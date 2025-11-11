“อนุทิน” สั่ง “สธ.-ท่องเที่ยว” ชี้แจงนักท่องเที่ยวให้ชัด กม.คุมแอลกอฮอล์
อนุทิน สั่ง กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยว ชี้แจงให้ชัด กม.คุมแอลกอฮอล์ หลังนักท่องเที่ยวสับสน คาดชัดเจน 4 ธ.ค.
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทย สอบถามความชัดเจนถึง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีข้อร้องเรียนจากประชาชนถึงการบังคับใช้
จึงสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ประชาชน ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว เกี่ยวกับข้อห้ามและสิ่งที่สามารถดำเนินการได้ตามพ.ร.บ.ดังกล่าว เพื่อให้เกิดความชัดเจนและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และกำชับให้ประชาสัมพันธ์อย่างเร่งด่วน
สำหรับเนื้อหาสาระของพ.ร.บ. ไม่ได้ระบุกำหนดช่วงเวลาที่ห้ามจำหน่ายสุรา แต่มีการประกาศให้ในหนังสือแนบท้ายจากประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงนามเมื่อวันที่ 3 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยกำหนดห้ามมิให้ผู้ใดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาอื่น นอกจากเวลา 11.00-14.00 น. และตั้งแต่เวลา 17.00-24.00 น. ยกเว้น ขายในกรณีดังนี้ คือ การขายในอาคารที่ให้บริการกับผู้โดยสารในสนามบินที่ให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ, ขายในสถานบริการตามที่กำหนดเวลาเปิดปิดของสถานบริการ, ขายในโรงแรม
จากประกาศสำนักนายกฯ ฉบับดังกล่าวจะส่งผลให้ร้านอาหารไม่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หรือนั่งดื่มในเวลานอกเหนือจากที่กำหนดคือ 14.00-17.00 น.
นายสิริพงศ์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวอาจเกิดความสับสนกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ไม่คุ้นชินกับกฎระเบียบ ซึ่งคณะกรรมการฯ จะเร่งแก้ปัญหาโดยเร็วและคาดว่าจะนัดประชุมได้ในวันที่ 13 พ.ย.นี้ และจะมีแนวทางที่ชัดเจนถึงทางออกของเรื่องดังกล่าวภายในวันที่ 4 ธ.ค.นี้
