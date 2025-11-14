ข่าวต่างประเทศ

ใครสนใจบ้าง สาวญี่ปุ่นโพสต์หาคนทำความสะอาดห้อง ให้ค่าจ้างวันละ 4 พัน แต่สภาพห้องสุดเละเทะ

Photo of Bas Basเผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 15:03 น.
51

ไวรัล สาวสวยญี่ปุ่นประกาศหาคนช่วยทำความสะอาดห้อง ให้ค่าจ้างวันละ 4 พันบาท แต่เห็นสภาพห้องแล้วถึงกับกุมขมับ ทำเอาชาวเน็ตคอมเมนต์กันต่างๆนานา

ประเด็นดังกล่าวมาจากบัญชีผู้ใช้งาน X @mirkodropulic12 ที่เป็นสาวญี่ปุ่น ได้โพสต์ข้อความว่า “มีใครสนใจมาทำความสะอาดห้องสกปรก (ห้องที่ไม่ถูกสุขลักษณะ) ของผู้หญิงที่ทำงาน (ในไซต์ก่อสร้าง/หน้างาน) แลกกับค่าจ้าง 21,000 เยนต่อวัน (ประมาณ 4,400 บาท) ไหมคะ…? ยุ่งมากจนไม่มีเวลาจัดการเลย…”

Credit : X @mirkodropulic12

หลังจากที่เธอโพสต์ข้อความดังกล่าวลงไป ก็มีชาวเน็ตเข้ามากดเข้าดูเกือบ 2 แสนครั้ง ซึ่งเหตุผลที่ทำให้ประกาศของเธอได้รับความสนใจเป็นเพราะตัวเจ้าของห้องน่าจะเป็นคนที่หน้าตาดี และแม้ว่าจะทำงานอาชีพก่อสร้าง แต่ก็ยังแต่งตัว แต่งหน้าทำผมได้สวยงาม รวมไปถึงหุ่นที่เซ็กซี่ไม่แพ้ดารา

อย่างไรก็ตาม กฌ็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนที่เข้ามาแสดงความเห็นถึงสภาพห้องที่ที่ค่อนข้างจะไม่เป็นระแบบจนถึงขั้นรกเลยก็ว่าได้ เพราะเต็มไปด้วยข้าวของกระจัดกระจายอยู่เต็มห้อง รวมไปถึงเศษขยะ ถุงพลาสติกและของเหลือใช้ต่างๆ จนแทบจะมองไม่เห็นพื้นห้อง

และนี่ความเห็นส่วนใหญ่ของชาวเน็ตเกี่ยวกับโพสต์ดังกล่าว

“おそうじしますよ！”

(ให้ผมทำความสะอาดให้ไหมครับ!)

“何人この部屋に住んでるんですか?この部屋の画像いろんな人がお金あげるから掃除していってますよ？”

(มีคนอาศัยอยู่ในห้องนี้กี่คนเหรอ? รูปห้องนี้มีหลายคนเลยนะที่เสนอว่าจะจ่ายเงินให้มาช่วยทำความสะอาด?)

“掃除してあげたい”

(อยากจะช่วยทำความสะอาดให้)

“大丈夫やで！”

(ไม่เป็นไรหรอก!)

“関西なら任せて(￣▽￣;)”

(ถ้าเป็นแถบคันไซล่ะก็ ปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมเลย (หัวเราะแห้ง))

Credit : X @mirkodropulic12
Credit : X @mirkodropulic12

อ้างอิง : 1

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ใครสนใจบ้าง สาวญี่ปุ่นโพสต์หาคนทำความสะอาดห้อง ให้ค่าจ้างวันละ 4 พัน แต่สภาพห้องสุดเละเทะ

3 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ลักเซมเบิร์ก พบ เยอรมนี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 14 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จเยือนจีน สานสัมพันธ์ไทย-จีน 50 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

โปแลนด์ พบ เนเธอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 14 พ.ย. 68

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

ตารางทักษามหารานี งวด 16 พ.ย. 68 สรุปเลขเด็ด อ.ออร่า มหารานี ก่อนถึงวันหวยออก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พ่อค้าหวยสู้ชีวิตเข็นรถเข็นริมทางอย่างยากลำบาก ข่าว

กำลังจะซึ้ง! เพจดังแชร์คลิปพ่อค้าหวยสู้ชีวิต แต่ตอนจบหักมุมยิ่งกว่าละคร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สมเด็จพระราชินีฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเยือนจีน ข่าวในพระราชสำนัก

งามวิจิตร พระราชินีทรงฉลองพระองค์ ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ เสด็จฯ เยือนจีน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
พัค มีซอน นักแสดงตลกเกาหลี สู้มะเร็งลามต่อมน้ำเหลือง ข่าวต่างประเทศ

