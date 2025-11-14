ข่าว

คนงานทำความสะอาดบ่อเคมี สูดสารพิษ เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 1 ราย

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 14:30 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 14:30 น.
80
ขอบคุณภาพจาก : ประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่

คนงานทำความสะอาดบ่อเคมีไฮโดรเจนซัลไฟน์ ภายในโรงงานจังหวัดกระบี่ ก่อนสูดสารพิษเข้าไป เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 1 ราย

เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปลายพระยา จ.กระบี่ รับแจ้งเหตุคนงานตกบ่อสารเคมี ภายในบริษัท แห่งหนึ่งใน จ.กระบี่ มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ จึงรีบประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ

เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ พบคนงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 3 ราย ของ บริษัท ลงไปทำความสะอาดบ่อสารเคมีไฮโดรเจนซัลไฟน์ หรือก๊าซไข่เน่า และสูดดมแก๊สเกินขนาดจนตกลงไปในบ่อ

เจ้าหน้าที่ของของบริษัท ร่วมกับ เทศบาลตำบลปลายพระยา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และกู้หน่วยชีพกู้ภัยในพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

จนสามารถช่วยเหลือได้แล้ว 1 ราย ทราบชื่อนายโค พาอิง อายุ 22 ปี นำส่งโรงพยาบาลปลายพระยา และอยู่ระหว่างการช่วยเหลือ 2 คน ทราบชื่อ นายไชน์ ลิน อ่อง อายุ 24 ปี และ นายคราย ลิน โอ อายุ 25 ปี ขณะที่ทีมกู้ชีพกู้ภัย กำลังใช้อุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ โรยตัวไปนำผู้ประสบภัย 2 คนที่ติดค้างขึ้นจากบ่อ

ก่อนที่ในเวลาต่อมาประมาณ 13.15 น. เจ้าหน้าที่สามารถดึงร่างผู้ที่ตกลงไปในบ่อ ขึ้นจากบ่อได้แล้วอีก 2 รายที่เหลือ ซึ่งปรากฎว่าทั้งสองเสียชีวิตแล้ว เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์โรงพยาบาลปลายพระยากำลังชันสูตรศพ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.ปลายพระยา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และอุตสาหกรรมจังหวัด เร่งสอบสวนถึงสาเหตุของการเกิดเหตุ และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สมเด็จพระราชินีฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเยือนจีน ข่าวในพระราชสำนัก

งามวิจิตร พระราชินีทรงฉลองพระองค์ ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ เสด็จฯ เยือนจีน

5 นาที ที่แล้ว
พัค มีซอน นักแสดงตลกเกาหลี สู้มะเร็งลามต่อมน้ำเหลือง ข่าวต่างประเทศ

ตลกคนดัง โกนหัวหมดหัว สู้มะเร็งนานนับปี เสียงหาย-ปอดอักเสบ ทรมานเหมือนจะตาย

14 นาที ที่แล้ว
ศาลให้ประกัน &#039;สันธนะ&#039; วงเงิน 2 ล้าน ลั่นเตรียมฟ้องกลับตำรวจ ซัด &#039;บังมัด&#039; อย่าเกาะกระแส ข่าว

ด่วน! ศาลให้ประกัน ‘สันธนะ’ วงเงิน 2 ล้าน ลั่นเตรียมฟ้องกลับตำรวจ ซัด ‘บังมัด’ อย่าเกาะกระแส

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

จุลพันธ์ นำทัพเพื่อไทย เปิดตัวผู้สมัคร สส. เพิ่มอีก 11 คน ยันความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

45 นาที ที่แล้ว
คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง พร้อมแสดงความปิติยินดีในการต้อนรับ ข่าวในพระราชสำนัก

คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง เสด็จฯ เยือนจีน

58 นาที ที่แล้ว
น้ำท่วมฉุกเฉินในพื้นที่ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี หลังมวลน้ำป่าไหลหลากเข้า สะพานอินทร์บุรี ถูกน้ำท่วมคอสะพานจนตัดขาดเส้นทางสัญจร ข่าว

อินทร์บุรี วิกฤต! น้ำป่าทะลัก สั่งอพยพด่วน “สะพานอินทร์บุรี” ขาดแล้ว สัญจรไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว

ตรวจหวยลาววันนี้ 14 พฤศจิกายน 2568 รู้ผลทุกรางวัล ส่องสถิติงวดวันศุกร์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดยอดคัมภีร์ เล่นหุ้นมือใหม่ แปลงเงินเดือน เป็นพอร์ตลงทุนก้อนแรก เศรษฐกิจ

