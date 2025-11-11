ย้อนเส้นทางรัก 7 ปี เพลง ชนม์ทิดา – เป๊ก เศรณี บทพิสูจน์รักแท้ สู่วันสิ้นสุดสถานะโดยสมบูรณ์

ย้อนเส้นทางรัก เพลง ชนม์ทิดา – เป๊ก เศรณี บทพิสูจน์รักแท้ สู่วันสิ้นสุดสถานะคนรักตลอด 7 ปีโดยสมบูรณ์
ชัดเจนแล้วสำหรับข่าวการเลิกรากันของอดีตคู่รัก เพลง ชนม์ทิดา และ เป๊ก เศรณี ลูกชายของนายกฯ อนุทิน โดยทางฝ่ายหญิงได้ออกมายืนยันแล้วว่าทั้งคู่เลิกรากันโดยสมบูรณ์แล้ว ซึ่งฝ่ายชายเป็นคนเอ่ยปากขอเลิกแบบไม่ทันได้ตั้งตัว วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านไปย้อนเส้นทางรัก เป๊ก-เพลง ตลอด 7 ปีที่ฝ่าฟันกันมา จนถึงวันสุดท้ายในฐานะคนรัก
ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา หลาย ๆ คนคงจะได้เห็นโมเมนต์หวาน ๆ ของ เพลง ชนม์ทิดา และ เป๊ก เศรณี อยู่บ่อยครั้ง แต่ใครจะไปรู้ว่าหนทางความรักของทั้งคู่ไม่ได้ง่ายอย่างที่คิด พวกเขาต้องฝ่าบทพิสูจน์ความรักต่าง ๆ นานากว่าจะได้มายืนเคียงข้างกันอย่างเช่นทุกวันนี้
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 เป๊ก เศรณี เคยออกมาเปิดเผยถึงความรักในครั้งนี้ว่า แอบชอบสาวเพลงมานาน ทั้งยังตามจีบอยู่ราว ๆ 6 ปี อีกฝ่ายถึงจะรับรัก ไม่เพียงเท่านั้น เจ้าตัวยังได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัว เล่าถึงเส้นทางความรักเอาไว้ว่า
“Gala Night”, with a short story that I’d like to share. ถ้าเลื่อนมารูปที่สองคือช่อดอกไม้เล็ก ๆ ช่อแรกที่เป๊กตั้งใจจะเอามาให้เพลงตั้งแต่การแสดงละครเวทีของเพลงครั้งแรกเมื่อ 3 ปีก่อน (13/08/2015) แต่เนื่องจากหลายอย่างที่ไม่เป็นใจ ดอกไม้อันนั้นเลยไม่ได้ไปถึงมือของเพลงสักที แต่เป๊กยังเชื่อว่าสักวันดอกไม้ช่อนี้มันจะต้องได้ไปอยู่ในมือเพลง เป๊กเลยเก็บมันไว้ ต่อให้จะแห้งและดอกจะหายไปหมดแล้วก็ตาม แล้วสุดท้ายการรอคอยด้วยความเชื่อของเป๊กมันไม่เคยสูญเปล่า
3 ปีถัดมา เป๊กได้กลับมาเจอกับแล้วได้มีโอกาสได้ให้ดอกไม้นั้นกับเพลง มาในวันนี้เป๊กดีใจมากที่มีโอกาสได้เป็นคนแรกที่ได้ให้ดอกไม้ที่ช่อโตขึ้นกับเพลงด้วยตัวเอง เพลงทำให้เป๊กเชื่อกับคำว่ารักแท้ รักที่ไม่ต้องการอะไรตอบแทน และที่สำคัญที่สุดคือ การเห็นคนที่เรารักมีความสุข นั่นแหละคือความสุขที่แท้จริง
เป๊กดีใจและภูมิใจในตัวเพลงมาก ที่เพลงได้ทำสิ่งที่ตัวเองรัก และทำออกมาได้ดี เพราะการได้เห็นเพลงมีความสุขกับสิ่งที่เพลงรัก นั่นแหละคือความสุขของเป๊ก. I’ve always told you since the first few days we knew each other “no matter what happens, I’ll always going to be here standing not in front, not at the back, but right next to you”. อยู่กันแบบนี้ไปนาน ๆ นะ my love, my home, my everything.”
