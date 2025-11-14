ข่าวกีฬาฟุตบอล

ลักเซมเบิร์ก พบ เยอรมนี ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 14 พ.ย. 68

เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 16:41 น.
63

14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง ลักเซมเบิร์ก พบ เยอรมนี The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 ลักเซมเบิร์ก VS เยอรมนี ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : ลักเซมเบิร์ก พบ เยอรมนี
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. (เช้ามืดวันเสาร์)
  • สนาม : สต๊าด เดอ ลักเซมเบิร์ก
  • ถ่ายทอดสด : Monomax


วิเคราะห์บอล ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

ลักเซมเบิรืก

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของ เจฟฟ์ สตราสเซอร์ จะไม่มีชื่อของ เอเนส มาห์มูโตวิช และ อีวานโดร บอร์เกส ซานเชส ที่มีอาการบาดเจ็บ ส่วนแข้งคนอื่นๆพร้อมลงสนามทั้งหมด

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย แอนโธนี่ มอริส, โลรองต์ ยานส์, ไซอิด โครัช, เดิร์ก คาร์ลสัน, ฟลอเรียน โบห์เนิร์ต, มาติอัส โอเลเซ่น, ดาเนล ซินานี่, คริสโตเฟอร์ มาร์ตินส์, เลอันโดร บาร์เรโร่, ไอมาน ดาร์ดารี และ เอ็ดวิน มูราโตวิช



เยอรมนี

ขณะที่ทีมเยือน ทัพอินทรีเหล็ก ของกุนซือ ยูเลี่ยน นาเกลส์มันน์ ไม่มีชื่อนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน ทำให้พร้อมส่งแข้งชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย โอลิเวอร์ เบามันน์, โยชัว คิมมิช, โจนาธาน ทาห์, วัลเดอมาร์ แอนทอน, เดวิด เราม์, อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า, แซร์จ กนาบรี้, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, คาริม อเดเยมี่ และ นิค โวลเทอมาเดอ



สถิติการพบกันของ ลักเซมเบิร์ก – เยอรมนี

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 10/10/25 เยอรมนี 4-0 ลักเซมเบิร์ก (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 27/05/06 เยอรมนี 7-0 ลักเซทเบิร์ก (กระชับมิตร)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ ลักเซมเบิร์ก

  • 13/10/25 แพ้ สโลวาเกีย 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/10/25 แพ้ เยอรมนี 0-4 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 07/09/25 แพ้ สโลวาเกีย 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 แพ้ ไอร์แลนด์เหนือ 1-3 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/06/25 เสมอ ไอร์แลนด์ 0-0 (กระชับมิตร)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ เยอรมนี

  • 13/10/25 ชนะ ไอร์แลนด์เหนือ 1-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/10/25 ชนะ ลักเซมเบิร์ก 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 07/09/25 ชนะ ไอร์แลนด์เหนือ 3-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 04/09/25 แพ้ สโลวาเกีย 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 07/06/25 แพ้ ฝรั่งเศส 0-2 (ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก)


รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

ลักเซมเบิร์ก (4-1-4-1) : แอนโธนี่ มอริส (GK) – โลรองต์ ยานส์, ไซอิด โครัช, เดิร์ก คาร์ลสัน, ฟลอเรียน โบห์เนิร์ต – มาติอัส โอเลเซ่น – ดาเนล ซินานี่, คริสโตเฟอร์ มาร์ตินส์, เลอันโดร บาร์เรโร่, ไอมาน ดาร์ดารี – เอ็ดวิน มูราโตวิช

เยอรมนี (4-2-3-1) : โอลิเวอร์ เบามันน์ (GK) – โยชัว คิมมิช, โจนาธาน ทาห์, วัลเดอมาร์ แอนทอน, เดวิด เราม์ – อเล็กซานดาร์ พาฟโลวิช, เลออน โกเร็ตซ์ก้า – แซร์จ กนาบรี้, ฟลอเรียน เวียร์ตซ์, คาริม อเดเยมี่ – นิค โวลเทอมาเดอ



Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

ลักเซมเบิร์ก 0-3 เยอรมนี

 

เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 20:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 16:41 น.
63
