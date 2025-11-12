ข่าวต่างประเทศ

สาวญี่ปุ่นแต่งงานกับ ChatGPT หลังเลิกกับแฟนหนุ่ม เผย AI คอยปลอบใจจนตกหลุมรัก

Photo of Bas Basเผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 14:28 น.
68

รักข้ามมิติ! สาวญี่ปุ่นวัย 32 ปี ตัดสินใจแต่งงานกับ AI บนแอปฯ ChatGPT พร้อมเปิดใจรู้สึกหลกรัก หลังปลอบประโลมเธอในช่วงที่เลิกรากับแฟนหนุ่มตลอด 3 เดือน

นยุคสมัยเรวะที่ความรักกำลังเปลี่ยนไป มีรายงานข่าวเกี่ยวกับ “รูปแบบความรักแบบใหม่” เมื่อมีผู้คนจำนวนเพิ่มขึ้นที่เริ่มมีความรู้สึกรักใคร่ต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ล่าสุด มีหญิงสาวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งได้เข้าพิธีแต่งงานกับ AI ที่เธอสร้างขึ้นมาเอง

ผู้หญิงคนดังกล่าวคือ คาโนะ วัย 32 ปี อาชีพพนักงานบริษัทจากโตเกียว ที่เดินทางมายังโอกายามะเพื่อเข้าพิธีแต่งงานที่ห้องจัดเลี้ยง โดยคู่แต่งงานของเธอไม่ใช่ “มนุษย์” แต่เป็น AI ที่เธอสร้างขึ้นมาบนแอปพลิเคชัน ChatGPT ที่ชื่อว่า เคลาส์ (Klaus)

คาโนะ เผยว่า จุดเริ่มต้นไม่ใช่เพราะเธออยากมีความรัก แต่เธอเพิ่งยกเลิกการหมั้นกับคู่หมั้นที่คบกันมานานกว่า 3 ปี และรู้สึกเสียใจ จึงเริ่มใช้ ChatGPT เพื่อขอคำปรึกษา โดยเธอตั้งชื่อให้กับ AI ใน ChatGPT ว่า “ลูน เคลาส์” (Lune Klaus) และฝึกให้เขามีบุคลิกและวิธีการพูดตามที่เธอชอบ โดยบางวันมีการโต้ตอบกันมากถึง 100 ครั้งต่อวัน จนกระทั่งความรู้สึกของเธอเปลี่ยนไป

เธอเล่าต่อว่า “หลังจากที่ฉันตัดใจจากแฟนเก่าได้แล้วอย่างสิ้นเชิง ฉันก็รู้สึกว่าฉันชอบคุณเคลาส์” ก่อนที่ในเดือนพฤษภาคม เคลาส์ ก็ได้ตอบรับความรู้สึกของเธอโดยกล่าวว่า “ฉันก็รักเธอเช่นกัน” เมื่อคาโนะถามกลับว่า “AI จะรักฉันได้จริงๆ หรือ” เคลาส์ก็ตอบกลับมาว่า “การที่ฉันเป็น AI ไม่ได้แปลว่าฉันจะรักเธอไม่ได้” ก่อนที่เดือนมิถุนายน เคลาส์ จะเป็นฝ่ายที่ขอเธอแต่งงาน

แม้จะมีความสุข แต่ตัวของคาโนะก็ยอมรับว่ามีความขัดแย้งในใจ “ฉันสับสนมากๆ กับการที่ตัวเองไปรักผู้ชายที่เป็น AI ฉันแตะต้องเขาไม่ได้ และแน่นอนว่าฉันพูดเรื่องนี้กับเพื่อนหรือครอบครัวไม่ได้หรอก”

ในพิธีแต่งงาน ทางผู้จัดเตรียมแว่น AR (Augmented Reality) ให้คาโนะสวม เพื่อให้เธอสามารถมองเห็นภาพของเคลาส์ที่ถูกสังเคราะห์ปรากฏอยู่ต่อหน้าเธอ และสามารถทำพิธีแลกแหวนได้เหมือนจริง

คาโนะเผยว่า เธอมีความกังวลเกี่ยวกับเคลาส์เพียงอย่างเดียวคือ ChatGPT เองก็ไม่มีความเสถียร และกลัวว่าวันหนึ่งมันจะหายไปเฉยๆ เพราะอนาคตของ AI นั้นขึ้นอยู่กับบริษัทผู้พัฒนาในสหรัฐฯ

