงอาวุโส อาการทรุดหนัก หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว รอบ 2
แฟนคลับส่งกำลังใจ นักแสดงอาวุโส “อัน ซองกี” อาการทรุดหนัก หลังต่อสู้กับโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคีเมีย) รอบ 2
ทำเอาแฟน ๆ อดเป็นห่วงไม่ได้ เมื่อสื่อของเกาหลีใต้รายงานว่า อัน ซองกี นักแสดงอาวุโส เพื่อนสนิทของ พัค จุงฮุน สุขภาพย่ำแย่จากโรคลูคีเมีย หรือ มะเร็งเม็ดเลือดขาว โดยอาการตอนนี้เริ่มทรุดหนัก
พัค จุงฮุน เปิดเผยกับสื่อมวลชนถึงอาการป่วยของ อัน ซองกี ในงานแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือเล่มใหม่เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา ระบุว่า
“สุขภาพของรุ่นพี่ อัน ซองกี อยู่ในสภาพย่ำแย่มาก ปัจจุบันอาการทรุดลงจนถึงขั้นที่ไม่สามารถโทรหาหรือส่งข้อความคุยกันได้ ต้องติดตามอัปเดตอาการจากคนในครอบครัวของ อัน ซองกี เท่านั้น ซึ่งเขาทั้งคู่ก็ไม่ได้เจอหน้ากันมานานกว่า 1 ปีแล้ว”
ภายหลังการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้บรรยากาศภายในวงสัมภาษณ์ก็เปลี่ยนไป ตอนนี้ก็คงต้องรอการอัปอาการของนักแสดงอาวุโสต่อไป ทางด้านแฟนคลับต่างก็ภาวนาและส่งกำลังใจให้เขาต่อสู้กับโรคร้ายนี้และกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิม
สำหรับ อัน ซองกี วัย 73 ปี ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็น ‘มะเร็งเม็ดเลือดขาว’ ครั้งแรกในปี 2019 หลังจากนั้นเพียง 1 ปีเขาก็ออกมาประกาศว่าหายดีแล้วในปี 2020 แต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น มะเร็งเม็ดเลือดขาว หรือ ลูคีเมีย กลับมาอยู่ในร่างกายของ อัน ซองกี อีกครั้ง และตามที่รายงานไปข้างต้นว่าอาการตอนนี้เริ่มทรุดหนักลง
อ้างอิงจาก : allkpop
