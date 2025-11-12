หมออินฟลูฯ ชี้แจงหลัง ฌอน POEM แฉพฤติกรรม ยันไม่มีเจตนาทำแบรนด์เสียหาย

บันเทิง

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 10:50 น.
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ทุกสายตาจับจ้อง เมื่อ ฌอน POEM หรือ ชวนล ไคสิริ ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้า POEM ออกมาโพสต์คลิปแฉพฤติกรรมอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง มีอาชีพเป็นหมอชอบกินของหวาน ทำคอนเทนต์รีวิวพนักงานของแบรนด์ว่าบริการแย่-ดูถูกลูกค้า พร้อมยกแบรนด์อื่นมาเปรียบเทียบ ทำให้ชื่อเสียงเสียหาย ทั้งยังพบข้อมูลว่าหลาย ๆ ร้านในวงการอาหารและเบเกอรี่เจอพฤติกรรมจากหมออินฟลูฯ คนนี้เยอะมาก

ฌอน POEM แลกหมัดแฉ หมออินฟลู ลวงโลก ทำคอนเทนต์โจมตีปั่นยอด หลายร้านตกเป็นเหยื่อ

ล่าสุด หมอมุก อินฟลูเอนเซอร์สายของหวาน เจ้าของช่อง หมอมุกกินเค้ก ได้ออกมาโพสต์ข้อความชี้แจงผ่านทางช่องติ๊กต็อกของตนถึงประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้น ซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าคือ หมออินฟลูฯ ที่เข้าไปลองชุดและถ่ายคลิปรีวิวจริง ตามที่เจ้าของแบรนด์ POEM พูดถึง ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาดิสเครดิตแบรนด์ หรือจะขอชุดฟรี ซึ่งหลังจากคลิปที่เป็นไวรัลนั้น ก็ได้ทำคลิปขอบคุณและชื่นชมแบรนด์ออกมาแล้ว ทางจนยินดีหารือเพื่อชี้แจงทุกข้อสงสัย

“สวัสดีค่ะ จากเหตุการณ์ที่เจ้าของแบรนด์ได้โพสต์คลิปกล่าวถึง Creator และแนบคลิปที่มีลักษณะคล้ายกับคลิปของมุก ที่ได้โพสต์ไปเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พร้อมข้อสงสัยต่าง ๆ เนื่องจากมุกเป็น Creator ที่ได้ไปลองชุดแบรนด์ POEM สาขาพารากอนจริง จึงขออนุญาต ชี้แจงรายละเอียดดังนี้ค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน

มุกมองหาชุดทั้งหมด 2 ชุด สําหรับตัวเอง 1 ชุด และพี่สาวอีก 1 ชุด โดยมุกและคุณแม่ได้ไปลองชุดด้วยตนเองที่ร้าน

1. มุกเริ่มจากการเข้าไปดูชุดที่ร้านของเจ้าของแบรนด์ สาขา Siam Paragon จากนั้นมุกได้ไปดูชุดเพิ่มเติม อีก 2 แบรนด์ และได้ทําคลิปแชร์ประสบการณ์จริงในขณะนั้น ซึ่งเป็นคลิปที่ทุกคนได้เห็นกันแล้วในวันที่ 6 พฤศจิกายน มุกได้ตกลงซื้อชุดของ 1 แบรนด์ในวันนั้น

2. หลังจากคลิปถูกเผยแพร่ เจ้าของแบรนด์ได้ติดต่อกลับมาขอโทษและเชิญให้มุกเข้าไปดูชุดอีกครั้งที่สาขา Gaysorn Village มุกรู้สึกดี เพราะเป็นแบรนด์ในฝันที่อยากได้ตั้งแต่แรก และรู้สึกประทับใจกับการที่เจ้าของแบรนด์ติดต่อมาด้วยตัวเอง

วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน

มุกได้ตัดสินใจติดต่อกลับไปเพื่อขอเข้าไปที่ร้านสาขา Gaysorn Village และได้ทําการนัดหมายเพื่อลองชุด อีกครั้ง โดยที่วางแผนจะส่งมอบชุดที่ซื้อวันที่ 6 ให้พี่สาวใส่แทนหากซื้อชุดเพิ่มอีก 1 ชุด ในวันนั้นมุกประทับใจกับบริการในครั้งนี้มาก อย่างไรก็ตาม ชุดที่มุกและคุณแม่ชอบเป็นชุดสีแดง ซึ่งเราทั้งคู่กังวลว่า ยังไม่มีโอกาสเหมาะสมที่จะใส่ จึงยังไม่ได้ตัดสินใจซื้อในวันนั้น และด้วยความประทับใจในบริการ มุกจึงได้ทําคลิปที่สองขึ้นมา เพื่อขอบคุณและชื่นชมทางแบรนด์อย่างจริงใจ

วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน

พี่สาวของมุกเดินทางมาถึงกรุงเทพฯ และได้ไปลองชุดจากหลายแบรนด์ รวมถึงได้เลือกซื้อชุดที่เหมาะสม
ด้วยตัวเขาเอง

มุกเองตกใจและเสียใจกับคลิปที่มีการพาดพิงถึงเจตนาและพฤติกรรมของมุก มุกขอยืนยันว่ามุกไม่มีเจตนาทําให้แบรนด์เสียหาย หรือเพื่อขอรับชุดฟรี อย่างที่เป็นข้อสงสัยแต่อย่างใด ทั้งนี้มุกพร้อมและยินดีที่จะหารือกับแบรนด์เพื่อแก้ข้อสงสัยในทุกประเด็นตลอดเวลาค่ะ”

หมอมุกกินเค้ก เคลื่อนไหว หลัง ฌอน POEM โพสต์คลิปแฉพฤติกรรม

ด้านพี่สาวออกโรงปกป้อง ระบุว่า

“จากมุมของพี่สาวนะคะ

1. ยอดวิวไปรับรางวัล tiktok rising star >> คือ มันได้จากผลโหวตค่ะ ยอดวิวไม่เกี่ยวเลยค่ะ

2. ทําคอนเทนต์คุกคาม ปั่นยอดวิว >> คอนเทนต์คือ อยากไปลองชุด ให้เพื่อน ๆ โหวตไปงานค่ะ น้องชอบ p ตั้งนานแล้ว ก็เป็นชุดในฝันของเขาค่ะ เค้าคงรู้สึกไม่ดีกับคําพูดบางคําค่ะของพนักงานค่ะ ซึ่งอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดกันก็ได้ พนักงานก็อาจจะไม่ได้เจตนาก็ได้ค่ะ อาจจะเป็นวิธีการพูดปกติของพนักงานค่ะ แค่เรารู้สึกไม่ดีค่ะ เช่น เราแจ้งว่าชุดที่นํามาให้ลองเบาไป (เกาะอกขาว + กางเกงขาว) ได้คําตอบกลับมาว่า นี่เบาแล้วหรอ ฟังแล้วก็รู้สึกไม่ดีจริง ๆ ค่ะ โดนคําพูด สายตาแบบนี้หลาย ๆ ครั้ง ก็รู้สึกไม่ดีกว่าเดิมค่ะ คิดว่าคําพูดมันน่ารักกว่านี้ได้จริง ๆ ค่ะ เช่น ได้ค่ะ เดี๋ยวไปหาชุดใหม่มาให้นะคะ อยากได้ชุดแนวไหนคะ เพราะความชอบและความคาดหวังของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะ

3. ไม่ได้บอกว่ารู้จักกับเจ้าของแบรนด์ค่ะ >> พูดว่า จะไปบอกเจ้าของ (เกี่ยวกับเรื่องนี้)

4. ส่วนเรื่องที่กล่าวอ้างหลังจากนี้ ฟังแล้วงงมาก ๆ ค่ะ ขออนุญาตให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะ”

พี่สาว หมออินฟลูฯ ออกโรงป้อง

เผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 10:50 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

