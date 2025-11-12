ฌอน POEM แลกหมัดแฉ หมออินฟลู ลวงโลก ทำคอนเทนต์โจมตีปั่นยอด หลายร้านตกเป็นเหยื่อ
ฌอน POEM เปิดหน้าแฉ หมออินฟลูฯ ลวงโลก ทำคอนเทนต์โจมตี หวังปั่นยอด จี้ต้นสังกัดอาชีพจัดการพฤติกรรม พบหลายร้านตกเป็นเหยื่อ
กำลังเป็นกระแสร้อนแรงในโลกออนไลน์เพียงไม่กี่นาทีหลังคลิปถูกเผยแพร่ เมื่อจู่ ๆ ฌอน POEM หรือ ชวนล ไคสิริ ดีไซเนอร์และผู้ก่อตั้งแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังอย่าง POEM ได้ออกมาโพสต์คลิปเตือนภัย หมออินฟลูฯ ทำคอนเทนต์ลวงโลก ถ่ายคลิปโจมตีพนักงานและแบรนด์เรียกทัวร์มาลง หวังปั่นยอดวิว
ฌอน POEM เล่าว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พ.ย. 68 ที่ผ่านมา หมออินฟลูฯ รายนี้เข้ามารีวิวที่ร้าน POEM สาขา สยามพารากอน โดยเนื้อหาในคลิปดังกล่าวได้มีการกล่าวหาว่า พนักงานของร้านแสดงกิริยาคล้ายดูถูกลูกค้า ซึ่งหลังจากที่คลิปรีวิวนี้ถูกโพสต์ลงในช่องของหมออินฟลูฯ ตนก็เทคแอคชั่นทันทีที่ทราบข่าว โดยทักข้อความไปเพื่อขอโทษ และนัดวันให้คุณหมอเข้ามาลองชุดที่หน้าร้านอีกครั้งที่สาขาเกษรวิลเลจ ซึ่งทางตนจะเป็นคนดูแลให้ด้วยตัวเอง เพื่อให้คุณหมอได้มีชุดใส่ไปงานรับรางวัล
แม้ว่าทางหมออินฟลูฯ ที่ชอบกินเค้ก จะทำคลิปออกมาว่าทางแบรนด์เทคแอคชั่นดีมาก และได้รับการดูแลอย่างดีจากทางเจ้าของแบรนด์ แต่ก็ไม่ได้ช่วยทำให้กอบกู้ชื่อเสียงของแบรนด์ และพนักงานคนที่ถูกกล่าวหาในคลิปรีวิวก่อนหน้านี้กลับคืนมาได้
นอกจากนั้น คุณฌอน ยังเผยอีกว่า ข้อมูลที่ได้รับจากทางฝั่งพนักงานที่ถูกใส่ร้ายในคลิปดังกล่าวกลับตรงกันข้ามกับเนื้อหาที่เป็นไวรัล ทางคุณฌอนเลยเกิดเป็นความสงสัยขึ้นมาที่รู้สึกว่า 2 แม่ลูกหมออินฟลู มีอะไรที่ไม่ชอบมาพากล โดยคุณฌอนได้แจกแจงพฤติกรรมที่น่าสงสัยเอาไว้ 6 ข้อด้วยกัน คือ
- มาฟอลไอจี @Sean_POEM ก่อนเข้ามาก่อเรื่องที่หน้าร้าน โดยที่ไม่ได้ฟอลไอจีแบรนด์ เป็นไปได้ว่าเค้าเห็นว่าผมฟอลเค้าอยู่แล้ว ถ้าเค้าโวยเรื่องบริการผมน่าจะทักไอจีไปขอโทษแสดงความรับผิดชอบ แล้วมันก็เป็นไปตามแผนที่เค้าวางไว้จริง ๆ
- ลงคลิปด่า ใส่ร้ายพนักงานว่าไม่น่ารัก แต่ทำไมคุณหมอถึงลองตั้งหลายชุด แล้วยังมีอารมณ์ตั้งใจเก็บ footage ตอนลองทุกชุด ทั้งๆที่เจอพนักงานแสดงกิริยาไม่น่ารักเนี่ยนะ
- พนักงานแจ้งว่าตอนที่เข้าไปให้บริการ คุณหมอถ่าย footage ไว้ทั้งหมด ถ้าพนักงานแสดงกิริยาที่ไม่น่ารักจริงๆ ทำไมคุณหมอไม่ลงคลิปที่ถ่ายไว้เพื่อให้มีหลักฐาน แสดงว่าข้อมูลที่คุณหมอโจมตีการบริการของทางแบรนด์เป็นสิ่งที่คุณหมอแต่งเรื่องโกหกขึ้นมาเอง
- ตอนที่คุณหมอเข้ามาเจอผมที่ร้าน สองแม่ลูกมีสายตาและภาษากายที่ไม่น่าไว้วางใจ คุณหมอโฟกัสแต่กับการเอามือถือถ่ายให้ติดผมเข้าไปในคลิป ผมสัมผัสได้ถึงความไม่บริสุทธิ์ใจ สิ่งที่แปลกที่สุดคือคนแม่อยากให้ลูกใส่ชุดเกาะอกสีแดงที่ดูโป๊มากไปงานรับรางวัลในช่วงไว้ทุกข์ แต่สุดท้ายก็บอกผมว่าขอกลับไปปรึกษาพี่สาวก่อน เดี๋ยวจะให้คำตอบผมอีกที ผมคิดว่าช่วงเวลานั้นคุณหมอน่าจะสังเกตเห็นว่ายอดวิวใน TikTok พุ่งไปเกือบแตะหลักล้านแล้ว ผมคิดว่าคุณหมอน่าจะอยากเก็บคลิปนี้ไว้ประดับหน้าโปรไฟล์แล้วเลือกที่จะไปใส่ชุดของแบรนด์อื่น
