หักมุม! พลเอกรังษี เผย “คลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง” คนปล่อยไม่ใช่ ฮุนเซน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 13 พ.ย. 2568 12:26 น.| อัปเดต: 13 พ.ย. 2568 12:26 น.
134
พลเอกรังษี คลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง
แฟ้มภาพ

พลเอกรังษี เผยครั้งแรกในรายการ กรรมกรข่าว คลิปอุ๊งอิ๊ง ที่อ้างว่า สมเด็จฮุนเซน เป็นคนปล่อย แท้จริงคลิปวีดิโอถูกปล่อยจากคนไทยในประเทศไทย

รายการกรรมกรข่าววันนี้ (13 พ.ย.68) มีการสัมภาษณ์ พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ หัวหน้าพรรคเศรษฐกิจ โดยเป็นการพูดคุยกับสรยุทธ สุทัศนะจินดา ผู้ดำเนินรายการผ่านปลายสายโทรศัพท์ เกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สวบบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งกลับมาปะทะอีกครั้ง

ล่าสุดในรายการได้ซักถามถึงประเด็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ประกาศยกเลิกปฏิญญากัวลาลัมเปอร์และด้านของกองทัพไทยพร้อมจะใช้กำลังตอบโต้ตามกฏการใช้กำลัง แต่อีกฟากมีความเห็นว่าไม่ควรจะไปหยุดปฏิญญาดังกล่าว แต่ควรจะฟ้องสหรัฐ ฟ้องมาเลเซียว่า กัมพูชาเป็นคนมาฉีก ซึ่งเรื่องนี้ พล.อ.รังษี ตอบชัดเจน ถึงเลาแล้วที่ไทยต้องตอบโต้กัมพูชาด้วยการใช้กำลังทางทหาร เนื่องจากอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงยิ่งถ้าเดราไม่ทำอะไรเลย ทหารของเราก็จะเสียขวัญรวมถึงชาวบ้านในพื้นที่ด้วย

เมื่อถามว่าให้ตอบโต้ระดับไหน ? พล.อ.รังษี กล่าวว่า ห้วยตามาเรีย จัดการทหารเขมรที่อยู่ตรงนั้นเพราะเป็นคนวางทุ่นระเบิด วันที่เกิดรเบิดทหารเขมรห่างจากเรา 20 เมตร พอเห็นทหารไทยมาเหยียบแล้วค่อยยืนหัวเราะ ทหารที่ไปเหยียบกับระเบิดเพราะมีการทำลายลวดหนาม เมื่อวันที่ 9 พ.ย. กำลังพลของเราจึงเข้าไป

มีหลักฐานชัดเจนทหารเขมรยืนอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่เกิน 20 ม. ระเบิดวาง 4 ลูก ตอนที่เข้าไปซ่อมลวดหนาม ทั้งนี้ข้อมูลของพลเอกรังษีย้ำว่า ตามรายงานทหารเขมรอยู่ห่าง 20 เมตรจริง หลังจากหัวเราะเสร็จก็หายไปดังนั้นจึงต้องจัดการให้เด็ดขาด

พล.อ.รังษี วิเคราะห์ด้วยว่า สถานการณ์ ณ ปัจจุบันเป็นโอกาสดีที่ไทยจะตอบโต้เต็มรูปแบบ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองเพราะต้องไม่ลืม กัมพูชาละเมิดข้อตกลงกับเราหลายครั้งมากแล้ว ส่วน โดนัลด์ ทรัมป์ กัมพูชาก็ไม่ได้เคารพผู้นำสหรัฐขนาดนั้น

ช่วงหนึ่ง พล.อ.รังษี ระบุ ไม่ต้องถึงกับใช้เครื่องบินรบเอฟ-16 ส่วนจะใช้ปืนใหญ่-เครื่องยิงลูกระเบิดหรือจะปืนกลใช้ได้หมดแล้วแต่ระบบจัดการของทหาร

ส่วนกรณีของบ้านหนองหญ้าแก้วและบ้านหนองจาน อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ที่เกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชาวกัมพูชากับเจ้าหน้าที่ของไทย แล้วต่อมาฝั่งเขมรอ้างว่า พลเรือนเสียชีวิต 1 คน เจ็บ 3 ราย ตรงนี้คิดว่าต้องหาทางออกเช่นไร ?

