“ริชชี่-ก๊อต อิทธิพัทธ์” สัมพันธ์ 6 ปี ส่อร้าว ฝ่ายชายรับ “ผมไม่ยอมเติบโต”

ริชชี่ ดาราสาวน้ำตาซึมโพสต์สตอรี่เศร้าผ่าน TikTok ตอกย้ำความเจ็บ หลังฝ่ายชายเปิดใจรับความโลเล ไร้ซึ่งความมั่นคงทำความรักพัง ขอโทษคุณพ่อริชชี่แล้ว
ข่าวนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนคลับที่เฝ้าเชียร์ความรักของพวกเขามาตลอดกว่า 6 ปี เมื่อ ก็อต อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์ พระเอกหนุ่มผู้เป็นที่รัก คล้ายจะเปรยจุดจบของความสัมพันธ์กับนางเอกสาว ริชชี่ อรเณศ ดีคาบาเลส ผ่านช่องทางที่ไม่คาดคิด นั่นคือข้อความขอโทษที่ส่งตรงถึงแฟนคลับในกรุ๊ปแชตไลน์
ข้อความที่ถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วในโลกโซเชียล คือ การเปิดใจที่ตรงไปตรงมาและยอมรับความผิดทั้งหมดจากฝ่ายชาย โดย ก็อต กล่าวว่า เขามาพูดนี้ไม่ใช่เพื่อเรียกความเห็นใจ แต่เพื่อยอมรับความจริงอย่างจริงใจ
“สวัสดีครับ นี่คงเป็นข้อความสุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะออกจากกลุ่มครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความผิดของผมเอง โทษผมมาได้เลย ผมยอมรับผิดและจะอยู่กับสิ่งที่ทําลงไปครับ ผมเสียใจมาก ผมไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเลยครับ”
เขาได้เผยถึง “บาดแผล” ที่เป็นสาเหตุของการล่มสลายของความรักครั้งนี้อย่างชัดเจน โดยชี้ว่า “สาเหตุมันเกิดจากตัวผมเองแหละครับที่ไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นตัวเองของผม ผมไม่ยอมเติบโตหรือปรับตัวให้ได้ดีกว่านี้ครับ ลดความเป็นตัวตนของผมลง โลเลและไม่มั่นคงซึ่งมันทําให้กระทบความสัมพันธ์หลายครั้ง ครั้งนี้ก็อีกครั้ง ผมไม่รู้จะทํายังไงเลยตัดสินใจแบบนี้”
เขายังได้กล่าวขอโทษไปยังทุกคนที่ทำให้เสียใจและผิดหวัง โดยยอมรับว่านี่เป็นการตัดสินใจที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต และยืนยันว่าเขาได้เดินทางไปขอโทษต่อหน้าคุณพ่อของริชชี่และตัวริชชี่เองแล้ว
ฝั่ง “ริชชี่” เคลื่อนไหวเพลงเศร้า-ข้อความสุดท้ายบาดลึก
ในขณะที่ฝ่ายชายเลือกที่จะสารภาพความผิด ฝั่งของ “ริชชี่ อรเณศ” แสดงความรู้สึกผ่านทาง TikTok โดยโพสต์สตอรี่ที่เต็มไปด้วยความปวดร้าว ใช้เพลงเศร้าอย่าง “Dancing With Your Ghost” เป็นฉากหลัง
นอกจากนี้ดาราสาวยังโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาบาดลึกหัวใจแฟนๆ ว่า “ขอให้เธอโชคดีนะ ถึงแม้ว่าต่อไปจะไม่มีฉันอยู่ข้างๆ แล้วก็ตาม… ขอบคุณที่สอนให้ฉันรู้จักคำว่ารัก และสักวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าฉันรักคุณมากแค่ไหน” ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ตอกย้ำถึงความรักที่เธอมีให้และอาจจะยอมรับในการจากลาครั้งนี้อย่างชัดเจน
ปัจจุบัน ก็อต อิทธิพัทธ์ โพสต์ภาพทุ่งหญ้าสีเขียวที่ว่างเปล่าในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมเพลงบรรเลงที่สื่อถึงการต้องการพักผ่อน (need some rest).
อ่านข่าวบันเทิงประจำวันที่ 15 พ.ย.2568
