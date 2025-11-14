บีบหัวใจ! เจนนี่ ปาหนัน เสียเพื่อนรักกะทันหัน ไม่ได้เตรียมใจ ชาติหน้าเจอกันใหม่

สะเทือนใจ ‘เจนนี่ ปาหนัน’ แจ้งข่าว ‘โม้ ธัญญ์นิธิ’ เพื่อนสนิทเสียชีวิตกะทันหัน เผยไม่ได้เตรียมใจไว้ ชาติหน้าขอกลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่ ด้าน ‘โอม ค็อกเทล’ ร่วมอาลัย ยกเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จ
วงการบันเทิงร่วมส่งกำลังใจอย่างล้นหลาม วานนี้ (13 พฤศจิกายน 2568) เจนนี่ ปาหนัน นักแสดงและพิธีกรคนดัง ออกมาแจ้งข่าวเศร้าเมื่อวานนี้ (13 พฤศจิกายน 2568) ถึงการสูญเสียเพื่อนคนสำคัญ โม้ ธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ จากไปกะทันหัน เผยความในใจสุดเศร้า พร้อมกล่าวทิ้งท้าย ชาติหน้ากลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่ เป็นเพื่อนกันให้ยาวนานกว่านี้
เจนนี่ ปาหนัน โพสต์ข้อความ ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว @jennie_panhan เผยความรู้สึกสะเทือนใจกับการจากไปของเพื่อนสนิท โดยระบุข้อความทั้งหมดว่า “xึงงงงง ไม่ไหวหว่ะ ทำไมว่ะทำไมxึงจากไปเร็วขนาดนี้ xูไม่ได้เตรียมใจไว้เลย xึงอยู่ในภาพตอนแก่ของxูมาตลอดอ่ะ xึงคือเพื่อนสนิทที่สุดที่xูเล่าปัญหาชีวิตให้ฟังคนเดียวเลยนะ แล้วxึงมีคำปรึกษามีทางออกให้xูเสมอ xึงทำให้xูผ่านหลายช่วงชีวิตมาได้ แต่ตอนนี้ไม่มีxึงแล้วคือยังไงว่ะ ทุกคนรักxึงนะ xึงเป็นที่รักของคนรอบข้างมาก ๆ นะxึงรู้ไว
xึงช่วยเหลือทุกคนมาเสมอ xึงเก่งมากแล้ว โคตรเก่ง โคตรขอบคุณxึงเลย ขอให้เส้นทางที่xึงไปมีแต่ความสุขโคตร ๆ เลยนะ ไม่เจ็บไม่ปวดอีกแล้วxึง ชาติหน้ากลับมาเป็นเพื่อนกันใหม่ เป็นเพื่อนกันแบบยาวกว่านี้นะ ไม่อยากพูดว่ารักxึงในสถานการณ์แบบนี้เลย แต่รักxึงโคตร ๆ เลยนะ”
หลังจากที่ เจนนี่ ปาหนัน ได้โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไป เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นและส่งกำลังใจให้เธออย่างล้นหลาม อาทิ เบลล่า ราณี คอมเมนต์แสดงความเสียใจว่า “เสียใจด้วยนะคะ กอด ๆ เป็นกำลังใจให้นะ” ขณะที่ โอปอล์ ปาณิสรา แสดงความเห็นว่า “เสียใจด้วยนะคะ” และ ปิงปอง ธงชัย เข้ามาคอ,เมนต์ว่า “เห้ยยยยยยย”
ขณะเดียวกัน โอม ค็อกเทล หรือ ปัณฑพล ประสารราชกิจ นักร้องและโปรดิวเซอร์เพลงคนดัง ออกมาแสดงความอาลัยต่อการจากไปของ โม้ ธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ เพื่อนคนสำคัญผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในชีวิต เจ้าตัวแจ้งข่าวเศร้าผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “ความสำเร็จใด ๆ ของเราเกิดขึ้นเพราะมีโม้เป็นส่วนสำคัญนะครับ ในวันที่ทุกอย่างดูเป็นไปไม่ได้ โม้พาตัวเองมาเสี่ยงไปกับเรา กลับกัน เราก็พูดได้เต็มปากว่าเราก็พร้อมเสี่ยงไปกับโม้เสมอเหมือนกัน เดินทางไปรอบนี้เราไปด้วยไม่ได้ แต่ขอให้โม้พบความสุขนะ ขอบคุณสำหรับทุก ๆ อย่าง,ดีใจที่ได้เป็นเพื่อนกัน”
สำหรับ กําหนดการสวดอภิธรรมและฌาปนกิจของ นาย ธัญญ์นิธิ ปภัสสุรีย์โชติ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 13 – 19 พฤศจิกายน 2568 ณ วัดสมรโกฏิ บางกระสอ จ.นนทบุรี ศาลา 3 ดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤศจิกายน 2568
- เวลา 17.00 น. พิธีรดน้ำศพ
- เวลา 19.00 น. สวดพระอภิธรรม
วันศุกร์ที่ 14 – วันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568
- เวลา 18.30 น. สวดพระอภิธรรม
วันพุธที่ 19 พฤศจิกายน 2568
- เวลา 10.30 น. สวดพระพุทธมนต์
- เวลา 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพล
- เวลา 13.00 น. แสดงพระธรรมเทศนา
- เวลา 17.00 น. ฌาปนกิจศพ
