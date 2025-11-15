ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 07:26 น.| อัปเดต: 15 พ.ย. 2568 07:32 น.
ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดเนื้องอกสมอง รอบแรก ครอบครัวอัปเดตอาการล่าสุด เร่งฟื้นฟูเตรียมผ่ารอบสองสัปดาห์หน้า คนบันเทิงและแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ

ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี สำหรับการผ่าตัดครั้งแรกของยูทูบเบอร์สาวชื่อดังรุ่นบุกเบิก ทับทิม มัลลิกา จงวัฒนา หรือที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีเมื่อครั้งอดีตว่า ทับทิม VRZO โดยเธอได้เข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมอง รอบแรก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางครอบครัวได้ออกมาอัปเดตอาการล่าสุดผ่านทางอินสตาแกรมเมื่อวานที่ผ่านมา (14 พ.ย. 68) ว่า ทับทิม ผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ครั้งแรกสำเร็จแล้ว แต่ยังเซนซิทีฟเรื่องการมองเห็น การได้ยินและการทรงตัว และเตรียมเข้าผ่าตัดอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้า

“น้องทับทิมผ่าตัดเนื้องอกในสมอง ครั้งที่ 1/2 (บริเวณก้านสมอง) สำเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ ตอนนี้น้องเริ่มพยุงตัวได้บ้างแล้ว แต่ยังเซนซิทีฟเรื่อง การมองเห็น การได้ยินและการทรงตัว ในสัปดาห์หน้าวันอังคารน้องจะมีผ่าตัดอีกรอบหนึ่ง

ระหว่างนี้น้องต้องฟื้นฟูและพักผ่อนเต็มที่ อาจไม่สามารถรับเยี่ยม หรือสามารถพูดคุยได้มาก ระหว่างนี้หากเพื่อนๆต้องการอัพเดตหรือส่งกำลังใจ พี่ส้มอ่าน comment DM ให้น้องฟังได้ หรือหากมีอะไรเร่งด่วน ไลน์หาพี่ส้ม ที่ไลน์ :vakamakeup ได้เลยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจ

ทางครอบครัวกราบขอบพระคุณอาจารย์ รุ่งศักดิ์ ศิวานุวัฒน์ พร้อมทั้งทีมแพทย์และทีมพยาบาลทุกท่านที่ดูแลน้องเป็นอย่างดี อาทิตย์หน้า เราจะมาลุยกันอีกครั้ง ขอบคุณสำหรับกำลังใจจริง ๆ ขอบคุณค่ะ”

ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดเนื้องอกสมอง ครั้งที่ 1 ครอบครัวอัปเดตอาการล่าสุด-1 ทับทิม มัลลิกา ผ่าตัดเนื้องอกสมอง ครั้งที่ 1 ครอบครัวอัปเดตอาการล่าสุด-2

ก่อนหน้านี้ ทับทิม มัลลิกา เคยให้สัมภาษณ์ผ่านรายการ Lesson B interviews โดยมี โตโต้ คมกฤช เป็นพิธีกรดำเนินรายการ และได้พูดถึงปัญหาสุขภาพที่ถูกตรวจเจอเมื่ออายุประมาณ 27-28 ปีว่าเป็น เนื้องอกในสมองข้างขวา ขนาด 6 ซม. แต่หมอยืนยันว่าไม่ใช่เนื้อร้าย ซึ่ง ทับทิม ก็ดูแลตัวเองขั้นสุด จนเนื้องอกมีขนาดเล็กลงเรื่อย ๆ และเลือกที่จะยังไม่ผ่าตัดเอาออก ปล่อยให้มันฝ่อลงเองตามธรรมชาติ ทว่าสุดท้ายแล้วเจ้าตัวก็เลือกเข้ารับการผ่าตัด โดยมีครอบครัวร่ายล้อมอยู่ดูแลอย่างดีทั้งตอนก่อนผ่าและหลังผ่าตัดครั้งแรกเสร็จสิ้น

หลังจากโพสต์แจ้งข่าวการผ่าตัดเนื้องอกในสมองของ ทับทิม มัลลิกา ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้ว ทางด้านเพื่อนพ้องในวงการบันเทิง รวมถึงเหล่าแฟนคลับที่ทราบเรื่องก็เข้ามาร่วมส่งกำลังใจผ่านทางคอมเมนต์กันอย่างมากมาย

อ้างอิงจาก : IG tubtimofficial

