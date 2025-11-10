กฎหมายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2568 อัปเดต ซื้อขายเหล้า-ดื่มได้ถึงกี่โมง ไม่ถูกจับ
หลังจากที่ พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2568 ประชาชน ผู้ประกอบการต่างยังสับสนเกี่ยวกับข้อบังคับใหม่เป็นจำนวนมาก ตกลงแล้ว กฎหมายเหล้า 2568 อนุญาตให้ซื้อ-ขาย และนั่งดื่มได้ถึงกี่โมงกันแน่ หลังจากมีข่าวการขยายเวลาเปิดผับบาร์ถึงตี 4 ไทยเกอร์ไปค้นข้อมูลมาให้
เวลาซื้อ-ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังคงเดิม
ช่วงเวลาที่อนุญาตให้ขาย
- 11.00 น. – 14.00 น. (11 โมงเช้า ถึง บ่าย 2)
- 17.00 น. – 24.00 น. (5 โมงเย็น ถึง เที่ยงคืน)
ช่วงเวลาที่ห้ามขาย
- 00.00 น. – 11.00 น. (เที่ยงคืน ถึง 11 โมงเช้า)
- 14.00 น. – 17.00 น. (บ่าย 2 ถึง 5 โมงเย็น)
ข้อยกเว้น การจำหน่ายนอกเวลาที่กำหนดสามารถทำได้เฉพาะในท่าอากาศยานนานาชาติ และในสถานบริการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งมีเวลาเปิดทำการเฉพาะของตนเอง
สายลาก ต้องระวัง นั่งดื่มในร้านนอกเวลา หลังเที่ยงคืน มีโทษปรับ
นี่คือจุดที่กฎหมายใหม่เน้นย้ำเพิ่มเติม ห้ามดื่มในสถานที่หรือบริเวณที่ขายหรือจัดบริการเพื่อให้ดื่ม (เช่น ร้านอาหาร, ร้านเหล้า) ในเวลาที่ห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
หมายความว่า หากคุณยังคงนั่งดื่มอยู่ในร้านหลังจากเที่ยงคืน (00.00 น.) หรือในช่วงบ่าย 14.00 – 17.00 น. ทั้งเจ้าของร้านและตัวผู้ดื่มเอง มีความผิดตามกฎหมาย
บทลงโทษสำหรับผู้ฝ่าฝืน ทั้งผู้ขายและผู้ดื่ม มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สถานบริการ เปิดได้ถึงตี 4 กินเหล้าได้ถึงกี่โมง
ผับ, บาร์, คาราโอเกะ ฯลฯ ที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย สามารถเปิดให้บริการและ จำหน่าย เสิร์ฟ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ถึง ตี 4 (04:00 น.) ต้องมีเงื่อนไขสำคัญ ดังนี้
ต้องเป็นสถานบริการที่จดทะเบียนถูกต้อง ไม่ใช่ร้านอาหารทั่วไปทุกร้าน
ต้องอยู่ในพื้นที่นำร่อง ไม่ได้ใช้ทั่วประเทศ แต่ใช้เฉพาะในโซนที่กำหนดเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว ได้แก่
- กรุงเทพมหานคร (ในเขตปทุมวัน, วัฒนา, คลองเตย, บางรัก และพื้นที่ตามประกาศฯ)
- จังหวัดภูเก็ต
- จังหวัดชลบุรี (เฉพาะเมืองพัทยา)
- จังหวัดเชียงใหม่ (ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่)
- อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สรุปง่ายๆ ถ้าคุณไปเที่ยวผับในโซนพื้นที่เหล่านี้ ผับสามารถขายเหล้าให้คุณนั่งดื่มในร้านได้ถึงตี 4 แต่ถ้าคุณไปร้านข้าวต้ม หรือร้านอาหารทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในโซน หรือ ไม่ได้มีใบอนุญาตสถานบริการ ร้านเหล่านั้นยังคงต้องปฏิบัติตามกฎหมายเดิม คือห้ามขายหลังเที่ยงคืน
วันสำคัญทางศาสนา ขาย 24 ชั่วโมง
ไม่ว่ากฎหมายจะผ่อนผันอย่างไร วันห้ามขายเหล้า ยังคงบังคับใช้เหมือนเดิม ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ตลอด 24 ชั่วโมง (ทั้งร้านสะดวกซื้อ และผับบาร์) ในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ได้แก่
- วันมาฆบูชา
- วันวิสาขบูชา
- วันอาสาฬหบูชา
- วันเข้าพรรษา
- วันออกพรรษา (ยังคงขายได้ แต่ห้ามมีโปรโมชัน)
รวมถึง วันเลือกตั้ง ทั้งระดับชาติและท้องถิ่น ที่จะมีการประกาศห้ามขายล่วงหน้า
สาระสำคัญอื่นๆ ของ พ.ร.บ. ฉบับใหม่
กฎหมายห้ามการโฆษณาหรือชักจูงให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ใช้ชื่อหรือโลโก้ของสินค้า เพื่อสร้างความสับสนกับสินค้าอื่น หรือการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายในลักษณะจูงใจให้ดื่ม
ครอบคลุมถึงการขายผ่านช่องทางออนไลน์ และมีการร้องเรียนเกี่ยวกับตู้จำหน่ายอัตโนมัติที่อาจผิดกฎหมาย
ประชาชนควรศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำผิดและส่งเสริมสังคมที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ซื้อเหล้าที่เซเว่น/ซูเปอร์มาร์เก็ต: ต้องซื้อในเวลา 11:00-14:00 น. หรือ 17:00-24:00 น. เท่านั้น
- นั่งดื่มที่ผับ/บาร์: ถ้าอยู่ในโซนท่องเที่ยว (กทม., พัทยา, ภูเก็ต, เชียงใหม่, สมุย) สามารถนั่งดื่มได้ถึง ตี 4
- วันพระใหญ่: ห้ามขายและห้ามดื่มในร้านทุกกรณี ตลอด 24 ชั่วโมง
