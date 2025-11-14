พักดราม่า! ณวัฒน์ ขอบคุณ TPN ช่วยโพสต์ขายบัตร MU ลั่น จะอดทนและทำงานเต็มที่
โมเมนต์อบอุ่น ‘ณวัฒน์’ ขอบคุณ TPN หลังช่วยโพสต์ขายบัตร Miss Universe 2025 ลั่น จะอดทนและทำงานเต็มที่ ขณะที่ T-Pageant Club FB ส่งกำลังใจแม้ในอดีตเคยห้ำหั่นกันมา
ทำเอาแฟนนางงามแห่ชื่นชมมิตรภาพดี ๆ หลังจากที่เพจ TPN GLOBAL โพสต์ข้อความสนับสนุนและช่วยขายบัตรเข้าชมอีเวนต์เวที Miss Universe 2025 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2568 เป็นการประกวดชุดประจำชาติ, รอบพรีลิม และ รอบไฟนอล ระบุข้อความว่า “ไทยแลนด์ต้องช่วยกัน! ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ https://grandticket.net/eventdetail?ev=151 Let’s support Thailand together! Tickets are available now”
ล่าสุด ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ออกมากล่าวขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้ผ่านเฟซบุ๊ก ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil ระบุว่า “ขอบคุณทุกกำลังใจ ผมและทีมงานทุกคนจะอดทนและทำงานเต็มความสามารถครับ” พร้อมแนบภาพที่เพจ TPN GLOBAL และ ข้อความจากในกลุ่ม T-Pageant Club FB ส่งมาให้กำลังใจ ข้อความดังกล่าวระบุว่า
“สําหรับการประกวด Miss Universe ครั้งที่ 74 ในปีนี้อยากจะขอให้ กําลังใจคุณณวัฒน์ (ขออนุญาตเอ่ยนาม เพราะคิดว่าเขียนด้วยไมตรีจิต) นะคะ คืออดีตก็เคยห้ำกั่นกันมา แต่ในวันนี้ก็ต้องยอมรับว่า คุณณวัฒน์ คือคนในอุตสาหกรรมนางงามที่กําลังบาดเจ็บมาก และเราขอมองด้วย ความเข้าใจ เห็นใจ และอยากให้กําลังใจในฐานะแฟนนางงามไทย ที่รัก และเติบโตมากับเวทีนางงามจักรวาลมาตลอดเราเข้าใจถึงความเหนื่อย ยาก ความลําบาก และการประสานงานที่เต็มไปด้วยอุปสรรค ดังนั้นจาก
ความจริงใจ
เราขอบอกว่า คุณณวัฒน์ไม่ได้ต่อสู้เพียงลําพัง
T-pageant จะขอเป็นกําลังใจให้ โดยไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนใด ๆ เพราะกําลังใจสามารถมอบให้กันได้เลย ไม่ต้องใช้เงินทองซื้อหา มันคือน้ำใจ เล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เราอยากมอบให้ ขอให้คุณณวัฒน์จัดงาน Miss Universe ครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคะเราจะขอเป็นกําลังใจให้ค่ะ
นโยบายการงดกล่าวถึง MUT ยังคงเหมือนเดิมเราไม่ได้ต้องการอะไรทั้งสิ้น นอกจากอยากเห็นการจัดงานที่สมบูรณ์และยิ่งใหญ่จริง ๆ เราจะขอ เป็นกําลังใจให้ค่ะ”
หลังจากที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความชื่นชมกันเป็นจำนวนมาก เช่น “อะไรแบบเนี๊ย!!! มันเก๋อยู่นะ”, “รัก Tpn รัก Mgi ขอให้ทั้งสองจับมือกันเพื่อทีมไทยแลนด์ครับ”, “อยากเห็นบรรยากาศแบบนี้จริงๆ” และ “น่ารักมากกก ขอให้จับมือกันสู้ครับ อดีตเป็นอย่างไรก็ช่างมัน เราทุกคนสามารถกลับมารักกันได้และอย่าไปฟังเสียงคนอื่นมากจนเกินไป ~ ผมเชื่อว่า ถ้าจับมือกันสู้ คนไทยทุกคนก็จะมีความสุขมากขึ้นและเชียร์ทุกสายสะพายไทยด้วยกันอย่างสนุก ให้ชาติต่างๆดูเอาเป็นแบบอย่างที่ดี ด้วยรัก จาก FC สปป.ลาวครับ “
