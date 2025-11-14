ใครสนใจบ้าง สาวญี่ปุ่นโพสต์หาคนทำความสะอาดห้อง ให้ค่าจ้างวันละ 4 พัน แต่สภาพห้องสุดเละเทะ
ไวรัล สาวสวยญี่ปุ่นประกาศหาคนช่วยทำความสะอาดห้อง ให้ค่าจ้างวันละ 4 พันบาท แต่เห็นสภาพห้องแล้วถึงกับกุมขมับ ทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์กันต่างๆนานา
ประเด็นดังกล่าวมาจากบัญชีผู้ใช้งาน X @mirkodropulic12 ที่เป็นสาวญี่ปุ่น ได้โพสต์ข้อความว่า “มีใครสนใจมาทำความสะอาดห้องสกปรก (ห้องที่ไม่ถูกสุขลักษณะ) ของผู้หญิงที่ทำงาน (ในไซต์ก่อสร้าง/หน้างาน) แลกกับค่าจ้าง 21,000 เยนต่อวัน (ประมาณ 4,400 บาท) ไหมคะ…? ยุ่งมากจนไม่มีเวลาจัดการเลย…”
หลังจากที่เธอโพสต์ข้อความดังกล่าวลงไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามากดเข้าดูเกือบ 2 แสนครั้ง ซึ่งเหตุผลที่ทำให้ประกาศของเธอได้รับความสนใจเป็นเพราะตัวเจ้าของห้องน่าจะเป็นคนที่หน้าตาดี และแม้ว่าจะทำงานอาชีพก่อสร้าง แต่ก็ยังแต่งตัว แต่งหน้าทำผมได้สวยงาม รวมไปถึงหุ่นที่เซ็กซี่ไม่แพ้ดารา
อย่างไรก็ตาม กฌ็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนที่เข้ามาแสดงความเห็นถึงสภาพห้องที่ที่ค่อนข้างจะไม่เป็นระแบบจนถึงขั้นรกเลยก็ว่าได้ เพราะเต็มไปด้วยข้าวของกระจัดกระจายอยู่เต็มห้อง รวมไปถึงเศษขยะ ถุงพลาสติกและของเหลือใช้ต่างๆ จนแทบจะมองไม่เห็นพื้นห้อง
日給21000円で現場女子の汚部屋掃除してくれる人いませんか…？🥺
忙しすぎて手が回りません…😭」 pic.twitter.com/VLL44KCwDR
— じゅり💅 (@mirkodropulic12) November 13, 2025
และนี่ความเห็นส่วนใหญ่ของชาวเน็ตเกี่ยวกับโพสต์ดังกล่าว
“おそうじしますよ！”
(ให้ผมทำความสะอาดให้ไหมครับ!)
“何人この部屋に住んでるんですか?この部屋の画像いろんな人がお金あげるから掃除していってますよ？”
(มีคนอาศัยอยู่ในห้องนี้กี่คนเหรอ? รูปห้องนี้มีหลายคนเลยนะที่เสนอว่าจะจ่ายเงินให้มาช่วยทำความสะอาด?)
“掃除してあげたい”
(อยากจะช่วยทำความสะอาดให้)
“大丈夫やで！”
(ไม่เป็นไรหรอก!)
“関西なら任せて(￣▽￣;)”
(ถ้าเป็นแถบคันไซล่ะก็ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมเลย (หัวเราะแห้ง))
