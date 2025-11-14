คนงานทำความสะอาดบ่อเคมี สูดสารพิษ เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 1 ราย
คนงานทำความสะอาดบ่อเคมีไฮโดรเจนซัลไฟน์ ภายในโรงงานจังหวัดกระบี่ ก่อนสูดสารพิษเข้าไป เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 1 ราย
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ปลายพระยา จ.กระบี่ รับแจ้งเหตุคนงานตกบ่อสารเคมี ภายในบริษัท แห่งหนึ่งใน จ.กระบี่ มีผู้เสียชีวิต 2 ศพ จึงรีบประสานกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
เมื่อไปถึงจุดเกิดเหตุ พบคนงานสัญชาติเมียนมา จำนวน 3 ราย ของ บริษัท ลงไปทำความสะอาดบ่อสารเคมีไฮโดรเจนซัลไฟน์ หรือก๊าซไข่เน่า และสูดดมแก๊สเกินขนาดจนตกลงไปในบ่อ
เจ้าหน้าที่ของของบริษัท ร่วมกับ เทศบาลตำบลปลายพระยา เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครองอำเภอปลายพระยา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ อุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และกู้หน่วยชีพกู้ภัยในพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
จนสามารถช่วยเหลือได้แล้ว 1 ราย ทราบชื่อนายโค พาอิง อายุ 22 ปี นำส่งโรงพยาบาลปลายพระยา และอยู่ระหว่างการช่วยเหลือ 2 คน ทราบชื่อ นายไชน์ ลิน อ่อง อายุ 24 ปี และ นายคราย ลิน โอ อายุ 25 ปี ขณะที่ทีมกู้ชีพกู้ภัย กำลังใช้อุปกรณ์พร้อมเจ้าหน้าที่ โรยตัวไปนำผู้ประสบภัย 2 คนที่ติดค้างขึ้นจากบ่อ
ก่อนที่ในเวลาต่อมาประมาณ 13.15 น. เจ้าหน้าที่สามารถดึงร่างผู้ที่ตกลงไปในบ่อ ขึ้นจากบ่อได้แล้วอีก 2 รายที่เหลือ ซึ่งปรากฎว่าทั้งสองเสียชีวิตแล้ว เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์โรงพยาบาลปลายพระยากำลังชันสูตรศพ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร สภ.ปลายพระยา สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และอุตสาหกรรมจังหวัด เร่งสอบสวนถึงสาเหตุของการเกิดเหตุ และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยอีกต่อไป
