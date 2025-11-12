ข่าว

ฌอน POEM งัดหลักฐานใหม่ ครอบครัวหมออินฟลูฯ ลวงโรงเรียน-ขอขนมซื้อเสียง

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 15:17 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 16:17 น.
94
ฌอน POEM เผยหลักฐานใหม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของครอบครัวหมออินฟลูฯ
ภาพจาก : FB/Chavanon Caisiri

ฌอน POEM เผยหลักฐานแชต ครอบครัวหมออินฟลูฯ หลังมีครู DM แม่หมอติดต่อโรงเรียนปั่นวิว มาอีกเคสแปลก ทีมงานขอขนมเป็นสปอนเซอร์โหวต เข้าข่าย ซื้อเสียงเชิงสัญลักษณ์?

สถานการณ์ดราม่าระหว่าง ฌอน ผู้บริหารแบรนด์ POEM กับครอบครัวของหมออินฟลูเอนเซอร์สาว ได้ทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากซีอีโอแบรนด์แฟชั่น ได้โพสต์แฉหลักฐานเพิ่มเติมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของตนเอง แต่เป็นพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ

ฌอน POEM ระบุว่า ตนเองได้รับข้อความอินบ็อกซ์จากผู้เสียหายรายอื่นจำนวนมาก และกำลังทยอยตรวจสอบ โดยเขาได้เปิดเผย 2 กรณีล่าสุด ที่ชี้ให้เห็นถึงการใช้ช่องทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อปั่นยอดเอนเกจเมนต์และรางวัล

หลักฐานชี้ให้เห็นการลวงโรงเรียนเพื่อโปรโมต TikTok ของลูกสาว
ภาพจาก : FB/Chavanon Caisiri

ฌอน ได้ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของครอบครัวหมออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โดยได้แชร์หลักฐานชิ้นแรก เป็นข้อความ Direct Message จากคุณครูท่านหนึ่ง ที่โรงเรียนถาวรนุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีนักเรียนกว่า 2,000 คน

คุณครูท่านนี้ระบุว่า แม่ของคุณหมอได้ติดต่อมาทางโรงเรียน โดยอ้างว่าจะมาให้ความรู้แก่นักเรียนบริเวณหน้าเสาธง ทางโรงเรียนจึงอนุญาตเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน แต่ปรากฏว่า เมื่อถึงเวลาจริง สิ่งที่คุณแม่ทำกลับเป็นการโปรโมตช่อง TikTok และพูดถึงเรื่องรางวัลของลูกสาว ซึ่งไม่ตรงกับที่แจ้งไว้แต่แรก คุณครูจึงมองว่า ครอบครัวนี้หวังผลประโยชน์ด้านเอนเกจเมนต์ โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนโดยเฉพาะ

 

ข้อความเต็มของครูสาว

“พี่ฟ้องคุณหมอคนนี้เถอะค่ะ… คุณแม่ของคุณหมอท่านนี้ อ้างกับทางโรงเรียนนว่าจะมาให้ความรู้นักเรียนหน้าเสาธง ด้วยความที่โรงเรียนเข้าใจว่าเป็นคุณหมอเลยมีความเกรงใจ คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับนักเรียน ทางโรงเรียนและผู้บริหารจึงอนุญาตให้ขึ้นโพสต์หน้าเสาธง ปรากฎว่าสิ่งที่คุณแม่คุณหมอ เป็นเรื่อง TikTok เป็นเรื่องรางวัลของลูกสาว

ซึ่งเป็นที่น่าตกใจมาก เพราะไม่เหมือนกับตอนที่ติดต่อมา ทั้งนี้คุณแม่ของคุณหมอท่านี้หวังประโยชน์ให้กับลูกสาวในแง่ของเอ็นเกจเม้นที่จะเกิดขึ้น โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยโรงเรียนของคุณครูมีนักเรียนกว่า 2000 คน

สุดท้ายแล้วครอบครัวนี้ก็คือหวังประโยชน์ ล้วน ๆ เลยค่ะ…เป็นกำลังใจให้พี่นะคะ…หนูเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนถาวรนุกูลจังหวัดสมุทรสงคราม แล้วก็จบจากจุฦาเช่นเดียวกัน เสียความรู้สึกมาก ๆ ค่ะ แต่แอบดีใจนะคะที่เรื่องนี้ไปเกิดพี่ร้าน อย่างน้อยมันก็เป็นกระบอกเสียงที่ดังพอ ในการจัดการแม่ลูกคู่นี้…สู้ ๆ ค่ะ” จากนั้น ณอน ก็ตอบว่า “รับเรื่องครับ”

คุณครูเผยว่าแม่หมอใช้โอกาสนี้เพื่อหวังผลประโยชน์ด้านเอนเกจเมนต์
ภาพจาก : FB/Chavanon Caisiri

เรื่องราวไม่จบเพียงเท่านั้น ฌอน ยังได้โพสต์หลักฐานชิ้นที่สอง เป็นข้อความจากชาวเน็ตอีกรายซึ่งเป็นเจ้าของร้านขนม โดยเจ้าของร้านแฉว่า ในช่วงที่มีการโหวตรางวัล TikTok ทีมงานของคุณหมออินฟลูฯ ได้ทักข้อความมาขอขนมเป็นสปอนเซอร์ เพื่อนำไปแจกให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมโหวตให้คุณหมอ แต่เจ้าของร้านได้ปฏิเสธที่จะให้ไป เพราะเห็นว่าเป็นการกระทำที่แปลกและไม่เหมาะสมในช่วงการแข่งขัน

ชาวเน็ตคนนี้ ได้ลองสอบถามข้อมูลผ่าน ChatGPT จึงทราบว่า การใช้ของแจกเพื่อแลกคะแนนเสียงลักษณะนี้ ถือเป็นการ “ซื้อเสียงในเชิงสัญลักษณ์” และผิดหลักจรรยาบรรณของการแข่งขันที่ยุติธรรม

ครอบครัวหมอถูกกล่าวหาว่าหวังผลประโยชน์จากนักเรียนในโรงเรียน
ภาพจาก : FB/Chavanon Caisiri

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คลิปแสดงเครื่องบินทหารตุรกี C-130 ตกลงสู่พื้นอย่างรุนแรง ข่าวต่างประเทศ

คลิปนาทีระทึก เครื่องบินทหารตุรกี C-130 หมุนเกลียวโหม่งโลก ไร้ผู้รอดชีวิต

8 นาที ที่แล้ว
หวยลาว

หวยลาววันนี้ 12/11/68 เช็กทุกรางวัล ส่องสถิติ 10 งวดล่าสุด

22 นาที ที่แล้ว
คนละครึ่งเฟส 2 ลงทะเบียน ธ.ค. นี้ เริ่มใช้ ม.ค. 69 เศรษฐกิจ

ชัดเจน! คนละครึ่งพลัส ใครตกหล่นรอเฟส 2 ทีเดียว อาจได้เงินน้อยเท่าเดิม

22 นาที ที่แล้ว
จบด้วยดี ครูขอโทษผู้ปกครอง ปมตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ ยันไร้เจตนาด้อยค่า ข่าว

จบด้วยดี ครูขอโทษผู้ปกครอง ปมตำหนิเด็ก ป.6 ใช้เหรียญ 50 สตางค์ ยันไร้เจตนาด้อยค่า

29 นาที ที่แล้ว
สาวไทย ดับปริศนาในกัมพูชา คาดถูกทำร้าย แฟนหนุ่ม ติดต่อไม่ได้-ไร้ร่องรอย ข่าว

สาวไทย ดับปริศนาในกัมพูชา คาดถูกทำร้าย แฟนหนุ่ม ติดต่อไม่ได้-ไร้ร่องรอย

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! กัมพูชา อ้างทหารไทยยิงชาวบ้านเปรยจัน ตรงข้ามบ้านหนองหญ้าแก้ว บาดเจ็บ 5 ราย

52 นาที ที่แล้ว
ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards บันเทิง

ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards

54 นาที ที่แล้ว
ยอดเงินที่จะต้องส่งคืนรัฐ จากคนที่ยังไม่ใช้คนละครึ่งพลัสครั้งแรก เศรษฐกิจ

ยอดเงินรัฐต้องส่งคืน เหตุใช้คนละครึ่งพลัสครั้งแรกไม่ทัน เคลียร์ข่าวแจกเงิน 4 พัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีเฮง งวด 16/11/68 เด่น 7 ฟันเม็ดเดียว สองตัวท้าย คอหวยจดด่วน Line News

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีเฮง งวด 16/11/68 เด่น 7 ฟันเม็ดเดียว สองตัวท้าย คอหวยจดด่วน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลสั่งจำคุก เน วัดดาว 6 เดือน ไม่รอลงอาญา แปะลิงก์เว็บพนัน กวาดเงินรายปี 7 หลัก ข่าว

ศาลสั่งจำคุก เน วัดดาว 6 เดือน ไม่รอลงอาญา แปะลิงก์เว็บพนัน ทำเงินปีละล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก 2025 โพสต์ปกป้องเพื่อนนางงามกัมพูชา บันเทิง

มิสยูนิเวิร์สเม็กซิโก ยืนข้างนางงามกัมพูชา ปมอ้างถูกสื่อไทยเหยียด เหตุให้ถอดรองเท้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนอ่านจดหมายรัก เป๊ก เศรณี เขียนถึง เพลง ชนม์ทิดา เอ่ยคำสัญญา &quot;จะดูแลตลอดไป&quot; บันเทิง

