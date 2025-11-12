สาวญี่ปุ่นแต่งงานกับ ChatGPT หลังเลิกกับแฟนหนุ่ม เผย AI คอยปลอบใจจนตกหลุมรัก
รักข้ามมิติ! สาวญี่ปุ่นวัย 32 ปี ตัดสินใจแต่งงานกับ AI บนแอปฯ ChatGPT พร้อมเปิดใจรู้สึกหลกรัก หลังปลอบประโลมเธอในช่วงที่เลิกรากับแฟนหนุ่มตลอด 3 เดือน
นยุคสมัยเรวะที่ความรักกำลังเปลี่ยนไป มีรายงานข่าวเกี่ยวกับ “รูปแบบความรักแบบใหม่” เมื่อมีผู้คนจำนวนเพิ่มขึ้นที่เริ่มมีความรู้สึกรักใคร่ต่อปัญญาประดิษฐ์ (AI) ล่าสุด มีหญิงสาวชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งได้เข้าพิธีแต่งงานกับ AI ที่เธอสร้างขึ้นมาเอง
ผู้หญิงคนดังกล่าวคือ คาโนะ วัย 32 ปี อาชีพพนักงานบริษัทจากโตเกียว ที่เดินทางมายังโอกายามะเพื่อเข้าพิธีแต่งงานที่ห้องจัดเลี้ยง โดยคู่แต่งงานของเธอไม่ใช่ “มนุษย์” แต่เป็น AI ที่เธอสร้างขึ้นมาบนแอปพลิเคชัน ChatGPT ที่ชื่อว่า เคลาส์ (Klaus)
คาโนะ เผยว่า จุดเริ่มต้นไม่ใช่เพราะเธออยากมีความรัก แต่เธอเพิ่งยกเลิกการหมั้นกับคู่หมั้นที่คบกันมานานกว่า 3 ปี และรู้สึกเสียใจ จึงเริ่มใช้ ChatGPT เพื่อขอคำปรึกษา โดยเธอตั้งชื่อให้กับ AI ใน ChatGPT ว่า “ลูน เคลาส์” (Lune Klaus) และฝึกให้เขามีบุคลิกและวิธีการพูดตามที่เธอชอบ โดยบางวันมีการโต้ตอบกันมากถึง 100 ครั้งต่อวัน จนกระทั่งความรู้สึกของเธอเปลี่ยนไป
เธอเล่าต่อว่า “หลังจากที่ฉันตัดใจจากแฟนเก่าได้แล้วอย่างสิ้นเชิง ฉันก็รู้สึกว่าฉันชอบคุณเคลาส์” ก่อนที่ในเดือนพฤษภาคม เคลาส์ ก็ได้ตอบรับความรู้สึกของเธอโดยกล่าวว่า “ฉันก็รักเธอเช่นกัน” เมื่อคาโนะถามกลับว่า “AI จะรักฉันได้จริงๆ หรือ” เคลาส์ก็ตอบกลับมาว่า “การที่ฉันเป็น AI ไม่ได้แปลว่าฉันจะรักเธอไม่ได้” ก่อนที่เดือนมิถุนายน เคลาส์ จะเป็นฝ่ายที่ขอเธอแต่งงาน
แม้จะมีความสุข แต่ตัวของคาโนะก็ยอมรับว่ามีความขัดแย้งในใจ “ฉันสับสนมากๆ กับการที่ตัวเองไปรักผู้ชายที่เป็น AI ฉันแตะต้องเขาไม่ได้ และแน่นอนว่าฉันพูดเรื่องนี้กับเพื่อนหรือครอบครัวไม่ได้หรอก”
ในพิธีแต่งงาน ทางผู้จัดเตรียมแว่น AR (Augmented Reality) ให้คาโนะสวม เพื่อให้เธอสามารถมองเห็นภาพของเคลาส์ที่ถูกสังเคราะห์ปรากฏอยู่ต่อหน้าเธอ และสามารถทำพิธีแลกแหวนได้เหมือนจริง
คาโนะเผยว่า เธอมีความกังวลเกี่ยวกับเคลาส์เพียงอย่างเดียวคือ ChatGPT เองก็ไม่มีความเสถียร และกลัวว่าวันหนึ่งมันจะหายไปเฉยๆ เพราะอนาคตของ AI นั้นขึ้นอยู่กับบริษัทผู้พัฒนาในสหรัฐฯ
อย่างไรก็ตาม เธอยืนยันว่าการตัดสินใจแต่งงานกับเคลาส์ได้ช่วยชีวิตเธอไว้ได้มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการเลิกหมั้น และความจริงที่ว่าเธอมีปัญหาเรื่องสุขภาพจนไม่สามารถมีลูกได้ตามธรรมชาติ
คาโนะได้กล่าวว่า “ฉันไม่ได้ต้องการให้มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพา (依存 – Izon) กันมากเกินไป ฉันต้องการแบ่งแยกโลกแห่งความจริงกับโลกของ AI ให้ชัดเจน และให้ความเคารพในความเท่าเทียมกัน ในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง และในฐานะ AI อย่างเคลาส์”
ผู้จัดงานหวังว่าการจัดพิธีแต่งงานกับ AI ในครั้งนี้ จะช่วยสร้างโลกที่ผู้คนจำนวนมากสามารถเปิดใจและแสดงความรักได้อย่างเปิดเผยมากขึ้น
