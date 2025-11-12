ฌอน POEM งัดหลักฐานใหม่ ครอบครัวหมออินฟลูฯ ลวงโรงเรียน-ขอขนมซื้อเสียง
ฌอน POEM เผยหลักฐานแชต ครอบครัวหมออินฟลูฯ หลังมีครู DM แม่หมอติดต่อโรงเรียนปั่นวิว มาอีกเคสแปลก ทีมงานขอขนมเป็นสปอนเซอร์โหวต เข้าข่าย ซื้อเสียงเชิงสัญลักษณ์?
สถานการณ์ดราม่าระหว่าง ฌอน ผู้บริหารแบรนด์ POEM กับครอบครัวของหมออินฟลูเอนเซอร์สาว ได้ทวีความรุนแรงขึ้น หลังจากซีอีโอแบรนด์แฟชั่น ได้โพสต์แฉหลักฐานเพิ่มเติมที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแบรนด์ของตนเอง แต่เป็นพฤติกรรมแสวงหาผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่สาธารณะ
ฌอน POEM ระบุว่า ตนเองได้รับข้อความอินบ็อกซ์จากผู้เสียหายรายอื่นจำนวนมาก และกำลังทยอยตรวจสอบ โดยเขาได้เปิดเผย 2 กรณีล่าสุด ที่ชี้ให้เห็นถึงการใช้ช่องทางที่ไม่เหมาะสมเพื่อปั่นยอดเอนเกจเมนต์และรางวัล
ฌอน ได้ออกมาเปิดเผยพฤติกรรมของครอบครัวหมออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง โดยได้แชร์หลักฐานชิ้นแรก เป็นข้อความ Direct Message จากคุณครูท่านหนึ่ง ที่โรงเรียนถาวรนุกูล จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมีนักเรียนกว่า 2,000 คน
คุณครูท่านนี้ระบุว่า แม่ของคุณหมอได้ติดต่อมาทางโรงเรียน โดยอ้างว่าจะมาให้ความรู้แก่นักเรียนบริเวณหน้าเสาธง ทางโรงเรียนจึงอนุญาตเพราะเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน แต่ปรากฏว่า เมื่อถึงเวลาจริง สิ่งที่คุณแม่ทำกลับเป็นการโปรโมตช่อง TikTok และพูดถึงเรื่องรางวัลของลูกสาว ซึ่งไม่ตรงกับที่แจ้งไว้แต่แรก คุณครูจึงมองว่า ครอบครัวนี้หวังผลประโยชน์ด้านเอนเกจเมนต์ โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนโดยเฉพาะ
ข้อความเต็มของครูสาว
“พี่ฟ้องคุณหมอคนนี้เถอะค่ะ… คุณแม่ของคุณหมอท่านนี้ อ้างกับทางโรงเรียนนว่าจะมาให้ความรู้นักเรียนหน้าเสาธง ด้วยความที่โรงเรียนเข้าใจว่าเป็นคุณหมอเลยมีความเกรงใจ คิดว่าน่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับนักเรียน ทางโรงเรียนและผู้บริหารจึงอนุญาตให้ขึ้นโพสต์หน้าเสาธง ปรากฎว่าสิ่งที่คุณแม่คุณหมอ เป็นเรื่อง TikTok เป็นเรื่องรางวัลของลูกสาว
ซึ่งเป็นที่น่าตกใจมาก เพราะไม่เหมือนกับตอนที่ติดต่อมา ทั้งนี้คุณแม่ของคุณหมอท่านี้หวังประโยชน์ให้กับลูกสาวในแง่ของเอ็นเกจเม้นที่จะเกิดขึ้น โดยมุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักเรียนในโรงเรียนของจังหวัดสมุทรสงคราม โดยโรงเรียนของคุณครูมีนักเรียนกว่า 2000 คน
สุดท้ายแล้วครอบครัวนี้ก็คือหวังประโยชน์ ล้วน ๆ เลยค่ะ…เป็นกำลังใจให้พี่นะคะ…หนูเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนถาวรนุกูลจังหวัดสมุทรสงคราม แล้วก็จบจากจุฦาเช่นเดียวกัน เสียความรู้สึกมาก ๆ ค่ะ แต่แอบดีใจนะคะที่เรื่องนี้ไปเกิดพี่ร้าน อย่างน้อยมันก็เป็นกระบอกเสียงที่ดังพอ ในการจัดการแม่ลูกคู่นี้…สู้ ๆ ค่ะ” จากนั้น ณอน ก็ตอบว่า “รับเรื่องครับ”
เรื่องราวไม่จบเพียงเท่านั้น ฌอน ยังได้โพสต์หลักฐานชิ้นที่สอง เป็นข้อความจากชาวเน็ตอีกรายซึ่งเป็นเจ้าของร้านขนม โดยเจ้าของร้านแฉว่า ในช่วงที่มีการโหวตรางวัล TikTok ทีมงานของคุณหมออินฟลูฯ ได้ทักข้อความมาขอขนมเป็นสปอนเซอร์ เพื่อนำไปแจกให้กับเด็ก ๆ ที่มาร่วมโหวตให้คุณหมอ แต่เจ้าของร้านได้ปฏิเสธที่จะให้ไป เพราะเห็นว่าเป็นการกระทำที่แปลกและไม่เหมาะสมในช่วงการแข่งขัน
ชาวเน็ตคนนี้ ได้ลองสอบถามข้อมูลผ่าน ChatGPT จึงทราบว่า การใช้ของแจกเพื่อแลกคะแนนเสียงลักษณะนี้ ถือเป็นการ “ซื้อเสียงในเชิงสัญลักษณ์” และผิดหลักจรรยาบรรณของการแข่งขันที่ยุติธรรม
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- พี่สาว “หมอมุกกินเค้ก” แจงเอง สู้กลับปมดราม่าลองชุด POEM ชี้ ถูกพนักงานพูดไม่ดี
- หมออินฟลูฯ ชี้แจงหลัง ฌอน POEM แฉพฤติกรรม ยันไม่มีเจตนาทำแบรนด์เสียหาย
- มาแล้ว! เลขเด็ด “รถขนฝัน” หมอนทองวิทยา คันใหม่ล่าสุด งวด 16/11/68
ติดตาม The Thaiger บน Google News: