สงสาร “ณวัฒน์” ร้องไห้หนัก ลั่น “หลอกให้ผมขอโทษ” ถูกแทงตลอด ไม่เหลือความเป็นสุภาพบุรุษ

สุดอั้น! บอสณวัฒน์ ร่ำไห้กลางวงสัมภาษณ์ ลั่น “หลอกให้ผมขอโทษ” ถูกแทงตลอด ไม่เหลือความเป็นสุภาพบุรุษ
“มันเหมือนถูกแทงตลอด โดยไม่มีเหตุผล หลอกให้ผมขอโทษ ตอนเช้าก็ทำกับผมอีก ไม่เหลือความเป็นสุภาพบุรุษเลย” บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ประธานจัดการประกวดมิสยูนิเวิร์ส 2025 ตัดพ้ออย่างอัดอั้น ระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน หลังจากมีดราม่าตลอดสามวันที่ผ่านมากับกองประกวดมิสยูนิเวิร์ส ระหว่างดำเนินการเป็นเจ้าภาพการประกวด MIss Universe 2025 ที่ประเทศไทย
บอสณวัฒน์ ร่ำไห้ “หลอกให้ผมขอโทษ” เหมือนถูกแทงตลอด โดยไม่มีเหตุผล ไม่เหลือความเป็นสุภาพบรุษกันเลย เรื่องมันลากมาถึงจุดนี้ เข้าใจและขอโทษ ยันตัวเองก็เป็นมนุษย์คนหนึ่ง มีความรู้สึก ยืนยันว่าไม่เคยด่ามิสยูเวิร์สเม็กซิโกว่า Dumb Head หรือที่แปลว่าโง่ แต่พูดคำว่า Damage แต่เพจละตินนำไปสร้างเฟกนิวส์กระจายทั่วบ้านทั่วเมือง
ติดใจราอูล แคปหุ้น MGI กราฟตกไปโพสต์ ไม่มีใครเขาทำกัน ทำไปเพื่ออะไร หลังจากนี้เพื่อคลายความกดดัน ระหว่างช่วงเก็บตัวนางงาม บอสณวัฒน์ อิสรไกรศีล ตัดสินใจดูการซ้อมแบบออนไลน์ ไม่ได้ไปดูจริง ใครสงสัยอะไรก็ส่งลิงค์มาให้ตนดู
บอส ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ร้องไห้กลางวงสัมภาษณ์ หลังเกิดดราม่าถาโถมเวทีประกวดมิสยูนิเวิร์ส ระบุว่า
อ่านข่าวที่เกี่ยวช้อง
- เดือด อดีต MU 1996 ด่าประเทศไทยขยะ เหยียดเชื้อชาติ จวก ‘ณวัฒน์’ ไร้ประโยชน์
- ราอูล แถลงประณาม ณวัฒน์ ไม่เป็นเจ้าบ้านที่ดี-สั่งลดอำนาจ ไม่ทนนางงามถูกลดศักดิ์ศรี
- สรุปดราม่า Miss Universe 2025 วุ่นวายไม่หยุด ณวัฒน์ ฟาดรัวๆ จนนางงามแห่ลุกหนี
ติดตาม The Thaiger บน Google News: