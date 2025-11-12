ย้อนอ่านจดหมายรัก เป๊ก เศรณี เขียนถึง เพลง ชนม์ทิดา เอ่ยคำสัญญา “จะดูแลตลอดไป”
ย้อนอ่านจดหมายรัก เป๊ก เศรณี เขียนถึง เพลง ชนม์ทิดา สาเหตุที่รักผู้หญิงคนนี้ พร้อมเอ่ยคำสัญญา “จะดูแลตลอดไป”
ท่ามกลางกระแสข่าวการเลิกรากันแบบช็อกวงการบันเทิงของคู่รักคนดัง เพลง ชนม์ทิดา และ เป๊ก เศรณี ซึ่งหลังจากที่ฝ่ายหญิงออกมายอมรับว่าฝ่ายชายขอลดสถานะ จบความสัมพันธ์ 7 ปีที่คบหากันมาจนเกือบจะเข้าพิธีวิวาห์ด้วยกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
แม้ว่า เพลง-เป๊ก จะเลิกกันแล้ว แต่ความรักที่ทั้งสองเคยมอบให้กัน และแสดงออกมาให้คนทั้งประเทศได้เห็นยังคงอบอวลอยู่ในความทรงจำของทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนที่ เป๊ก เศรณี กับ เพลง ชนม์ทิดา ควงกันมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวความรักในรายการ 3 แซ่บ เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 68 ที่ผ่านมา
ช่วงหนึ่งของรายการพิธีกรได้ถาม เป๊ก เศรณี หนุ่มนักธุรกิจไฟแรง ทายาทซิโน-ไทยรุ่นที่ 3 ถึงสาเหตุที่รักผู้หญิงคนนี้ เพลง ชนม์ทิดา โดยหนุ่มเป๊กเขียนเหตุผลขึ้นมาจากลายมือของตัวเอง พร้อมด้วยข้อความจากหัวใจที่ส่งถึงคนรักของเขา ระบุว่า
“ทำไมเป๊กถึงรักเพลง?
ที่จริงแล้ว เพลง สำหรับเป๊ก คือ ทุก ๆ สิ่งที่เป๊กเรียกมันว่า ความรัก ไม่าว่าเป็นนิสัยส่วนตัว การดูแลเอาใจใส่ การที่เพลงคอยให้กำลังใจและคอยเป็นพลังบวกให้กับเป๊ก
ตลอดเวลาเกือบ 7 ปีที่เราคบกันมา มันคงจะเป็นเพราะความรักใช่ไหม ที่ทำให้รู้สึกว่าชีวิตที่มีเพลงอยู่ด้วยนั้นมันดีขึ้นจริง ๆ เรียบง่าย และสบายใจ กลับถึงบ้านจากวันที่เหนื่อยก็สามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจ ขอบคุณที่ดูแลกันมา และสัญญาว่าจะดูแลกันตลอดไป รัก เป๊ก.”
จากข้อความของหัวใจที่ เป๊ก เศรณี เผยถึงสาเหตุที่เลือกรัก เพลง ชนม์ทิดา ได้สร้างรอยยิ้มให้กับตัวฝ่ายหญิงเอง รวมถึงพิธีกรทั้ง 3 ท่านในวันนั้น และแฟน ๆ รายการที่ติดตามชมเทปดังกล่าวเป็นอย่างมาก ทุกถ้อยคำที่ร้อยเรียงเขียนด้วยลายมือลงบนกระดาษมันเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่ทั้งคู่มีให้กันและกัน
