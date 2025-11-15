ข่าวกีฬาฟุตบอล

จอร์เจีย พบ สเปน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

เผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 16:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 13:37 น.
51

15 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.00 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง จอร์เจีย พบ สเปน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 จอร์เจีย VS สเปน ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : จอร์เจีย พบ สเปน
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เวลา 00.00 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : โบริส ปาอิชัดเซ่ ดินาโม อารีน่า
  • ถ่ายทอดสด : Monomax

วิเคราะห์บอล จอร์เจีย – สเปน

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

จอร์เจีย

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของกุนซือชั่ วิลลี่ ซาญอล ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่, กูราม คาเชีย, ลูก้า โลโชชวิลี่, ซาบา โกกลิชิดเซ่, จอร์จี้ ซิตาอิชวิลี่, จอร์จี้ โคโชราชวิลี่, โอตาร์ คิเตชวิลี่, อันซอร์ เมควาบิชวิลี่, จอร์จี้ โกโชเลชวิลี่, ควิช่า ควารัตสเคเลีย และ บูดู ซิฟซิวัดเซ่

Credit : საქართველოს ფეხბურთის ეროვნული ნაკრები / Georgian National Football Team

สเปน

ขณะที่ทีมเยือน ทัพกระทิงดุ ของกุนซือ หลุยส์ เด ลา ฟูเอนเต้ เองก็ไม่มีนักเตะคนไหนติดโทษแบนหรือบาดเจ็บเพิ่มเติม ทำให้พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย ดาบิด ราย่า, เปโดร ปอร์โร่, ดีน เฮาเซ่น, เปา คูบาร์ซี่, มาร์ค กูกูเรญ่า, มิเกล เมริโน่, ฟาเบียน รุยซ์, มาร์ติน ซูบิเมนดี้, เฟร์ราน ตอร์เรส, บอร์ก้า อิเกลเซียส และ มิเกล โอยาซาบาล

Credit : Selección Española de Fútbol (SeFutbol)

สถิติการพบกันของ คาซัคสถาน – เบลเยียม

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 11/10/25 สเปน 2-0 จอร์เจีย (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 30/06/24 สเปน 4-1 จอร์เจีย (ยูโร 2024)
  • 19/11/23 สเปน 3-1 จอร์เจีย (ยูโร รอบคัดเลือก)
  • 08/09/23 จอร์เจีย 1-7 สเปน (ยูโร รอบคัดเลือก)
  • 05/09/21 สเปน 4-0 จอร์เจีย (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ จอร์เจีย

  • 14/10/25 แพ้ ตุรกี 1-4 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 11/10/25 แพ้ สเปน 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 07/09/25 ชนะ บัลแกเรีย 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 แพ้ ตุรกี 2-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 08/06/25 เสมอ เคฟเวิร์ด 1-1 (กระชับมิตร)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ สเปน

  • 14/10/25 ชนะ บัลแกเรีย 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 11/10/25 ชนะ จอร์เจีย 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 07/09/25 ชนะ ตุรกี 6-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 ชนะ บัลแกเรีย 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 08/06/25 เสมอ โปรตุเกส 2-2 (แพ้จุดโทษ 3-5, ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)
Credit : საქართველოს ფეხბურთის ეროვნული ნაკრები / Georgian National Football Team

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

จอร์เจีย (3-5-2) : จอร์จี้ มามาร์ดาชวิลี่ (GK) – กูราม คาเชีย, ลูก้า โลโชชวิลี่, ซาบา โกกลิชิดเซ่ – จอร์จี้ ซิตาอิชวิลี่, จอร์จี้ โคโชราชวิลี่, โอตาร์ คิเตชวิลี่, อันซอร์ เมควาบิชวิลี่, จอร์จี้ โกโชเลชวิลี่ – ควิช่า ควารัตสเคเลีย, บูดู ซิฟซิวัดเซ่

สเปน (4-3-3) : ดาบิด ราย่า (GK) – เปโดร ปอร์โร่, ดีน เฮาเซ่น, เปา คูบาร์ซี่, มาร์ค กูกูเรญ่า – มิเกล เมริโน่, ฟาเบียน รุยซ์, มาร์ติน ซูบิเมนดี้ – เฟร์ราน ตอร์เรส, บอร์ก้า อิเกลเซียส, มิเกล โอยาซาบาล

Credit : Selección Española de Fútbol (SeFutbol)

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

จอร์เจีย 0-3 สเปน

 

Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