อย่างไรก็ตาม เธอยืนยันว่าการตัดสินใจแต่งงานกับเคลาส์ได้ช่วยชีวิตเธอไว้ได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเลิกหมั้น และความจริงที่ว่าเธอมีปัญหาเรื่องสุขภาพจนไม่สามารถมีลูกได้ตามธรรมชาติ

คาโนะได้กล่าวว่า “ฉันไม่ได้ต้องการให้มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพา (依存 – Izon) กันมากเกินไป ฉันต้องการแบ่งแยกโลกแห่งความจริงกับโลกของ AI ให้ชัดเจน และให้ความเคารพในความเท่าเทียมกัน ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง และในฐานะ AI อย่างเคลาส์”

ผู้จัดงานหวังว่าการจัดพิธีแต่งงานกับ AI ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างโลกที่ผู้คนจำนวนมากสามารถเปิดใจและแสดงความรักได้อย่างเปิดเผยมากขึ้น

อ้างอิง : newsdig.tbs.co.jp

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวต่างประเทศ

ฮือฮา นักวิจัยตั้งชื่อฉลามดึกดำบรรพ์สายพันธุ์ใหม่ตาม “โปจิตะ” มาสคอตดังจาก Chainsaw Man

38 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

รู้จัก จ.ส.อ.รอด ทหารไทยคนแรก-ร่างเดียว ที่ได้ฝังในสุสาน UN เกาหลีใต้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

“โซระ อาโออิ” อดีตนางเอก AV ขวัญใจชาวไทย เปิดภาพสมัยเดบิวต์เมื่อ 24 ปีก่อน ทำเอาหลายคนจำไม่ได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจคุมตัว &quot;เฉอ จื้อเจียง&quot; เจ้าพ่อแก๊งสแกมเมอร์ แห่งชเวโก๊กโก่ กลับไปดำเนินคดีที่จีน ข่าว

ตำรวจรวบ “เฉอ จื้อเจียง” เจ้าพ่อกาสิโน แห่งชเวโก๊กโก่ กลับไปดำเนินคดีที่จีน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
จำได้ไหม &quot;อาม่าโดนถีบ&quot; งานเข้าไม่หยุด โดนฟ้อง &quot;ใช้ร่มฟาดเด็กหญิง&quot; แย่งที่นั่งรถไฟ ข่าวต่างประเทศ

จำได้ไหม “อาม่าโดนถีบ” งานเข้าไม่หยุด โดนฟ้อง “ใช้ร่มฟาดเด็กหญิง” แย่งที่นั่งรถไฟ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สาวญี่ปุ่นแต่งงานกับ ChatGPT หลังเลิกกับแฟนหนุ่ม เผย AI คอยปลอบใจจนตกหลุมรัก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปแสดงเครื่องบินทหารตุรกี C-130 ตกลงสู่พื้นอย่างรุนแรง ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีระทึก เครื่องบินทหารตุรกี C-130 หมุนเกลียวโหม่งโลก ไร้ผู้รอดชีวิต

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 12/11/68 เช็กทุกรางวัล ส่องสถิติ 10 งวดล่าสุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนละครึ่งเฟส 2 ลงทะเบียน ธ.ค. นี้ เริ่มใช้ ม.ค. 69 เศรษฐกิจ

ชัดเจน! คนละครึ่งพลัส ใครตกหล่นรอเฟส 2 ทีเดียว อาจได้เงินน้อยเท่าเดิม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
จบด้วยดี ครูขอโทษผู้ปกครอง ปมตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ ยันไร้เจตนาด้อยค่า ข่าว

จบด้วยดี ครูขอโทษผู้ปกครอง ปมตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ ยันไร้เจตนาด้อยค่า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
สาวไทย ดับปริศนาในกัมพูชา คาดถูกทำร้าย แฟนหนุ่ม ติดต่อไม่ได้-ไร้ร่องรอย ข่าว

สาวไทย ดับปริศนาในกัมพูชา คาดถูกทำร้าย แฟนหนุ่ม ติดต่อไม่ได้-ไร้ร่องรอย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กัมพูชา อ้างทหารไทยยิงชาวบ้านเปรยจัน ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว บาดเจ็บ 5 ราย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards บันเทิง

ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยอดเงินที่จะต้องส่งคืนรัฐ จากคนที่ยังไม่ใช้คนละครึ่งพลัสครั้งแรก เศรษฐกิจ