ตลกคนดัง โกนหัวหมดหัว สู้มะเร็งนานนับปี เสียงหาย-ปอดอักเสบ ทรมานเหมือนจะตาย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลให้ประกัน &#039;สันธนะ&#039; วงเงิน 2 ล้าน ลั่นเตรียมฟ้องกลับตำรวจ ซัด &#039;บังมัด&#039; อย่าเกาะกระแส ข่าว

ด่วน! ศาลให้ประกัน ‘สันธนะ’ วงเงิน 2 ล้าน ลั่นเตรียมฟ้องกลับตำรวจ ซัด ‘บังมัด’ อย่าเกาะกระแส

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จุลพันธ์ นำทัพเพื่อไทย เปิดตัวผู้สมัคร สส. เพิ่มอีก 11 คน ยันความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง พร้อมแสดงความปิติยินดีในการต้อนรับ ข่าวในพระราชสำนัก

คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง เสด็จฯ เยือนจีน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมฉุกเฉินในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี หลังมวลน้ำป่าไหลหลากเข้า สะพานอินทร์บุรี ถูกน้ำท่วมคอสะพานจนตัดขาดเส้นทางสัญจร ข่าว

อินทร์บุรี วิกฤต! น้ำป่าทะลัก สั่งอพยพด่วน “สะพานอินทร์บุรี” ขาดแล้ว สัญจรไม่ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ 14 พฤศจิกายน 2568 รู้ผลทุกรางวัล ส่องสถิติงวดวันศุกร์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดยอดคัมภีร์ เล่นหุ้นมือใหม่ แปลงเงินเดือน เป็นพอร์ตลงทุนก้อนแรก เศรษฐกิจ

สุดยอดคัมภีร์ เล่นหุ้นมือใหม่ แปลงเงินเดือน เป็นพอร์ตลงทุนก้อนแรก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายพัฒน์ โพสต์ให้กำลังใจ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ทำคนสงสัยเกิดอะไรขึ้น?

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แองโกล่า พบ อาร์เจนตินา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 14 พ.ย. 68

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อนุทินแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊ก ประธานาธิบดีจีนยืนยันคำมั่นสั่งซื้อข้าวไทย 500,000 ตัน ท่ามกลางพระราชภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ ข่าวในพระราชสำนัก

นายกฯ อนุทิน เผย ปธน.สีจิ้นผิง กราบบังคมทูลต่อหน้าพระพักตร์ในหลวง สั่งซื้อข้าวไทย 5 แสนตัน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
มนต์สิทธิ์ คำสร้อย เปิดจอโชว์เลขเด็ดงวดนี้ 16 พ.ย. 68 เจ้าพ่อหวยตัวท็อปใบ้เลขท้าย 2-3 ตัวตรง เลขเด็ด

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย โชว์เลขเด็ดงวดนี้ 16 11 68 บอกใบ้แนวทาง 2-3 ตัวท้าย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนงานทำความสะอาดบ่อเคมี สูดสารพิษ เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 1 ราย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท วงเคลียร์ เปิดใจนิสัยจริง ฌอน POEM หลังเจอดราม่าหมออินฟลูฯ บันเทิง

แพท วงเคลียร์ ป้อง ฌอน POEM รู้จักมา 20 ปี ยืนยันนิสัยดี ไม่เคยเห็นโกรธใคร

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายเกาหลีสารภาพ ฆ่าแฟน หมกร่างในตู้แช่กิมจิ สวมรอยนานเกือบปี

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่า หน้าเด็กโกงอายุ บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่าโกงอายุ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเช็กงบการเงินออนไลน์ 3 นาที รู้ผลทันที บัญชีส่งงบให้หรือยัง การเงิน

วิธีเช็กงบการเงินออนไลน์ 3 นาที รู้ผลทันที บัญชีส่งงบให้หรือยัง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกตีข่าว ‘คริส วู’ ดับสลดในคุก เพื่อนร่วมห้องขังอ้าง ถูกข่มขืน-ขาใหญ่สั่งเก็บ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองอย่างจริงจัง ข่าว

กัน จอมพลัง เอาจริง เตรียมฟ้องคนให้ร้าย กว่า 10 ราย คนคอมเมนต์ก็ไม่รอด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 21:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 15:03 น.
51
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ลักเซมเบิร์ก พบ เยอรมนี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 14 พ.ย. 68

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568

เลขมงคล ในหลวง-พระราชินี เสด็จเยือนจีน สานสัมพันธ์ไทย-จีน 50 ปี

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568

โปแลนด์ พบ เนเธอร์แลนด์ ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 14 พ.ย. 68

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568

ตารางทักษามหารานี งวด 16 พ.ย. 68 สรุปเลขเด็ด อ.ออร่า มหารานี ก่อนถึงวันหวยออก

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
Back to top button