ข่าว

“เสธ หิ” โพสต์ สู้กับคนพาล อย่าใช้วิถีของบัณฑิต ย้ำกัมพูชาสร้างสถานการณ์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 11:46 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 11:46 น.
71

เสธ หิ โพสต์ สู้กับคนพาล อย่าใช้วิถีของบัณฑิต ย้ำกัมพูชาสร้างสถานการณ์ ใส่ร้ายไทยไม่หยุด หลังทหารไทยเหยียบระเบิด

นายหิมาลัย ผิวพรรณ หรือ เสธ หิ ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “สู้กับคนพาล อย่าใช้วิถีของบัณฑิต

กัมพูชาสร้างสถานการณ์บิดเบือน หลังทหารไทยเหยียบกับระเบิด แม้ขาขาด ก็ยังไม่สำนึกและขอโทษ ยังใส่ร้ายไทยไม่หยุดหย่อน

ในที่สุดเราก็ได้เห็นเล่ห์เหลี่ยม ความกลิ้งกลอกของกัมพูชา หลังจากทหารไทยเหยียบกับระเบิด จนขาขาด แทนที่จะสำนึกและขอโทษตามมารยาทของเพื่อนบ้านที่ดี และแสดงความจริงใจในการร่วมกันแก้ปัญหา

กลับสร้างสถานการณ์ต่อเนื่อง โดยให้ทหารของตนเองยิงใส่ทหารไทย เมื่อทหารไทยตอบโต้ก็เก็บหลักฐานว่าเราโจมตีก่อน ทหารเจ็บก็เอาไปใส่ชุดพลเรือน แล้วอ้างว่าเรายิงพลเรือน ทั้งๆ ที่วิธีการของฝั่ง “ตระกูลฮุน” ล้วนเป็นวิธีการของคนขี้ขลาด มีภาพหลักฐานชัดเจน ไม่ว่าจะตั้งฐานยิงจรวดในหมู่บ้าน ในชุมชน ในกลุ่มประชาชน หรือแม้แต่ใช้โบราณสถานเป็นที่ตั้งอาวุธ เพื่อใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์

ในขณะเดียวกัน เมื่อโจมตีมายังฝั่งไทย ไม่เคยกำหนดเป้าหมาย หรือจำกัดวงให้อยู่ในพื้นที่สู้รบหรือพื้นที่ทางทหาร กลับโจมตีพื้นที่พลเรือน เพื่อมุ่งสร้างความเสียหายให้มากที่สุด

อาจจะถึงเวลา ที่เราจะเลิกทำตัวเป็นบัณฑิตหรือผู้ดี เพราะเรารบกับกองโจรที่มุดใต้กระโปรงของสตรีและเด็ก กองโจรที่แอบยิงเราอยู่หลังประชาชน กองโจรที่ลอบกัดวางกับระเบิดโดยไม่สนใจข้อตกลงสากลใดๆ ทั้งสิ้น ที่เรียกเช่นนี้เพราะพฤติกรรมไร้มนุษยธรรมที่ผ่านมาของคนพวกนี้ ไม่อาจเรียกว่าเป็นทหารหรือนักรบได้ ถึงเวลาหรือยังครับ ที่เราจะต้องกำราบความกำแหงของลูกหลานพระยาละแวกพวกนี้ ให้เข็ดหลาบ

เมื่อมันละเมิดข้อตกลง ก็ถือว่าข้อตกลงไม่มี เมื่อมันอยากจะรบ ก็รบให้รู้กันไปเลย ที่ผ่านมาทำตัวเจ้าเล่ห์ เจรจาต่อหน้าเวทีโลก แต่ลับหลังกลับเสริมกำลัง อาวุธหนักและทันสมัยตลอดเวลา วิธีการกำราบเด็กเกเรบางที่ครูแนะแนวพูดไม่ได้ผลนะครับ ต้องใช้ไม้เรียวของครูฝ่ายปกครอง รบเถอะครับ การเจรจาครั้งต่อไป กำหนดแบ่งเขตประเทศกันใหม่ที่บ้านตระกูลฮุนในพนมเปญดีไหมครับ”

