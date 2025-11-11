บันเทิง

แม่ปุ้ย TPN แบกหนี้ 300 ล้านจาก MU 2018 เคลียร์ปมจ่ายช้า เจ็บปวดยืนอยู่คนเดียว

เผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 18:00 น.
63
แม่ปุ้ย TPN เปิดใจแบกหนี้ 300 ล้านบาท จาก Miss Universe 2018

แม่ปุ้ย TPN เปิดใจแบกหนี้ 300 ล้านบาท จากการจัดมิสยูนิเวิร์ส 2018 ยืนยันไม่มีวันโกงใคร ตอนนี้ทยอยใช้หนี้ใกล้หมดแล้ว เผยสาเหตุจ่ายเงินล่าช้า ขอโทษแฟน ๆ ที่ทำให้ผิดหวัง พร้อมปรับปรุงระบบหลังบ้านทั้งหมด

หลังจากเกิดกระแสดราม่า กรณี แนท อนิพรณ์ เฉลิมบูรณะวงศ์ มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ 2015 เปิดใจว่ายังไม่ได้รับเงินค่าจ้างพรีเซนเตอร์จาก TPN Global ทั้งที่ผ่านมาแล้วกว่า 1 ปี ล่าสุด ได้พูดคุยกับ แม่ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก หรือ ปุ้ย TPN เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัญหาเกิดจากการสื่อสารที่ล่าช้า แต่ทุกอย่างจบลงด้วยดี

ล่าสุด แม่ปุ้ย ออกมาไลฟ์สด เปิดใจเรื่องค่าใช้จ่ายและหนี้สินทั้งหมดที่ตนต้องแบกรับเพียงคนเดียวจากการจัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส ปี 2018 ด้วยแพชชั่นในตอนแรกที่ต้องการประสบการณ์ และการยอมรับให้ประเทศไทยยิ่งใหญ่ ไม่เสียชื่อ แต่สุดท้ายรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ทำให้มีหนี้สินกว่า 300 กว่าล้านบาท ตอนนี้ทยอยใช้หนี้จนเหลือน้อยมาก ยืนยันว่าไม่มีวันที่จะโกงใคร

“ย้อนกลับไปในปี 2018 มีโอกาสจัดประกวดมิสยูนิเวิร์ส ต้องยอมรับตรง ๆ ว่า ตอนนั้นแม่ปุ้ยมีประสบการณ์น้อยนิดกับการทำนางงาม มีผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือกันให้รวมตัวกันช่วยจัดแก้หน้ามิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ ซึ่งตอนนั้นเรากำลังมีข่าวว่าจะยุติไม่ได้เป็นเจ้าภาพ จึงตัดสินใจเป็นเจ้าภาพจัดประกวดมิสยูนิเวิร์สในปี 2018 ต้องยอมรับตรง ๆ ว่า เรามีเวลา 2 เดือน ทีมคู่ใจแม่ไม่ได้กินไม่ได้นอน สู้กันมากจริง ๆ นอกเหนือจากทีมงานเด็ก ๆ ตอนนั้นเราบอกเลยว่าคิดอย่างเดียวว่าจะได้ประสบการณ์ ได้การยอมรับให้ประเทศไทยยิ่งใหญ่ ประเทศต้องห้ามเสียชื่อ ประเทศต้องได้หน้า คนไทยต้องสนุก ให้โลกจำ

ปรากฏว่าช่วงนั้นเราเหนื่อยใจมาก เพราะค่าใช้จ่ายทั้งหมดในตอนนั้น 300 กว่าล้านบาท หรือ 11 ล้านเหรียญ เจอค่าลิขสิทธิ์ไป 6 ล้านเหรียญ อีกทั้งค่าโปรดักชั่นและอื่น ๆ 11 ล้านเหรียญ แต่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น เราภูมิใจ ทุกวันนี้คนยังชื่นชมประเทศไทยในปีนั้น แม่เข้าใจเจ้าภาพทุกคน ผ่านร้อนผ่านหนาว มันเหนื่อยและใช้จ่ายเงินเยอะ ถึงได้บอกว่าทุกคนต้องให้กำลังใจเจ้าภาพไม่ว่าจะปีไหน

ในปีนั้นเรามีหนี้มหาศาล แม่ปุ้ยไม่เคยออกมาพูด แต่วันนี้ขอพูด แม่ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก ยืนอยู่ตรงนี้เพื่อใช้หนี้ที่สืบเนื่องมาตั้งแต่ปี 2018 มันเยอะมากเลยนะ เจ้าหนี้แม่ปุ้ยหลายคน พันธมิตรทั้งหลาย ต้องขอบคุณไว้ที่นี่นะคะ แม่ปุ้ยไม่หนีหายค่ะ ใครที่เป็นพันธมิตรกันมาตั้งแต่ปี 2018 จะรู้ดี มานั่งกินข้าวกับแม่ปุ้ยเลย แม่ปุ้ยบอก ฉันต้องขอทยอยจ่ายนะ เพราะหนี้ก้อนนั้นมันเกิดจากปี 2018 ตอนนี้เหลืออยู่คนเดียวจะยืนอยู่ตรงนี้เพื่อจะใช้หนี้ ก็ทยอยใช้หนี้ไปจนเกือบหมดแล้วค่ะ เหลือน้อยแล้ว ไม่หนีไปไหนจะอยู่ตรงนี้ แล้วมันเจ็บปวดยืนอยู่คนเดียว