“ผมขอเราย้อนนิดหนึ่งนะ” พล.อ.รังษี กล่าวต่อว่า พอเกิดเหตุทหารไทยเหยียบระเบิด มาเลเซียจึงเตรียมเชิญเราไปประชุม แต่พอใกล้วันประชุมก็เกิดมีการยิงจากหมู่บ้านเปรยจันทร์ที่อยู่ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว โดยกัมพูชาพยายามจะสร้างสถานการณ์ว่า “ไทยเป็นฝ่ายยิงก่อนแต่จริงๆ กองกำลังบูรพายืนยันแล้ว กัมพูชายิงก่อน!” พอยิงตอบโต้ก็สร้างเรื่องอีก เพื่อเล่นบทเหยื่อ กล่าวหาทหารไทยทำทุกอย่างเพือเข้าโต๊ะเจรจาแล้วสุดท้ายก็ละเมิดแบบอีหรอบเดิมทุกครั้งไป เพราะเป้าหมายสุดท้ายที่กัมพูชาต้องการนั้น พล.อ.รังษี เฉลยว่าคือ การเปิดด่าน และสถานการณืจะวนหลูบอยู่แบบนี้จนเราต้องยอมเปิดด่าน

สรยุทธถามว่า ถ้าท่านมีอำนาจจะเอายังไง ? อีกฝ่ายระบุชัด ปฏิบัตการเชิงรุกเท่านั้น ตัวอย่างบริเวณหนองหญ้าแก้วควรบังคับใช้กฏหมาย สร้างรั้วถาวร เดพราะกัมพูชาพลิกลิ้นกับเราตลอด พวกนั้นมั่นใจว่าเราไม่กล้ารุนแรงกับฝ่ายเขา ให้การเจรจา

ระหว่างอธิบายยังยกตัวอย่างที่ กัมพูชา ไม่กล้าไปยุ่งกับเพื่อนย้านในละแกวอื่น อาทิ เวียดนาม ไม่กล้ายุ่งแต่ทำไมกล้ายุ่งกับเรา เพราะ ถ้าเกิดกัมพูชาไปยุ่งกับเวียดนามหรือลาว “ถึงเวลาไปยุ่งกับเขา เขายิงเลยนะ” สมมมติเกิดปัญหาเรื่องถึงยูเอ็น ยูเอ็นก็ไม่สนใจหรอก เพราะเป็นการพิพาทชายแดน

อย่างไรก็ดีมุมมองที่เห็นแย้งว่า ถ้าฉีกปฏิญญาฯ ทิ้งหมดเลย เราจะไม่มีกติกาอะไรมาคุม พลเอกรังษีชี้แจงชัดเจนว่า ถ้าพูดกันตามตรงโลกทุกวันนี้ “สงครามนำการทูต” ถ้าคุณได้เปรียบจริงๆ ทุกประเทศเวลาทีข้อพิพาทเขาต่อยก่อน ! ค่อยเจรจา ถ้าเบี้ยวอีกก็โดนทุบอีก เพราะสุดท้ายเป็นเรืองของสองประเทศ มาอ้างว่าโดนภาษีโดนตอบโต้ ตนถามแล้ววันนี้ที่วางระเบิด โดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ไม่หน้าแตกบ้างหรือ แต่ทรัมป์คงไม่สนใจเพราะต้องการแค่ประเด็น “แรร์เอิร์ธ”

