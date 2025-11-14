ข่าว

รู้จัก “เบอร์นามา” สำนักข่าวแห่งชาติ มาเลเซีย ดราม่าแปลผิด ทุ่นระเบิด เก่า-ใหม่

เผยแพร่: 14 พ.ย. 2568 10:35 น.| อัปเดต: 14 พ.ย. 2568 10:36 น.
76
ภาพของสำนักงานเบอร์นามา สำนักข่าวแห่งชาติมาเลเซีย ที่มีบทบาทสำคัญในข่าวสาร
ภาพจาก : วิกิพีเดีย

เปิดประวัติ เบอร์นามา (Bernama) สำนักข่าวแห่งชาติมาเลเซีย ที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของ หลังสะดุดกับเคสแปลข่าวผิดจากคำพูดรัฐมนตรีต่างประเทศ จนต้องลบข่าว แก้เนื้อหา และออกคำชี้แจงขอโทษอย่างเป็นทางการ

Bernama คือใคร? สำนักข่าวแห่งชาติ ของมาเลเซีย

Bernama (เบอร์นามา) ย่อมาจาก Berita Nasional Malaysia (ข่าวแห่งชาติมาเลเซีย) เป็นสำนักข่าวของรัฐบาลมาเลเซียในรูปแบบองค์การตามกฎหมาย องค์กรนี้อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงคมนาคมและสื่อสารของมาเลเซีย

Bernama จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของรัฐสภาเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2510 (1967) และเริ่มปฏิบัติการจริงในวันที่ 20 พฤษภาคม 2511 โดยมีบทบาทเป็น เอเจนซี่ข่าวกลาง ที่ผลิตและกระจายข่าวสารให้กับสื่อพิมพ์และสถานีวิทยุโทรทัศน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ด้วยสถานะเป็นองค์กรที่รัฐบาลมาเลเซียถือเป็นเจ้าของโดยตรง ทำให้ Bernama ถูกมองเป็น แหล่งข้อมูลทางการ ที่มีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับสื่อทั้งในภูมิภาคและระดับโลก

การแถลงข่าวของรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย ที่ถูกเบอร์นามารายงานผิดพลาด
ภาพจาก : วิกิพีเดีย

ดราม่าล่าสุด ข่าว “ทุ่นระเบิดเก่า-ใหม่” ชายแดนไทย-กัมพูชา

ประเด็นที่ทำให้ Bernama ถูกจับตามองและต้องออกมาชี้แจงอย่างเร่งด่วน คือการรายงานข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ทุ่นระเบิดตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 Bernama เผยแพร่ข่าวภาษาอังกฤษ โดยอ้างคำให้สัมภาษณ์ของดาโต๊ะ เสรี โมฮาหมัด ฮาซัน รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซีย เรื่องการพร้อมเป็นเจ้าภาพพูดคุยระหว่างไทยกับกัมพูชา

ปัญหาคือ ประโยคหนึ่งในข่าวฉบับภาษาอังกฤษ ได้ระบุว่า “But the ASEAN observer teams in Thailand and Cambodia have reported that they were not new landmines.”

การรายงานดังกล่าว สวนทาง กับสิ่งที่ฝ่ายไทย (กองทัพบก) ยืนยันมาตลอดว่า ทุ่นระเบิดที่ทหารเหยียบเป็นทุ่นระเบิดที่ถูกนำมา “วางใหม่” ไม่ใช่ทุ่นระเบิดเก่าที่หลงเหลือจากสงคราม ทำให้เกิดความไม่พอใจและถูกใช้เป็นเครื่องมือโต้แย้งข้อมูลจากไทย

การประชุมระหว่างไทยและกัมพูชา ที่มีเบอร์นามาเป็นสื่อกลางในการรายงาน
ภาพจาก : สำนักข่าว เบอร์นามา

ฝ่ายไทยโต้กลับ Bernama ยอมรับผิดพลาด

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 โฆษกกองทัพบกไทยได้แถลงยืนยันว่า ทุ่นระเบิดที่พบเป็นทุ่นระเบิดใหม่ และชี้ว่าความสับสนเกิดจาก “การนำเสนอข่าวผิดพลาดของสำนักข่าว Bernama”

หลังจากนั้น Bernama ได้ ลบข่าวฉบับเดิม ออกจากระบบ และขึ้นข่าวฉบับใหม่ที่แก้ไขข้อความ เป็น “were new landmines” (เป็นทุ่นระเบิดใหม่) พร้อมทั้งออกคำชี้แจง (URGENT ADVISORY) อย่างเป็นทางการ

คำชี้แจงของ Bernama ระบุชัดว่า มี “ข้อผิดพลาดในการแปล” คำพูดของรัฐมนตรีต่างประเทศจากภาษามลายูเป็นภาษาอังกฤษ โดยปิดท้ายด้วยประโยค “The mistake is deeply regretted.” ซึ่งถือเป็นการกล่าวคำขอโทษต่อคู่สัญญาข่าวและผู้รับสารอย่างเป็นทางการ

เคสนี้เป็นบทเรียนสำคัญสำหรับสื่อในภูมิภาค เนื่องจาก Bernama มีสถานะเป็นปากเสียงเชิงทางการ ของรัฐบาลมาเลเซีย การแปลผิดที่เปลี่ยนความหมายตรงกันข้ามในประเด็นความมั่นคง จึงมีราคาสูงมากและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ทันที

การชี้แจงของเบอร์นามาเกี่ยวกับข้อผิดพลาดในการแปลข่าว
ภาพจาก : สำนักข่าว เบอร์นามา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

