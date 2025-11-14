เป้ ไฮร็อก ร้อง ดร.แก้ว ถูกหนุ่มนามสกุลดัง หลอกลงทุนรถมือสอง สูญเงินล้าน
เป้ ไฮร็อก ควงภรรยาร้องเพจ ‘ดร.แก้วช่วยได้’ หลังถูกคนสนิทอ้างเป็นญาติพิธีกรดัง ชวนลงทุนธุรกิจรถมือสอง หลอกโอนเงินเกือบ 1 ล้านบาท สุดท้ายเชิดเงินหนี
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 เพจเฟซบุ๊ก ดร.แก้วช่วยได้ มีรายงานว่า นายสุรัช ทับวัง หรือ “เป้ ไฮร็อก” อายุ 57 ปี พร้อมด้วยภรรยา นำเอกสารหลักฐานต่างๆ เข้าร้องขอความเป็นธรรมกับ ดร.ปรเมศร์ ชัยพัชรกุลพงษ์ หรือ “ดร.แก้ว” ผู้ก่อตั้งเพจ “ดร.แก้วช่วยได้”
หลังได้มีการร่วมลงทุนกับหนุ่มนามสกุลดัง อ้างเป็นญาติพิธีกรชื่อดัง (นามสกุลเดียวกัน) ชักชวนร่วมทำธุรกิจซื้อรถมือสอง แล้วนำไปขายต่อ โดยจะได้ค่าตอบแทนเป็นส่วนแบ่งจากยอดขาย แต่ผ่านไปนานกว่า 3 ปี กลับไม่เคยได้รับเงิน เมื่อทวงถามก็บ่ายเบี่ยงมาตลอด กว่าจะรู้ตัวว่าถูกหลอกก็สูญไปเกือบ 1 ล้าน
ภรรยาเป้ ไฮร็อก เล่าว่า ตนได้ไปรู้จักกับคู่กรณีจากกลุ่มดารา นักแสดง ที่เล่นแบดมินตันร่วมกัน โดยเขาอ้างว่าเป็นญาติกับพิธีกรชื่อดังคนหนึ่งและใช้นามสกุลเดียวกัน ทำงานเกี่ยวกับบริษัทสินเชื่อรถยนต์ชื่อดัง ก่อนจะเอ่ยปากชวนลงทุนประมูลรถยนต์มือสองมาขายและแบ่งเปอร์เซ็นต์กัน โดยเริ่มมีการโอนเงินครั้งแรกเมื่อปี 2564 และโอนเงินเรื่อย ๆ มาทั้งหมดจำนวน 5 ครั้ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ 700,000 บาท
ภรรยาเป้ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาตนไม่เคยเห็นรถที่อ้างว่าประมูลมาขายได้แม้แต่คันเดียว แต่เหตุผลที่หลงเชื่อเพราะคิดว่าอยู่ในกลุ่มดารา นักแสดง ที่เล่นแบดมินตันร่วมกัน และคู่กรณีใช้นามสกุลเดียวกับพิธีกรชื่อดัง จึงทำให้ตนหลงเชื่อและร่วมลงทุนไปหลายแสนบาท
ภายหลังประมาณปี 2567 ตนรู้สึกแปลกๆ จึงได้มีการทวงถามส่วนแบ่งจากยอดขายมาโดยตลอด ซึ่งตนได้รับมาเพียงบางส่วน ยังเหลือยอดเงินค้างอยู่ประมาณ 520,000 บาท เมื่อทวงถามคู่กรณีได้บ่ายเบี่ยงและเลื่อนนัดมาโดยตลอด ไม่อ่านไลน์ ไม่ตอบแชทและเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์หนี จึงตัดสินใจแจ้งความที่สภ.บางบัวทอง ผ่านมา 1 ปี คดีก็ไม่ได้คืบหน้าแต่อย่างใด ล่าสุดติดต่อไปที่ร้อยเวรคนเดิมได้รับแจ้งว่าได้ย้ายไปอยู่อื่นแล้ว