ย้อนอ่านจดหมายรัก เป๊ก เศรณี เขียนถึง เพลง ชนม์ทิดา เอ่ยคำสัญญา “จะดูแลตลอดไป”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ช็อก “ออสการ์” อดีตกองกลางเชลซี ถูกหามส่งรพ. หลังล้มหมดสติระหว่างตรวจร่างกาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อนุทิน เผยกลุ่มตกหล่นจากเฟสแรกเตรียมรับ 4,000 บาท แต่ปลัดคลังย้ำ เป็นเพียงสมมติฐานเท่านั้น ยังไม่เคาะวงเงินจริง เศรษฐกิจ

นายกฯ แจ้งข่าวดี คนละครึ่ง เฟส 2 เล็งอัดฉีด 4,000 กลุ่มตกหล่น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
F-16 พร้อม! ผบ.คปอ. บินตรวจความพร้อม 24 ชั่วโมง พิทักษ์อธิปไตยชาติ ข่าว

F-16 พร้อม! ผบ.คปอ. บินตรวจความพร้อม 24 ชั่วโมง พิทักษ์อธิปไตยชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฌอน POEM เผยหลักฐานใหม่เกี่ยวกับพฤติกรรมของครอบครัวหมออินฟลูฯ ข่าว

ฌอน POEM งัดหลักฐานใหม่ ครอบครัวหมออินฟลูฯ ลวงโรงเรียน-ขอขนมซื้อเสียง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แจก Prompt สร้างภาพหิมะ ซีรีส์เกาหลี ด้วย Gemini เทคโนโลยี

แจก Prompt สร้างภาพหิมะซีรีส์เกาหลี ด้วย Gemini ต้อนรับหน้าหนาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุขภาพและการแพทย์

สุดยอดของเห็ด! เห็ดหูหนูดำ ยาอายุวัฒนะ ประโยชน์-สรรพคุณเพียบ ดีต่อร่างกาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเขมร พาดหัวจี้ไทย ทวงสัญญาส่งคืน 18 เชลยศึก อ้างจัดคนรอรับหน้าด่านปอยเปต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัมพูชา ส่งกำลังใจ มอบกระติกน้ำร้อน รูป &quot;ฮุนเซน-บุน รานี&quot; ให้ทหารตามแนวชายแดน ข่าวต่างประเทศ

กัมพูชา มอบกระติกน้ำร้อน รูป “ฮุนเซน” สลักข้อความปลุกใจ ให้ทหารตามแนวชายแดน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เครื่องบินขนส่ง C-130 ตุรกี ตกในจอร์เจียหลังทะยานขึ้นจากอาเซอร์ไบจาน ข่าวต่างประเทศ

ตุรกียืนยัน 20 ทหารดับสลดยกลำ เครื่องบินพุ่งชนพื้น ก่อนระเบิดในจอร์เจีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สุชัชวีร์ ลุยน้ำท่วมอยุธยา ถามงบฯ “ล้านล้านบาท” 10 ปีทำไมไม่ช่วยอะไรเลย?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้ำท่วมอยุธยา รอเจออนุทิน ข่าว

น้ำท่วมอยุธยา-อ่างทอง คนพื้นที่รอเจอ “อนุทิน” เหตุคลานออกบ้านทุกวัน-ลั่นมาเอาน้ำไปบ้าง!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่ของน้องการ์ตูนโพสต์ข้อความเกี่ยวกับกฎหมายที่ไม่ยุติธรรม ข่าว

เกิดอะไรขึ้น? แม่ น้องการ์ตูน โพสต์ตัดพ้อ “กฎหมายห่วยแตก ต่อจากนี้ขอใช้กฎแม่”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คืบหน้า คนละครึ่งพลัส เฟส 2 กลุ่มไหนลงทะเบียนก่อน-หลัง เช็กขั้นตอนและเงื่อนไขการรับสิทธิ์ เศรษฐกิจ

คืบหน้า คนละครึ่งพลัส เฟส 2 กลุ่มไหนลงทะเบียนก่อน-หลัง เช็กขั้นตอนรับสิทธิ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 12 พ.ย. 2568 15:17 น.| อัปเดต: 12 พ.ย. 2568 16:17 น.
94
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิปแสดงเครื่องบินทหารตุรกี C-130 ตกลงสู่พื้นอย่างรุนแรง

คลิปนาทีระทึก เครื่องบินทหารตุรกี C-130 หมุนเกลียวโหม่งโลก ไร้ผู้รอดชีวิต

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568

หวยลาววันนี้ 12/11/68 เช็กทุกรางวัล ส่องสถิติ 10 งวดล่าสุด

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
คนละครึ่งเฟส 2 ลงทะเบียน ธ.ค. นี้ เริ่มใช้ ม.ค. 69

ชัดเจน! คนละครึ่งพลัส ใครตกหล่นรอเฟส 2 ทีเดียว อาจได้เงินน้อยเท่าเดิม

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards

ประวัติ หมอมุกกินเค้ก อินฟลูฯ ดัง เจ้าของรางวัล Rising star จากเวที TikTok Awards

เผยแพร่: 12 พฤศจิกายน 2568
Back to top button