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

คนงานทำความสะอาดบ่อเคมี สูดสารพิษ เสียชีวิต 2 ศพ บาดเจ็บ 1 ราย

48 วินาที ที่แล้ว
แพท วงเคลียร์ เปิดใจนิสัยจริง ฌอน POEM หลังเจอดราม่าหมออินฟลูฯ บันเทิง

แพท วงเคลียร์ ป้อง ฌอน POEM รู้จักมา 20 ปี ยืนยันนิสัยดี ไม่เคยเห็นโกรธใคร

1 นาที ที่แล้ว
นายกฯ อนุทินแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊ก ประธานาธิบดีจีนยืนยันคำมั่นสั่งซื้อข้าวไทย 500,000 ตัน ท่ามกลางพระราชภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์ ข่าวในพระราชสำนัก

นายกฯ อนุทิน เผย ปธน.สีจิ้นผิง กราบบังคมทูลต่อหน้าพระพักตร์ในหลวง สั่งซื้อข้าวไทย 5 แสนตัน

10 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายเกาหลีสารภาพ ฆ่าแฟน หมกร่างในตู้แช่กิมจิ สวมรอยนานเกือบปี

23 นาที ที่แล้ว
เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่า หน้าเด็กโกงอายุ บันเทิง

เปิดภาพล่าสุด โอ๋ ภัคจีรา หลังบินลัดฟ้าทำสวยที่เกาหลี สวยออร่าโกงอายุ

30 นาที ที่แล้ว
วิธีเช็กงบการเงินออนไลน์ 3 นาที รู้ผลทันที บัญชีส่งงบให้หรือยัง การเงิน

วิธีเช็กงบการเงินออนไลน์ 3 นาที รู้ผลทันที บัญชีส่งงบให้หรือยัง

42 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สื่อนอกตีข่าว ‘คริส วู’ ดับสลดในคุก เพื่อนร่วมห้องขังอ้าง ถูกข่มขืน-ขาใหญ่สั่งเก็บ

54 นาที ที่แล้ว
กัน จอมพลัง ยืนยันความบริสุทธิ์ของตนเองอย่างจริงจัง ข่าว

กัน จอมพลัง เอาจริง เตรียมฟ้องคนให้ร้าย กว่า 10 ราย คนคอมเมนต์ก็ไม่รอด

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“สันธนะ” เตรียมเงิน 2 ล้านบาทยื่นขอประกันตัวตน คดีอุ้มรีดชาวไต้หวัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รู้แล้วใครแต่งเพลง &quot;โบว์รักสีดำ&quot; ครูสลา เผย ไม่รู้ใครฟ้อง 20 ล้าน ลำไย ค่าลิขสิทธิ์ บันเทิง

รู้แล้วใครแต่งเพลง “โบว์รักสีดำ” ครูสลา เผย ไม่รู้ใครฟ้อง 20 ล้าน ลำไย ค่าลิขสิทธิ์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เท้ง” ติง “อนุทิน” โหนกระแสนิยม เรียกคะแนนเสียง หวั่นทำไทยเสียเปรียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line อัปเกรด &quot;ยกเลิกข้อความ&quot; Unsend ไม่แจ้งเตือน ขยายเวลานาน 7 วัน เทคโนโลยี

Line อัปเกรด “ยกเลิกข้อความ” ไม่แจ้งเตือน ขยายเวลานาน 7 วัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ ปาหนัน แจ้งข่าว โม้ นายธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ เพื่อนคนสำคัญ เสียชีวิต บันเทิง

บีบหัวใจ! เจนนี่ ปาหนัน เสียเพื่อนรักกะทันหัน ไม่ได้เตรียมใจ ชาติหน้าเจอกันใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เสธ หิ” โพสต์ สู้กับคนพาล อย่าใช้วิถีของบัณฑิต ย้ำกัมพูชาสร้างสถานการณ์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หาม ธัญญ่า อาร์สยาม แอดมิตด่วน ปวดคอขยับไม่ได้ เผยสาเหตุและอาการล่าสุด บันเทิง

หาม ธัญญ่า อาร์สยาม แอดมิตด่วน ปวดคอขยับไม่ได้ เผยสาเหตุและอาการล่าสุด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์ ปลื้ม มีผู้สมัครเข้าเป็น สส. กว่า 300 คน มากสุด กทม.