ตนสามารถติดต่อกับคู่กรณีได้ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ต.ค. 2568 และได้ตกลงนัดจะคืนเงินส่วนที่เหลือให้กับตน แต่สุดท้ายก็ผลัดเรื่อยมา ซึ่งปัจจุบันตนมีลูกเล็ก ต้องการเงินส่วนนี้คืนเพราะจะได้นำเงินไปใช้จ่ายในครอบครัว วันนี้ตนอยากฝากให้ดร.แก้ว ช่วยติดตามเร่งรัดคดี ให้มีความคืบหน้ามากกว่านี้ เท่าที่สอบถามไม่ได้มีตนเป็นผู้เสียหายเพียงรายเดียว อาจจะมีผู้เสียหายที่มากกว่านี้
ทางด้านนักร้องดังในตำนานอย่าง เป้ ไฮร็อก ระบุว่า ตนรู้สึกสงสารภรรยามาก เขาเสียใจและร้องไห้ คู่กรณีคือคนใกล้ตัว เคยเล่นกีฬาด้วยกัน ทำอะไรด้วยกันถึง ไม่คิดว่าจะมาทำแบบนี้ได้ ตอนนี้ตนมีครอบครัว มีลูกเล็ก และมีค่าใช้จ่ายมากขึ้น วันนี้เลยอยากมาขอความยุติธรรมจึงได้เดินทางมาหา ดร.แก้ว เพื่อขอความช่วยเหลือให้กับทางภรรยาของตน อยากให้ตำรวจดำเนินการให้ได้เร็วที่สุด เพราะตั้งแต่แจ้งความเรื่องผ่านไปปีกว่าๆแล้วยังไม่มีอะไรคืบหน้าเลย ความล่าช้าคือการที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรม
ดร.แก้ว กล่าวว่า วันนี้ได้รับเรื่องร้องเรียนจากคุณเป้ ไฮร็อก และครอบครัว ว่าโดนฉ้อโกงจากผู้ที่มีชื่อเสียง นามสกุลโด่งดัง อ้างเป็นญาติของพิธีกรชื่อดัง จากที่ดูพฤติกรรมคือเป็นการฉ้อโกงแต่ที่ไม่ปกติคือทำเป็นประจำและทำเรื่อยๆมาประมาณ 5 ครั้ง อาจจะเข้าข่ายฐานฟอกเงิน ต่อจากนี้ตนจะเร่งรัดคดีโดยการประสานงานผู้กำกับสภ. บางบัวทอง และท่านผู้การฯ จ.นนทบุรี เพื่อขอความเป็นธรรมให้กับครอบครัว เพราะคดีนี้แจ้งความตั้งแต่ปี 2567 จนปัจจุบันผู้เสียหายมีการสอบปากคำเพียงแค่ครั้งเดียว ล่าสุดติดต่อไปที่ร้อยเวรคนเดิมได้รับแจ้งว่าได้ย้ายไปอยู่ สภ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี แล้ว เลยไม่รู้ว่าใครเป็นคนดูแลคดีนี้อยู่
ทางเราจะไม่ปล่อยให้คนที่มีพฤติกรรมหลอกลวงหรือฉ้อโกงผู้อื่นลอยนวลอยู่ในจังหวัดนนทบุรีได้ อยากให้พี่น้องประชาชนดูตัวอย่างคุณเป้ ไฮร็อก ซึ่งเป็นศิลปินดาราที่มีชื่อเสียงยังโดนหลอกได้เลย ดังนั้นอย่าหลงผิดคิดง่าย คิดว่าจะมีรายได้มาง่าย ๆ ไม่มีเงินไหนที่ได้มาง่าย ๆ มีแต่เงินที่ได้จากการทำงานเป็นมิจฉาชีพเท่านั้น จะเอาข้อเสนอดี ๆ พวกนี้มาหลอกลวงให้เราเสียเงิน ฝากเตือนว่าไม่มีอะไรได้มาง่าย ๆ นอกจากทำงาน
อ้างอิงจาก : FB ดร.แก้วช่วยได้
ติดตาม The Thaiger บน Google News: