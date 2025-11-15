ข่าวกีฬาฟุตบอล

สวิตเซอร์แลนด์ พบ สวีเดน ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป วันที่ 15 พ.ย. 68

Photo of Bas Basเผยแพร่: 15 พ.ย. 2568 17:00 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 14:05 น.
58

15 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. ถ่ายทอดสด ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป คู่ระหว่าง สวิตเซอร์แลนด์ พบ สวีเดน The Thaiger พาไปวิเคราะห์เกม พร้อมการทำนายผล และคาดการณ์ 11 ตัวจริงได้ที่นี่

ดูบอลสด ฟุตบอลโลก 2026 สวิตเซอร์แลนด์ VS สวีเดน ลิงก์ดูออนไลน์

  • รายการ : ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป
  • แมตช์การแข่งขัน : สวิตเซอร์แลนด์ พบ สวีเดน
  • วัน / เวลาแข่งขัน : วันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2568 เวลา 02.45 น. (เช้ามืดวันอาทิตย์)
  • สนาม : สต๊าด เดอ เจเนเว่
  • ถ่ายทอดสด : Monomax

วิเคราะห์บอล สวิตเซอร์แลนด์ – สวีเดน

สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม

สวิตเซอร์แลนด์

เริ่มจากทางเจ้าบ้าน ภายใต้การคุมทีมของกุนซือ มูรัต ยาคิน ไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบน พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย เกรกอร์ โกเบล, ซิลแวน วิดเมอร์, นิโก้ เอลเวดี้, มานูเอล อคานจี, ริคาร์โด้ โรดริเกซ, มิเชล แอบิเชอร์, กรานิต ชาก้า, ฟาเบียน รีเดอร์, แดน เอ็นดอย, บรีล เอ็มโบโล่ และ รูเบน วาร์กาส

Credit : Swiss Nati Men

สวีเดน

ขณะที่ทีมเยือน ทัพไวกิ้ง ของกุนซือ แกรห์ม พอตเตอร์ เองก็ไม่มีนักเตะคนไหนติดโทษแบนหรือบาดเจ็บเพิ่มเติม ทำให้พร้อมส่งนักเตะชุดที่ดีที่สุดลงสนาม

คาดว่าเกมนี้จะนำทัพมาโดย วิคตอร์ โจฮานส์สัน, กุสตาฟ ลาเกอร์บีลเก้, อิซัค เฮน, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, แอนโธนี่ อีลังก้า, ลูคัส เบิร์กวาลล์, ยาซิน อายารี่, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สสัน, อเล็กซานเดอร์ อิซัค และ รูนี่ บาร์ดจี้

Credit : Svensk fotboll

สถิติการพบกันของ สวิตเซอร์แลนด์ – สวีเดน

ผลการพบกันของทั้งสองทีม

  • 10/10/25 สวีเดน 0-2 สวิตเซอร์แลนด์ (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 03/07/18 สวีเดน 1-0 สวิตเซอร์แลนด์ (ฟุตบอลโลก 2018)
  • 27/03/02 สวีเดน 1-1 สวิตเซอร์แลนด์ (กระชับมิตร)
  • 25/04/01 สวิตเซอร์แลนด์ 0-2 สวีเดน (กระชับมิตร)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ สวิตเซอร์แลนด์

  • 13/10/25 เสมอ สโลวีเนีย 0-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/10/25 ชนะ สวีเดน 2-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 08/09/25 ชนะ สโลวีเนีย 3-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 ชนะ โคโซโว 4-0 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 11/06/25 ชนะ สหรัฐอเมริกา 4-0 (กระชับมิตร)

ฟอร์ม 5 นัดหลังสุดของ สวีเดน

  • 13/10/25 แพ้ โคโซโว 0-1 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/10/25 แพ้ สวิตเซอร์แลนด์ 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 08/09/25 แพ้ โคโซโว 0-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 05/09/25 เสมอ สโลวีเนีย 2-2 (ฟุตบอลโลก รอบคัดเลือก)
  • 10/06/25 ชนะ แอลจีเรีย 4-3 (กระชับมิตร)
Credit : Swiss Nati Men

รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม

สวิตเซอร์แลนด์ (4-3-3) : เกรกอร์ โกเบล (GK) – ซิลแวน วิดเมอร์, นิโก้ เอลเวดี้, มานูเอล อคานจี, ริคาร์โด้ โรดริเกซ – มิเชล แอบิเชอร์, กรานิต ชาก้า, ฟาเบียน รีเดอร์ – แดน เอ็นดอย, บรีล เอ็มโบโล่, รูเบน วาร์กาส

สวีเดน (3-5-2) : วิคตอร์ โจฮานส์สัน (GK) – กุสตาฟ ลาเกอร์บีลเก้, อิซัค เฮน, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ – แอนโธนี่ อีลังก้า, ลูคัส เบิร์กวาลล์, ยาซิน อายารี่, ดาเนี่ยล สเวนส์สัน, กาเบรียล กุ๊ดมุนด์สสัน – อเล็กซานเดอร์ อิซัค, รูนี่ บาร์ดจี้

Credit : Svensk fotboll

Thaiger ฟันธง ทรรศนะบอล ฟุตบอลโลก 2026 รอบคัดเลือก โซนยุโรป

สวิตเซอร์แลนด์ 1-0 สวีเดน

 