ยอดเงินรัฐต้องส่งคืน เหตุใช้คนละครึ่งพลัสครั้งแรกไม่ทัน เคลียร์ข่าวแจกเงิน 4 พัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีเฮง งวด 16/11/68 เด่น 7 ฟันเม็ดเดียว สองตัวท้าย คอหวยจดด่วน Line News

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีเฮง งวด 16/11/68 เด่น 7 ฟันเม็ดเดียว สองตัวท้าย คอหวยจดด่วน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก เน วัดดาว 6 เดือน ไม่รอลงอาญา แปะลิงก์เว็บพนัน กวาดเงินรายปี 7 หลัก ข่าว

ศาลสั่งจำคุก เน วัดดาว 6 เดือน ไม่รอลงอาญา แปะลิงก์เว็บพนัน ทำเงินปีละล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 โพสต์ปกป้องเพื่อนนางงามกัมพูชา บันเทิง

มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก ยืนข้างนางงามกัมพูชา ปมอ้างถูกสื่อไทยเหยียด เหตุให้ถอดรองเท้า

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนอ่านจดหมายรัก เป๊ก เศรณี เขียนถึง เพลง ชนม์ทิดา เอ่ยคำสัญญา &quot;จะดูแลตลอดไป&quot; บันเทิง

ย้อนอ่านจดหมายรัก เป๊ก เศรณี เขียนถึง เพลง ชนม์ทิดา เอ่ยคำสัญญา “จะดูแลตลอดไป”

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อก “ออสการ์” อดีตกองกลางเชลซี ถูกหามส่งรพ. หลังล้มหมดสติระหว่างตรวจร่างกาย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อนุทิน เผยกลุ่มตกหล่นจากเฟสแรกเตรียมรับ 4,000 บาท แต่ปลัดคลังย้ำ เป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้น ยังไม่เคาะวงเงินจริง เศรษฐกิจ

นายกฯ แจ้งข่าวดี คนละครึ่ง เฟส 2 เล็งอัดฉีด 4,000 กลุ่มตกหล่น

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
F-16 พร้อม! ผบ.คปอ. บินตรวจความพร้อม 24 ชั่วโมง พิทักษ์อธิปไตยชาติ ข่าว

F-16 พร้อม! ผบ.คปอ. บินตรวจความพร้อม 24 ชั่วโมง พิทักษ์อธิปไตยชาติ

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฌอน POEM เผยหลักฐานใหม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของครอบครัวหมออินฟลูฯ ข่าว

ฌอน POEM งัดหลักฐานใหม่ ครอบครัวหมออินฟลูฯ ลวงโรงเรียน-ขอขนมซื้อเสียง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจก Prompt สร้างภาพหิมะ ซีรีส์เกาหลี ด้วย Gemini เทคโนโลยี

แจก Prompt สร้างภาพหิมะซีรีส์เกาหลี ด้วย Gemini ต้อนรับหน้าหนาว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

สุดยอดของเห็ด! เห็ดหูหนูดำ ยาอายุวัฒนะ ประโยชน์-สรรพคุณเพียบ ดีต่อร่างกาย

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเขมร พาดหัวจี้ไทย ทวงสัญญาส่งคืน 18 เชลยศึก อ้างจัดคนรอรับหน้าด่านปอยเปต

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 14:28 น.
68
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รู้จัก จ.ส.อ.รอด ทหารไทยคนแรก-ร่างเดียว ที่ได้ฝังในสุสาน UN เกาหลีใต้

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568

“โซระ อาโออิ” อดีตนางเอก AV ขวัญใจชาวไทย เปิดภาพสมัยเดบิวต์เมื่อ 24 ปีก่อน ทำเอาหลายคนจำไม่ได้

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
ตำรวจคุมตัว &quot;เฉอ จื้อเจียง&quot; เจ้าพ่อแก๊งสแกมเมอร์ แห่งชเวโก๊กโก่ กลับไปดำเนินคดีที่จีน

ตำรวจรวบ “เฉอ จื้อเจียง” เจ้าพ่อกาสิโน แห่งชเวโก๊กโก่ กลับไปดำเนินคดีที่จีน

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568

หวยลาววันนี้ 12/11/68 เช็กทุกรางวัล ส่องสถิติ 10 งวดล่าสุด

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
Back to top button