ในขณะเดียวกัน เพลง ชนม์ทิดา ก็ได้โพสต์ข้อความผ่านทางอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นกัน ระบุข้อความว่า
“It might took 6 years of friendship and at least 3 years of confusion during those years, but I’m blessed to finally have you standing by my side today. Thank you for being you, the same old you @pek_c . Gala #แฟนจ๋าเดอะมิวสิคัล ทำให้นึกถึงเรื่องราวเก่า ๆ ช่วงละครเวที #วันสละโสดกับโจทก์เก่า ๆ เหมือนกันนะ #เรื่องราวที่เกิดขึ้นที่โรงละคร
ถึงจะผ่านเวลามา 3 ปี แต่เป๊กก็ยังคงเป็นเป๊กคนเดิมเสมอ 3 ปีที่แล้วเป๊กชอบมาส่งอาหารไว้หน้ารถเพลงตอนเพลงซ้อมวันสละโสดกับโจทก์เก่า ๆ มาวันนี้ที่เพลงซ้อม แฟนจ๋าเดอะมิวสิคัล เป๊กก็ยังคง keep standard ทำหน้าที่ food delivery man ได้ดีมาก ๆ เหมือนเดิม?? 3 ปีที่แล้วเป๊กชอบแอบมาติด post it ไว้หน้ารถเพื่อให้กำลังใจเวลาซ้อม วันนี้ก็ยังคงมีคำพูดให้ฮึดสู้เหมือนเดิม
จำได้ว่าวันแรกที่เพลงมาซ้อม แฟนจ๋าเดอะมิวสิคัล เป๊กก็แอบมาติด post it ไว้ที่กระจกรถ แถมบอกด้วยว่าครั้งนี้พิเศษกว่าเดิม 3 ปีที่แล้วตอนเพลงเข้ารพช่วงซ้อมละครเวที เป๊กเคยเอาโจ๊กมาฝากไว้ที่ counter พยาบาลโดยไม่ยอมเข้ามาให้ด้วยตัวเอง (ไม่ยอมแม้แต่แจ้งชื่อ) ปีนี้เพลงเข้ารพ. โดนบังคับเฝ้าข้างเตียงเลย?
3 ปีที่แล้วเป๊กซื้อเสื้อหนาวมาให้ช่วงซ้อมละครเวที วันนี้เพลงยอมใส่แล้วนะ รู้ยัง #รู้ว่านานมากกว่าจะใจอ่อน but now I know, I’m very grateful to have you. Thank you for never giving up. #sharinglongstoryshort All in all, I jus”
ไม่เพียงเท่านั้น สาวเพลงยังแนบภาพถ่ายความทรงจำต่าง ๆ ที่ทั้งสองมีต่อกัน รวมถึงภาพถ่ายสิ่งของต่าง ๆ ที่ฝ่ายชายมอบให้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งการออกมาโพสต์แบบนี้เป็นการพิสูจน์ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก
บทพิสูจน์รักแท้วันเกณฑ์ทหาร
หลังจากคบหากันสักระยะหนึ่ง อุปสรรคพิสูจน์ความรักของทั้งสองก็เกิดขึ้น เมื่อ เป๊ก เศรณี จับได้ใบแดงระหว่างเกณฑ์ทหาร ประจำปี 2563 ส่งผลให้เจ้าตัวต้องไปรับใช้ชาติในรั้วทหารเป็นเวลา 1 ปี แต่ถึงอย่างนั้น ความรักที่มั่นคงระหว่างทั้งสองก็ได้นำพาให้ทั้งคู่ประคับประคองชีวิตรักมาได้ จวบจนวันปลดทหาร และได้กลับมาอยู่เคียงข้างกันอีกครั้ง