- คืนวันศุกร์คุณหมอเปิดโหวตว่าอยากให้ใส่ชุดไหนไปงาน TikTok Award แต่ผมเพิ่งมารู้ตอนเช้าวันเสาร์ว่าความจริงว่าคุณหมอซื้อชุดขาวดำตั้งแต่วันพฤหัสหลังจากที่เกิดเรื่องที่ร้าน POEM แล้ว เรื่องนี้เป็นข้อมูลที่หนักแน่นที่สุดที่ยืนยันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเป็นการทำคอนเท้นปั่นยอดวิวของคุณหมอ
- คืนวันศุกร์มีร้านเค้ก ร้านส้มตำทักมาคุยกับผมว่าที่ร้านเค้าก็เคยโดนคุณหมออินฟลูคนนี้ทำแบบนี้ เข้าใจว่าคุณหมอน่าจะอยากให้ทางร้านส่งอาหาร, ขนมเค้กไปให้ เพราะถ้าสังเกตดูคอนเท้นของคุณหมอดีๆจะเห็นเค้าโพสด่าร้านอาหาร, ร้านขนมว่า แพง ไม่อร่อย แต่ถ้าส่งของไปให้หรือจ้างรีวิวจะโพสอวย
จากทั้ง 6 ข้อนี้ ผมสันนิษฐานว่าคุณหมอเลือกที่จะทำคอนเท้นลากทัวร์มาลงแบรนด์ไทยดีไซเนอร์ที่มียอดฟอลมากที่สุดเพื่อให้เกิดกระแสและปั่นยอดวิวใน 2 วันสุดท้ายก่อนวันประกาศรางวัล TikTok Award แล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนที่คุณหมอวางไว้แบบที่ได้ยอดวิวและการมองเห็นที่ดีเกินคาด
นอกจากนั้น ในอินสตาแกรมของ ฌอน POEM ก็ยังได้มีการอัปเดตประเด็นนี้ โดยในคลิปแฉพฤติกรรม หมออินฟลูฯ คุณฌอนได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่า หากร้านเค้ก หรือร้านอาหาร ที่เจอพฤติกรรมของคุณหมอคนนี้คุกคาม-โจมตีให้เสื่อมเสียชื่อเสียงในรูปแบบที่คล้าย ๆ กันให้ติดต่อมาได้ เพื่อจะรวบรวมผู้ที่เสียหายจากฝีมือ หมออินฟลูฯ รายนี้มาเอาผิด ซึ่งก็มีหลาย ๆ ร้านที่ติดต่อคุณฌอนไปชนิดที่ว่าไล่ตอบข้อความกันไม่ทันเลยทีเดียว
ขณะเดียวกันทีมงานพบว่ามีผู้ใช้งานเฟซบุ๊กรายหนึ่งที่เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของ ฌอน POEM โดยอ้างว่าตนเป็นพี่สาวของ หมออินฟลูฯ คนที่เจ้าขอบงแบรนด์ออกมาแฉพฤติกรรม พร้อมชี้แจงแต่ละข้อจากมุมของพี่สาวเเพื่อปกป้องและไม่ให้เข้าใจผิดมากไปกว่านี้ ระบุว่า
“จากมุมของพี่สาวนะคะ
1. ยอดวิวไปรับรางวัล tiktok rising star >> คือ มันได้จากผลโหวตค่ะ ยอดวิวไม่เกี่ยวเลยค่ะ
2. ทําคอนเทนต์คุกคาม ปั่นยอดวิว >> คอนเทนต์คือ อยากไปลองชุด ให้เพื่อน ๆ โหวตไปงานค่ะ น้องชอบ p ตั้งนานแล้ว ก็เป็นชุดในฝันของเขาค่ะ เค้าคงรู้สึกไม่ดีกับคําพูดบางคําค่ะของพนักงานค่ะ ซึ่งอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดกันก็ได้ พนักงานก็อาจจะไม่ได้เจตนาก็ได้ค่ะ อาจจะเป็นวิธีการพูดปกติของพนักงานค่ะ แค่เรารู้สึกไม่ดีค่ะ เช่น เราแจ้งว่าชุดที่นํามาให้ลองเบาไป (เกาะอกขาว + กางเกงขาว) ได้คําตอบกลับมาว่า นี่เบาแล้วหรอ ฟังแล้วก็รู้สึกไม่ดีจริง ๆ ค่ะ โดนคําพูด สายตาแบบนี้หลาย ๆ ครั้ง ก็รู้สึกไม่ดีกว่าเดิมค่ะ คิดว่าคําพูดมันน่ารักกว่านี้ได้จริง ๆ ค่ะ เช่น ได้ค่ะ เดี๋ยวไปหาชุดใหม่มาให้นะคะ อยากได้ชุดแนวไหนคะ เพราะความชอบและความคาดหวังของแต่ละคนไม่เท่ากันค่ะ
3. ไม่ได้บอกว่ารู้จักกับเจ้าของแบรนด์ค่ะ >> พูดว่า จะไปบอกเจ้าของ (เกี่ยวกับเรื่องนี้)
4. ส่วนเรื่องที่กล่าวอ้างหลังจากนี้ ฟังแล้วงงมาก ๆ ค่ะ ขออนุญาตให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะ”
@sean_poem
!!! เตือนภัยอินฟลูลวงโลกทำคอนเท้นคุกคามร้านค้าเรียกทัวร์มาลงปั่นยอดวิว !!! #TikTokAwardsTH #เตือนภัยอินฟลู #เรื่องนี้ต้องเล่า @tiktokthailand #แพทยสภา #คณะแพทย์จุฬาฯ
