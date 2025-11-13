แห่ชื่นชม TPN ช่วย ณวัฒน์ โพสต์ขายบัตร Miss Universe โชว์สปิริตคนไทย
สปิริตคนไทย! TPN GLOBAL โพสต์ช่วย ‘ณวัฒน์’ ขายบัตร Miss Universe 2025 รอบไฟนอล ลั่น ไทยแลนด์ต้องช่วยกัน ชาวเน็ตแห่ชื่นชมความประทับใจ
เกิดโมเมนต์ที่ทำเอาแฟนนางงามทั่วประเทศแห่ชื่นชมอย่างล้นหลาม วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2025) หลังจากที่เวที Miss Universe 2025 เกิดดราม่ารายวันมาตลอดสัปดาห์ ล่าสุด เพจ TPN GLOBAL สร้างความประทับใจครั้งใหญ่ด้วยการโพสต์ข้อความสนับสนุนและช่วยขายบัตรเข้าชมอีเวนต์ที่จัดขึ้นโดย ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ตั้งแต่วันที่ 19 – 21 พ.ย.นี้ ชมการประกวดชุดประจำชาติ (National Costume Competition), รอบพรีลิม (Preliminary Competition) และ รอบไฟนอล (Final Competition)
เพจ TPN GLOBAL ได้โพสต์ข้อความช่วยขายบัตร Miss Universe ผ่านเว็บไซต์ Grand Ticket ซึ่งเป็นไฮไลต์ของงาน โดยระบุข้อความที่แสดงถึงสปิริตว่า “ไทยแลนด์ต้องช่วยกัน! ซื้อบัตรได้แล้ววันนี้ที่ https://grandticket.net/eventdetail?ev=151 Let’s support Thailand together! Tickets are available now https://grandticket.net/eventdetail?ev=151￼
สำหรับการประกวด Miss Universe 2025 ซึ่งจัดขึ้นที่ประเทศไทย ณ IMPACT Challenger (HALL 2) โดยรอบไฟนอล ตรงกับวันที่ 21 พฤศจิกายน 2025 ราคาบัตร เริ่มต้นตั้งแต่ 3,500 บาท ถึง 50,000 บาท (VIP)หลังจากที่ TPN โพสต์ข้อความดังกล่าวออกไป บรรดาแฟนนางงามต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะการแสดงสปิริตช่วยเหลือกันในฐานะคนไทย แม้ในอดีตจะเคยมีความขัดแย้งกันมาบ้างก็ตาม รวมทั้ง Mister Global ออกมาแสดงความเห็นว่า “Support Thailand” นอกจากนี้ยังชื่นชม TPN เช่น “รัก TPN น่ารักที่สุดเลย”, “ชอบมาก การช่วยเหลือกันแบบนี้ มีความสปิริต ช่วย support กันและกัน”, “เริ่ดมากค่ะ TPN งานจบติ่งค่อยรบกันใหม่” และ “ขอบคุณน้ำใจของคนไทยด้วยกันค่ะ เราเป็นแฟนคลับ MGI ชอบดูนางงามเหมือนกัน ปรบมือให้ TPN ที่ช่วยเหลือภาพลักษณ์ของประเทศไทยค่ะ”
