โมเมนต์สุดน่ารัก “เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ-น้องเกล” ทำเอาคนดูยิ้มแก้มปริ น่าเอ็นดูสุดๆ
เปิดโมเมนต์สุดประทับใจ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงก้มคุยและลูบหัว “น้องเกล” ลูกแม่ชมพู่ ด้วยความเอ็นดู ทำเอาโซเชียลยิ้มตามแก้มปริ
โลกออนไลน์ต่างพากันแชร์คลิปวิดีโอโมเมนต์สุดประทับใจ ภายในงาน ELLE Fashion Week 2025 เมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทอดพระเนตรแฟชั่นโชว์ และพูดคุยกับ “น้องเกล” ลูกสาวของ ชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต อย่างเป็นกันเอง สร้างรอยยิ้มให้กับผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เป็นอย่างมาก
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงก้มพระวรกายลงมาพูดคุยกับน้องเกลด้วยเสียงที่อ่อนโยน ทรงชมความน่ารักของน้องเกลว่า “น้องเกลน่ารักจังเลยลูก แต่งตัวอะไรน่ารักจัง อันนี้ใครแต่งแก้มให้หนูคะ คุณแม่รึเปล่า?”
ทางด้าน “น้องเกล” ก็ได้ตอบกลับพระองค์หญิงไปแบบซื่อใสตามประสาเด็กว่า “เกลมาดูแฟชั่นโชว์” คำตอบที่ตรงไปตรงมาและไร้เดียงสานี้ เรียกเสียงหัวเราะและความเอ็นดูจากชมพู่ อารยา รวมถึงแขกผู้มีเกียรติในงาน จนกลายเป็นภาพบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุข
ภาพเหตุการณ์ที่สร้างความปลาบปลื้มใจที่สุด คือจังหวะที่เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงกอดและทรงลูบศีรษะ ลูบแก้มน้องเกลเบาๆ อย่างทะนุถนอม ชาวเน็ตต่างลงความเห็นตรงกันว่า เป็นภาพที่สะท้อนความอบอุ่น อ่อนโยน และถือเป็นเรื่องราวดีๆ ที่สุดของค่ำคืนนี้เลยทีเดียว