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอโบว์โพสต์เศร้าพังสร้อยฟ้าเสียชีวิตหลังรักษานาน 18 วัน ข่าว

สุดยื้อ! ‘พังสร้อยฟ้า’ หลังติดเชื้อบาดทะยัก เผยนาทีจากไปไม่บอก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เรือสำราญโร่ขอโทษ เปิดหนังโป๊ฮาร์ดคอร์ หลังสิ้นสุดถ่ายทอดสด F1

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ดราม่า หมอมุกกินเค้ก แจกของแลกโหวต-รีวิวร้านเชิงลบ เหมาะสมรางวัลหรือไม่?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการแพลตฟอร์มเพลง &quot;Plern&quot; แจ้งยุติบริการฟังเพลงและคาราโอเกะทั้งหมด ตั้งแต่ 17 ธ.ค. 68 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป พร้อมเผยมาตรการคืนสิทธิและจัดการข้อมูลลูกค้า ข่าว

ข่าวเศร้า! แอปฯ Plern ประกาศยุติให้บริการ 17 ธ.ค. 68 นี้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

BBC ขอโทษ ทรัมป์ ปมตัดต่อสารคดีบิดเบือน ยันไม่จ่ายค่าเสียหายให้

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง ชนม์ทิดา โพสต์ล่าสุด หลังเลิก เป๊ก เศรณี บันเทิง

ถึงใคร? เพลง ชนม์ทิดา โพสต์สตอรี่ปริศนา ความหมายเจ็บ หลังเลิก เป๊ก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาพของสำนักงานเบอร์นามา สำนักข่าวแห่งชาติมาเลเซีย ที่มีบทบาทสำคัญในข่าวสาร ข่าว

รู้จัก “เบอร์นามา” สำนักข่าวแห่งชาติ มาเลเซีย ดราม่าแปลผิด ทุ่นระเบิด เก่า-ใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดราม่าขอบสนาม แฟนบอลรุ่นจิ๋วชูป้ายขอเสื้อ ‘ชนาธิป’ เป็นของขวัญวันเกิด อาจสร้างพฤติกรรมเลียนแบบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อมาเลฯ ขอโทษ ยอมรับแปลผิด ยืนยันคณะ AOT บอกว่าเป็นทุ่นระเบิดใหม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 11:46 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 11:46 น.
71
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แพท วงเคลียร์ เปิดใจนิสัยจริง ฌอน POEM หลังเจอดราม่าหมออินฟลูฯ

แพท วงเคลียร์ ป้อง ฌอน POEM รู้จักมา 20 ปี ยืนยันนิสัยดี ไม่เคยเห็นโกรธใคร

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
นายกฯ อนุทินแจ้งข่าวผ่านเฟซบุ๊ก ประธานาธิบดีจีนยืนยันคำมั่นสั่งซื้อข้าวไทย 500,000 ตัน ท่ามกลางพระราชภารกิจเยือนจีนอย่างเป็นทางการ ครบรอบ 50 ปีความสัมพันธ์

นายกฯ อนุทิน เผย ปธน.สีจิ้นผิง กราบบังคมทูลต่อหน้าพระพักตร์ในหลวง สั่งซื้อข้าวไทย 5 แสนตัน

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568

ชายเกาหลีสารภาพ ฆ่าแฟน หมกร่างในตู้แช่กิมจิ สวมรอยนานเกือบปี

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
เลเซอร์บราซิลเลี่ยน

เลเซอร์บราซิลเลี่ยน กำจัดขนจุดซ่อนเร้น ผิวเนียนเกลี้ยง เพิ่มความมั่นใจ

เผยแพร่: 14 พฤศจิกายน 2568
Back to top button