แม่ปุ้ยไม่เคยบ่นให้ลูกกับสามีรู้ เพราะสงสารเขาจะเครียด ตอนนั้น 7 ปีที่แล้ว ลูกก็ยังไม่ได้โตอย่างวันนี้ แต่ก็จะสู้ ต้องขอบคุณพันธมิตรตั้งแต่ปี 2018 อยู่ตรงนี้พูดกันด้วยความจริง เอกสารทุกอย่างครบ

ไม่ว่าเราจะจัดโด่งดังยังไง แต่รายได้มันไม่เข้าเป้า เราหาเงินได้ไม่กี่สอบล้าน แต่ค่าใช้จ่าย 11 ล้านเหรียญ แม่มีเวลาหาเงิน 1 เดือนนิด ๆ ยอมรับว่าไม่ทัน เหนื่อยมาก หาได้ 90 กว่าล้านบาท ที่เหลือทยอยใช้ค่ะ เรียกมาคุยจนเหลือน้อยมาก

พอเราไม่ได้ทำมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์แล้ว รายได้ของบริษัทลดลงเยอะ ซึ่งมันเป็นสาเหตุสำคัญที่บางทีจ่ายเงินให้ซัพพลายเออร์หรือคนอื่นล่าช้า แต่เราก็เรียกมาคุยหมด จ่ายช้ากับเบี้ยวหรือโกง มันคนละเรื่อง เราไม่ทำแบบนั้น เราก็เรียกมาคุย ต้องขอขอบคุณพันธมิตรของเราที่ยังยืนเคียงข้างกัน เพราะเขาเชื่อมั่นว่าเราไม่ไปคดโกงเขา เราไม่ได้ไปงี่เง่า”

แม่ปุ้ยชี้แจงเรื่องหนี้จากการทำเวทีมิสยูนิเวิรฺส

นอกจากนี้ เจ้าตัวกล่าวขอโทษแฟน ๆ ที่ทำให้ผิดหวัง เผยว่า “ขอโทษนะคะ ต้องขอโทษแฟน ๆ ที่ทำให้ผิดหวังหรืออาจจะเสียความรู้สึกไป แต่วันเนี้ยแม่อยู่ตรงนี้ค่ะ ไม่มีถอยไปไหนค่ะ แม่จะสู้ ความฝันของแม่มีอย่างเดียว แม่จะทำวงการนางงามที่แม่รักให้มันดีที่สุด ส่งไปให้ถึงฝันที่สุด สร้างงานสร้างคอนเนคชั่นให้ทุกคนอย่างที่สุด จะสู้อยู่ตรงนี้ค่ะ แล้วก็ไม่มีวันที่จะโกงใคร

ชีวิตครอบครัวแม่ไม่เคยใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ่า เราใช้ชีวิตเรียบง่าย หน้าที่ของเราคือได้เงินมา ดูว่าเจ้าไหนค้างจ่ายคืน ต้องขอขอบคุณทุกคนที่เคียงข้างเรา แล้วก็ต้องขออภัย อันนี้เขาก็รู้อยู่แล้วล่ะ ต้องขออภัยที่บางท่านเราจะบอกไปเลยว่าช้าหน่อยนะ บางทีก็เก็บเงินจากที่นู่นที่นี่ได้ช้า เราก็บอกกันไป ของแบบนี้ในวงการช่วยกันได้นะคะ

สิ่งที่จะทำต่อไปก็คือยืนอยู่ตรงนี้แหละค่ะ วันนี้ได้เรียกประชุมครั้งใหญ่มาก ข้อที่ 1 คือ แม่จะพยายามหารายได้เข้าบริษัทให้เยอะยิ่งขึ้น ข้อที่ 2 แม่ต้องปรับปรุงดูแลการบริหารหลังบ้าน จะเข้ามาดูอย่างใกล้ชิด และสุดท้ายที่บอกทุกคนไปแล้วว่า ทุกคนจะได้รับเงินครบทุกบาททุกสตางค์ แต่รายละเอียดบางอย่างขออนุญาตไม่นำมาพูดตรงนี้ แต่ยังไงก็ตามแม่จะสู้อยู่ตรงนี้ สู้อยู่คนเดียว 11 ล้านเหรียญ ยังตราตรึง”

แม่ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก-2
ภาพจาก Facebook : PUI Sankosik TPN Global
แม่ปุ้ย ปิยาภรณ์ แสนโกศิก
ภาพจาก Facebook : PUI Sankosik TPN Global



Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