แหวนเพชรแทนใจ เนื่องในวันแห่งความรัก
เมื่อวันวาเลนไทน์ 2567 เป๊ก เศรณี ได้เซอร์ไพรส์ เพลง ชนม์ทิดา ด้วยการมอบช่อดอกไม้สีชมพู พร้อมสวมแหวนเพชรเม็ดโตเอาไว้ที่นิ้วนางข้างขวาของสาวเพลง เสมือนเป็นการจองตัวเอาไว้
คุกเข่าขอแต่งงาน สุดโรแมนติก ณ ประเทศฝรั่งเศส
เป๊ก เศรณี และ เพลง ชนม์ทิดา คบหาดูใจในฐานะคนรักนานกว่า 6 ปีโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งคู่มักมีโมเมนต์หวาน ๆ ออกมาให้แฟน ๆ ได้เห็นกันอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการควงกันไปเที่ยว ดินเนอร์ หรือร่วมงานสำคัญต่าง ๆ และนอกจากร่วมสุขกันแล้ว ทั้งคู่ยังจับมือผ่านเรื่องราวความโศกเศร้าต่าง ๆ มาด้วยกัน โดยเฉพาะช่วงเวลาที่สาวเพลงต้องสูญเสียคุณพ่อ ‘เอ๋ ชนม์สวัสดิ์’
กระทั่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 หลังจากความรักดำเนินมาได้ 6 ปี เป๊ก เศรณี ก็ตัดสินใจทำเซอร์ไพร์สคุกขอแฟนสาว เพลง ชนม์ทิดา แต่งงาน ท่ามกลางบรรยากาศสุดโรแมนติก ก่อนที่ทั้งคู่จะจัดงานฉลองขอแต่งงานขึ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2567 อย่างอบอุ่นและส่วนตัว โดยมีการเชิญครอบครัวและเพื่อนสนิทของทั้ง 2 ฝ่ายบินไปร่วมงานถึงที่ปารีส ประเทศฝรั่งเศส กันเลยทีเดียว
เพลง ชนม์ทิดา เปิดใจยอมรับเลิก เป๊ก เศรณี ปิดฉากรัก 7 ปีโดยสมบูรณ์
หลังจากถูกคุกเข่าขอแต่งงานท่ามกลางบรรยากาศสุดโนแมนติก ที่ประเทศฝรั่งเศสได้ไม่นาน ในโซเชียลของ เพลง ชนม์ทิดา และ เป๊ก เศรณี ก็ไม่มีความเคลื่อนไหวที่เป็นรูปคู่กันเลย และแม้แต่งานสำคัญอย่างวันเกิดว่าที่พ่อตา ท่านนายกฯ อนุทิน ก็ไม่พบการปรากฎตัวของสาวเพลงแต่อย่างใด ทำให้หลายคนตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเป๊ก-เพลง อีกทั้งสาวเพลงยังโพสต์ข้อความเศร้า ๆ อยู่บ่อย ๆ แต่ก็ไม่ได้มีใครคนใดคนหนึ่งออกมาชี้แจงข่าวลือดังกล่าว
ล่าสุดอะไร ๆ ก็ชัดเจนมากขึ้นแล้ว เมื่อ เพลง ชนม์ทิดา ยอมออกมาเปิดใจให้สัมภาษณ์ โดยยอมรับว่า ตนและเป๊ก เศรณี ลูกชายนายกฯ อนุทิน ได้ลดสถานะกันแล้ว ซึ่งฝ่ายชายเป็นคนเอ่ยปากขอเลิกเอง ทำให้งานวิวาห์ที่กำลังจะมีขึ้นเร็ว ๆ นี้และความสัมพันธ์ของทั้งเพลงและเป๊ก สิ้นสุดลงอย่างสมบูรณ์