พล.อ.รังษี กล่าวด้วยว่า ทุกวันนี้ไทยเราไปเดินตามเกมของกัมพูชาเสียมาก กัมพูชาละเมิดเรา 600 กว่าเที่ยว และเราก็ทำหนังสือประท้วงไป 400 ครั้งแล้ว และก็ไม่มีอะไรคืบหน้า ทุกอย่างวนหลูบแบบนี้ตนจึงอดตั้งข้อสังเกตไม่ได้ว่า งานนี้เกลือจะเป็นหนอนเพราะเชื่อลึกๆ สมเด็จฮุนเซนต้องมีคนในบ้านเราไปสมคบคิดด้วย ตัวอย่างเช่นนักการเมืองสแกมเมอร์ที่เป็นข่าว “มันต้องมีอยู่แล้ว ไม่เช่นนั้น ฮุน เซน ไม่กล้า

จากนั้น พล.อ.รังษี กล่าวถึงประเด็นปล่อยคลิปเสียงอังเคิลที่คุยกับ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร ขินวัตร จนต่อมาฝ่ายหลังต้องหลุดจากเก้าอี้นายกฯ ไปโดยริยาย ปลายสายเน้นย้ำกับผู้ดำเนินรายการว่า จำได้กรือไม่ ? ฮุน เซน เคยกล่าวว่าประเทศไทยจะมีนายกรัฐมนตรีใหม่ใน 3 เดือน แล้วก็ได้จริงๆ ตนอยากบอกว่าคลิปอังเคิลนั้น แท้จริงจากที่ตนได้ข้อมูลมา “ฮุนเซนไม่ได้เป็นคนปล่อยนะ” คนในประเทศเราเป็นคนปล่อยนะ !

แพทองธาร พ้นตำแหน่ง
แฟ้มภาพ

พล.อ.รังษี ยังถามกลับสรยุทธ ผู้ดำเนินรายการกรรมกรข่าวด้วยว่า ส่วนตัวไม่สงสัยหรือว่า ปมที่แม่ทัพกุ้ง (พลโทบุญสิน อดีตแม่ทัพภาค 2) ช่วง 6 ชม.แรกของวันที่ 24 ก.ค.68 มีคนโทรมาสั่งให้หยุดยิง + ตนเชื่อคำพูดแรกของแม่ทัพในวันแรกมากกว่าตอนที่มาหาทางลงที่หลังเสียอีก

“จริง 100 %” พลเอกรังษียืนกรานว่า ตนเชื่อเต็มร้อยว่ามีคนสั่งแม่ทัพกุ้งหยุดยิง ! ส่วนเรื่องต่างประเทศไม่ต้องสนใจแล้ว สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องตอบโต้ด้วยกำลังทหาร ส่วนที่พรรคประชาชนเสนอให้ฟ้องร้องศาลโลกว่า กัมพูชาละเมิดปฏิญญาฯ ด้วยการมาวางทุ่นระเบิดหรือมาก่อกวนก็ตามทีแล้วดำเนินการทั้งฟ้องโลกและเอาเรื่องกวาดล้างสแกมเมอร์มาบีบอีกฝ่ายไปพร้อมๆ กันตรงนี้อีกฝ่ายเห็นด้วยหรือไม่ ?

ฮุนเซนไม่ใช่คนปล่อยคลิปเสียงอุ๊งอิ๊ง
แฟ้มภาพ

พลเอกรังษี พรรคเศรษฐกิจ กล่าวโดยสรุปว่า ให้ทำควบคู่ไปทั้งการทูตและการทหาร เรื่องฟ้องร้องก็เดินไปตามกฏระเบียบ แต่ทั้งหมดการปฏิบัติจะเป็นรูปธรรมมากกว่า เพราะฟ้องไป ฮุนเซน ก็ไม่สนใจอยู่ดี อีกทั้งแนวทางนี้เป็นความถูกต้องและชอบธรรมของประเทศไทยที่สุดแล้วในมุมของตน.

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