สุดยอดคัมภีร์ เล่นหุ้นมือใหม่ แปลงเงินเดือน เป็นพอร์ตลงทุนก้อนแรก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายพัฒน์ โพสต์ให้กำลังใจ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ทำคนสงสัยเกิดอะไรขึ้น?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แองโกล่า พบ อาร์เจนตินา ดูบอลสด ฟุตบอลกระชับมิตร วันที่ 14 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายกฯ อนุทินแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊ก ประธานาธิบดีจีนยืนยันคำมั่นสั่งซื้อข้าวไทย 500,000 ตัน ท่ามกลางพระราชภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ ข่าวในพระราชสำนัก

นายกฯ อนุทิน เผย ปธน.สีจิ้นผิง กราบบังคมทูลต่อหน้าพระพักตร์ในหลวง สั่งซื้อข้าวไทย 5 แสนตัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
มนต์สิทธิ์ คำสร้อย เปิดจอโชว์เลขเด็ดงวดนี้ 16 พ.ย. 68 เจ้าพ่อหวยตัวท็อปใบ้เลขท้าย 2-3 ตัวตรง เลขเด็ด

มนต์สิทธิ์ คำสร้อย โชว์เลขเด็ดงวดนี้ 16 11 68 บอกใบ้แนวทาง 2-3 ตัวท้าย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนงานทำความสะอาดบ่อเคมี สูดสารพิษ เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 1 ราย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แพท วงเคลียร์ เปิดใจนิสัยจริง ฌอน POEM หลังเจอดราม่าหมออินฟลูฯ บันเทิง

แพท วงเคลียร์ ป้อง ฌอน POEM รู้จักมา 20 ปี ยืนยันนิสัยดี ไม่เคยเห็นโกรธใคร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายเกาหลีสารภาพ ฆ่าแฟน หมกร่างในตู้แช่กิมจิ สวมรอยนานเกือบปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่า หน้าเด็กโกงอายุ บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่าโกงอายุ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีเช็กงบการเงินออนไลน์ 3 นาที รู้ผลทันที บัญชีส่งงบให้หรือยัง การเงิน

วิธีเช็กงบการเงินออนไลน์ 3 นาที รู้ผลทันที บัญชีส่งงบให้หรือยัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกตีข่าว ‘คริส วู’ ดับสลดในคุก เพื่อนร่วมห้องขังอ้าง ถูกข่มขืน-ขาใหญ่สั่งเก็บ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองอย่างจริงจัง ข่าว

กัน จอมพลัง เอาจริง เตรียมฟ้องคนให้ร้าย กว่า 10 ราย คนคอมเมนต์ก็ไม่รอด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สันธนะ” เตรียมเงิน 2 ล้านบาทยื่นขอประกันตัวตน คดีอุ้มรีดชาวไต้หวัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้วใครแต่งเพลง &quot;โบว์รักสีดำ&quot; ครูสลา เผย ไม่รู้ใครฟ้อง 20 ล้าน ลำไย ค่าลิขสิทธิ์ บันเทิง

รู้แล้วใครแต่งเพลง “โบว์รักสีดำ” ครูสลา เผย ไม่รู้ใครฟ้อง 20 ล้าน ลำไย ค่าลิขสิทธิ์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เท้ง” ติง “อนุทิน” โหนกระแสนิยม เรียกคะแนนเสียง หวั่นทำไทยเสียเปรียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line อัปเกรด &quot;ยกเลิกข้อความ&quot; Unsend ไม่แจ้งเตือน ขยายเวลานาน 7 วัน เทคโนโลยี

Line อัปเกรด “ยกเลิกข้อความ” ไม่แจ้งเตือน ขยายเวลานาน 7 วัน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ ปาหนัน แจ้งข่าว โม้ นายธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ เพื่อนคนสำคัญ เสียชีวิต บันเทิง

บีบหัวใจ! เจนนี่ ปาหนัน เสียเพื่อนรักกะทันหัน ไม่ได้เตรียมใจ ชาติหน้าเจอกันใหม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เสธ หิ” โพสต์ สู้กับคนพาล อย่าใช้วิถีของบัณฑิต ย้ำกัมพูชาสร้างสถานการณ์

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 14:30 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 14:30 น.
80
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สมเด็จพระราชินีฯ ในฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมเยือนจีน

งามวิจิตร พระราชินีทรงฉลองพระองค์ ชุดไทยอมรินทร์ประยุกต์ เสด็จฯ เยือนจีน

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
พัค มีซอน นักแสดงตลกเกาหลี สู้มะเร็งลามต่อมน้ำเหลือง

ตลกคนดัง โกนหัวหมดหัว สู้มะเร็งนานนับปี เสียงหาย-ปอดอักเสบ ทรมานเหมือนจะตาย

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568

จุลพันธ์ นำทัพเพื่อไทย เปิดตัวผู้สมัคร สส. เพิ่มอีก 11 คน ยันความพร้อมสู้ศึกเลือกตั้ง

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง พร้อมแสดงความปิติยินดีในการต้อนรับ

คลิปประวัติศาสตร์ สี จิ้นผิง เข้าเฝ้าฯ ในหลวง เสด็จฯ เยือนจีน

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
Back to top button