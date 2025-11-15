ข่าวดาราบันเทิง

“ริชชี่-ก๊อต อิทธิพัทธ์” สัมพันธ์ 6 ปี ส่อร้าว ฝ่ายชายรับ “ผมไม่ยอมเติบโต”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 17:25 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 18:25 น.
67
ริชชี่เลิกก๊อตอิทธิพัทธ์จริงไหม
แฟ้มภาพ

ริชชี่ ดาราสาวน้ำตาซึมโพสต์สตอรี่เศร้าผ่าน TikTok ตอกย้ำความเจ็บ หลังฝ่ายชายเปิดใจรับความโลเล ไร้ซึ่งความมั่นคงทำความรักพัง ขอโทษคุณพ่อริชชี่แล้ว

ข่าวนี้สร้างความสะเทือนใจให้กับแฟนคลับที่เฝ้าเชียร์ความรักของพวกเขามาตลอดกว่า 6 ปี เมื่อ ก็อต อิทธิพัทธ์ ฐานิตย์ พระเอกหนุ่มผู้เป็นที่รัก คล้ายจะเปรยจุดจบของความสัมพันธ์กับนางเอกสาว ริชชี่ อรเณศ ดีคาบาเลส ผ่านช่องทางที่ไม่คาดคิด นั่นคือข้อความขอโทษที่ส่งตรงถึงแฟนคลับในกรุ๊ปแชตไลน์

ข้อความที่ถูกส่งต่ออย่างรวดเร็วในโลกโซเชียล คือ การเปิดใจที่ตรงไปตรงมาและยอมรับความผิดทั้งหมดจากฝ่ายชาย โดย ก็อต กล่าวว่า เขามาพูดนี้ไม่ใช่เพื่อเรียกความเห็นใจ แต่เพื่อยอมรับความจริงอย่างจริงใจ

“สวัสดีครับ นี่คงเป็นข้อความสุดท้ายนะครับก่อนที่ผมจะออกจากกลุ่มครับ เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นความผิดของผมเอง โทษผมมาได้เลย ผมยอมรับผิดและจะอยู่กับสิ่งที่ทําลงไปครับ ผมเสียใจมาก ผมไม่อยากให้สิ่งนี้เกิดขึ้นเลยครับ”

เขาได้เผยถึง “บาดแผล” ที่เป็นสาเหตุของการล่มสลายของความรักครั้งนี้อย่างชัดเจน โดยชี้ว่า “สาเหตุมันเกิดจากตัวผมเองแหละครับที่ไม่สามารถก้าวข้ามความเป็นตัวเองของผม ผมไม่ยอมเติบโตหรือปรับตัวให้ได้ดีกว่านี้ครับ ลดความเป็นตัวตนของผมลง โลเลและไม่มั่นคงซึ่งมันทําให้กระทบความสัมพันธ์หลายครั้ง ครั้งนี้ก็อีกครั้ง ผมไม่รู้จะทํายังไงเลยตัดสินใจแบบนี้”

เขายังได้กล่าวขอโทษไปยังทุกคนที่ทำให้เสียใจและผิดหวัง โดยยอมรับว่านี่เป็นการตัดสินใจที่เลวร้ายที่สุดในชีวิต และยืนยันว่าเขาได้เดินทางไปขอโทษต่อหน้าคุณพ่อของริชชี่และตัวริชชี่เองแล้ว

ก๊อตแชทแฟนคลับ
แฟ้มภาพ
ก๊อต อิทธิพัทธ์ ขอโทษพ่อริชชี่
แฟ้มภาพ

ฝั่ง “ริชชี่” เคลื่อนไหวเพลงเศร้า-ข้อความสุดท้ายบาดลึก

ในขณะที่ฝ่ายชายเลือกที่จะสารภาพความผิด ฝั่งของ “ริชชี่ อรเณศ” แสดงความรู้สึกผ่านทาง TikTok โดยโพสต์สตอรี่ที่เต็มไปด้วยความปวดร้าว ใช้เพลงเศร้าอย่าง “Dancing With Your Ghost” เป็นฉากหลัง

นอกจากนี้ดาราสาวยังโพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษที่มีเนื้อหาบาดลึกหัวใจแฟนๆ ว่า “ขอให้เธอโชคดีนะ ถึงแม้ว่าต่อไปจะไม่มีฉันอยู่ข้างๆ แล้วก็ตาม… ขอบคุณที่สอนให้ฉันรู้จักคำว่ารัก และสักวันหนึ่งคุณจะรู้ว่าฉันรักคุณมากแค่ไหน” ซึ่งเป็นถ้อยคำที่ตอกย้ำถึงความรักที่เธอมีให้และอาจจะยอมรับในการจากลาครั้งนี้อย่างชัดเจน

ปัจจุบัน ก็อต อิทธิพัทธ์ โพสต์ภาพทุ่งหญ้าสีเขียวที่ว่างเปล่าในอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมเพลงบรรเลงที่สื่อถึงการต้องการพักผ่อน (need some rest).

ก็อต อิทธิพัทธ์ โพสต์ภาพทุ่งหญ้า
ภาพ IG @/gxxod
ริชชี่ เลิกก๊อต
ภาพ TikTok @richydcaballes
ก็อต อิทธิพัทธ์ ริชชี่
แฟ้มภาพ
ก็อต อิทธิพัทธ์ ริชชี่
แฟ้มภาพ
ก็อต อิทธิพัทธ์
แฟ้มภาพ
ก็อต อิทธิพัทธ์
แฟ้มภาพ

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

