บิ๊กเล็ก สายตรง “เตีย เซยฮา” ชี้กัมพูชามีแผนจัดฉาก ขอผู้รู้-ทหารเก่า ระวังสัมภาษณ์
บิ๊กเล็ก เผยสายตรงหา พลเอก เตีย เซยฮา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกัมพูชา คุยให้หยุดปฏิบัติการทหารในพื้นที่พลเรือน เชื่อเพื่อนบ้านมีแผนจัดฉากใส่ร้ายหวังดึงโลกกดดันไทย ส่วนตัวเองรอรับบทผู้ถูกกระทำ
วันนี้ (13 พ.ย.68) พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยยืนยันถึงความเด็ดขาดของกองทัพในการปกป้องอธิปไตย ขณะเดียวกันก็แสดงความกังวลอย่างสูงต่อการเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาที่อาจเป็นการ “จัดฉาก” เพื่อหวังผลทางการเมืองระหว่างประเทศ
พล.อ.ณัฐพล กล่าวว่า เหตุการณ์ที่ฝ่ายกัมพูชายิงเข้ามายังฝั่งไทยในพื้นที่จังหวัดสระแก้วเมื่อวันที่ 11 พ.ย.นั้น เป็นการยั่วยุอย่างชัดเจน ซึ่งตนได้เน้นย้ำไปยังกองกำลังบูรพา (กองทัพภาคที่ 1) ถึงมาตรการที่ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง 2 ประการหลัก คือ
- ระงับปฏิบัติการ – ไทยได้ระงับการปฏิบัติตามปฏิญญาไทย-กัมพูชาแล้ว
- ปกป้องพื้นที่ – ต้องปกป้องพื้นที่ที่อยู่ในเขตอธิปไตยไทยตามกฎการใช้กำลังอย่างเคร่งครัด
รมว.กลาโหมชี้ว่า การยิงปืนเข้ามาในระดับบุคคล แสดงว่ามี “การมุ่งหวังชีวิต” ซึ่งไทยมีหลักฐานคือรอยกระสุนบริเวณบังเกอร์ ดังนั้นการยิงตอบโต้จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นไปตามกฎการใช้กำลัง
พล.อ.ณัฐพลยังเปิดเผยถึงการพูดคุยทางโทรศัพท์แบบส่วนตัว (คล้ายโฟร์อาย) กับ พล.อ.เตีย เซยฮา รมว.กลาโหมกัมพูชา โดยฝ่ายกัมพูชาก็ยังคงแถลงการณ์ในลักษณะเดิม อย่างไรก็ตามบิ๊กเล็กเชื่อว่าเหตุการณ์นี้เป็นการ “จัดฉาก” เพื่อให้เกิดการปะทะ และทำให้กัมพูชาดูเป็น “ฝ่ายถูกกระทำ”
เป้าหมายจัดฉากเพื่อหวังผลใส่ร้ายฝ่ายไทย โดยมุ่งหวังให้ประชาคมโลกหันกลับมาสนใจและกดดันฝ่ายไทย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่ฝ่ายกัมพูชาทำมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว และบ้านหนองจาน ที่มีการนำพลเรือนเข้ามาร่วมในพื้นที่
พล.อ.ณัฐพล ย้ำถึงความเด็ดขาดในระดับปฏิบัติการ โดยชี้ว่า การตัดสินใจตอบโต้ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่เพียงผู้บัญชาการทหารบกหรือผู้บัญชาการทหารสูงสุดเท่านั้น แต่ ผู้บัญชาการหน่วยระดับพื้นที่ (ผบ.หน่วยเฉพาะกิจ) ที่อยู่แนวหน้า ก็มีอำนาจตัดสินใจดำเนินการตอบโต้ได้ทันที ตามกฎการใช้กำลังที่กำหนดไว้
นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงกลไกการเจรจา โดยยืนยันการประชุมจีบีซี GBC (General Border Committee) ซึ่งปกติจัดปีละ 1 ครั้ง จะไม่มีขึ้นอีกต่อไป เพราะที่ผ่านมาเป็นการประชุมที่ไม่มีประโยชน์ เมื่อฝ่ายกัมพูชาไม่ปฏิบัติตามปฏิญญาที่เคยตกลงกันไว้ โดยนับจากนี้ไปจะให้กลไกของรัฐบาลและกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ดำเนินการแทน
พล.อ.ณัฐพล ยังแสดงความเครียดและเป็นห่วงต่อความปลอดภัยของกำลังพลที่แนวหน้า โดยขอความกรุณาสื่อมวลชนและพิธีกรรายการต่างๆ ให้ระมัดระวังการให้สัมภาษณ์กับผู้รู้หรือทหารเก่า
“ผมเครียดมากพออยู่แล้ว เพราะมีผู้รู้ ทหารเก่า ออกมาพูด จนกระทั่งกัมพูชาสามารถต่อจิ๊กซอว์ได้ เพราะเป็นทหารด้วยกัน ก็จะคิดคล้ายๆ กัน กัมพูชาเขาคาดเดาได้แล้ว นี่คือสิ่งที่ผมห่วงใยต่อชีวิตน้องๆ ที่อยู่แนวหน้า เมื่อถึงเวลาที่เขาต้องปฎิบัติการทางทหาร ปรากฏว่าฝ่ายตรงข้ามเขาเตรียมการไว้หมดแล้ว” ดังนั้นจึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้ตระหนักถึงความละเอียดอ่อนของการเผยแพร่ข้อมูลทางยุทธวิธี เพราะทุกคำพูดที่ออกสู่สาธารณะ กัมพูชาก็ดูอยู่เช่นกัน.
ขอบคุณคลิป : Matichon Online – มติชนออนไลน์
อ่านข่าวชายแดนไทยกัมพูชาที่น่าสนใจประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568
- กัมพูชา ยื่นเรื่องด่วนถึง UN จี้ไทยรับผิดชอบ อ้างโจมตีพลเรือน ทั้งบาดเจ็บ-เสียชีวิต
- หักมุม! พลเอกรังษี เผยคลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง คนปล่อยไม่ใช่ ฮุนเซน
- โรม เปิดแผล อนุทิน จี้ปลดธรรมนัส ตัวชี้วัดความจริงใจปราบทุนเทา
ติดตาม The Thaiger บน Google News: