อวสานนั่งแช่ ห้ามกินเหล้าหลังเที่ยงคืน ในร้าน ปรับ 1 หมื่นบาท กฎหมายเริ่มใช้แล้ว

เผยแพร่: 09 พ.ค. 2568 09:39 น.| อัปเดต: 09 พ.ค. 2568 09:55 น.
584
ห้ามดื่มหลังเที่ยงคืน 8 พ.ย.2568
ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

ข่าวจริง ห้ามกินเหล้าหลังเที่ยงคืน ตั้งแต่ 8 พฤศจิกายน 2568 อวสานสิงห์สุราสายนั่งแช่ ประกกาศห้ามดื่มในร้านนอกเวลาขาย ผิดปรับสูงสุด 1 หมื่นบาท แต่มียกเว้นให้อยู่ 3 กรณี

สายดื่ม ระวังนั่งติดลม นั่งยาวในร้านขายเหล้า นอกเวลาขาย มีผลบังคับใช้ เริ่มใช้ 8 พ.ย 68 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2568 กำหนดข้อห้ามบริโภคแอลกอฮอล์ในสถานที่ที่ขายแอลกอฮอล์ หรือให้บริการเพื่อการค้า ในเวลาห้ามขาย หากฝ่าฝืนมีความผิด โทษปรับเป็นไม่เกิน 10,000 บาท

หมายเหตุ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2568 จะมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (8 พ.ย.) ตามมาตรา 32 “ห้ามผู้ใดบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่หรือบริเวณที่ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือสถานที่ หรือบริเวณที่จัดบริการเพื่อให้มีการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพื่อประโยชน์ในทางการค้าในเวลาห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” โดยช่วงเวลาห้ามขายตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดเวลาห้ามขามขาย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2568

  • 00.00 น. (เที่ยงคืน) ถึง 11.00 น. (11 โมงเช้า)
  • 14.00 น. (บ่าย 2 โมง) ถึง 17.00 น. (5 โมงเย็น)

มาตรา 37/1 “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 32 มีความผิดทางพินัย ต้องชำระค่าปรับเป็นพินัยไม่เกิน 10,000 บาท” สาระสำคัญของกฎหมายฉบับใหม่นี้ยังคงเน้นการจำกัด “การเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” และ “การสื่อสารทางการตลาด” ที่อาจมีอิทธิพลต่อกลุ่มวัยรุ่น

โดยเพิ่มมาตรการใหม่หลายประการ เช่นขยายความหมายของคำว่า “โฆษณา” ให้ครอบคลุมถึงสื่อดิจิทัลและแพลตฟอร์มออนไลน์เพิ่มโทษสำหรับผู้จำหน่ายที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดเรื่องโซนนิ่งหรือช่วงเวลาห้ามขายรวมถึงการกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ สาธารณสุข และผู้แทนจากภาคธุรกิจ เพื่อร่วมพิจารณาออกกฎหมายลูกในแต่ละประเด็น

แม้เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. จะเพื่อควบคุมและสร้างสมดุลระหว่างสุขภาพสังคมกับเศรษฐกิจ แต่ในทางปฏิบัติ ผู้ประกอบการกลับยังกังวลถึง “ความไม่พร้อมของกฎหมายลูก” ที่ยังไม่แล้วเสร็จและอาจกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรง

นางสาวประภาวี เหมทัศน์ เลขาธิการสมาคมการค้าผู้ประกอบธุรกิจคราฟท์เบียร์ ได้เปิดเผยผ่านฐานเศรษฐกิจว่า สิ่งที่ทุกฝ่ายในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงกังวลมากที่สุดคือ “กฎหมายลูกยังไม่ออก” ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้กฎหมายหลักสามารถนำไปใช้ได้จริงในเชิงปฏิบัติ ทั้งในเรื่องโฆษณา เวลาขาย และการควบคุมโซนนิ่งพื้นที่จำหน่าย

ประเด็นเรื่อง “โฆษณา” ถือเป็นสิ่งที่ภาคเอกชนเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งออก “กฎหมายลูกว่าด้วยการโฆษณาและประชาสัมพันธ์” โดยเร็วที่สุด เพราะถือเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสารทางการตลาดในยุคดิจิทัลภายใต้ พ.ร.บ. ฉบับใหม่ แม้จะ “เปิดช่องให้สามารถประชาสัมพันธ์ได้” แต่ยังคง “ห้ามโฆษณา” ซึ่งแม้สองคำนี้จะฟังใกล้เคียงกัน ทว่ามีผลทางกฎหมายแตกต่างกันโดยสิ้นเชิง

“เส้นแบ่งระหว่างคำว่า ประชาสัมพันธ์ กับ โฆษณายังไม่ชัดเจน ถ้าไม่มีกฎหมายลูกออกมากำหนดแนวทางไว้ เจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่อาจตีความต่างกัน สุดท้ายผู้ประกอบการก็จะเป็นฝ่ายเสียหาย”

นางสาวประภาวี กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมากฎหมายเดิมมีความเข้มงวดอย่างมาก ถึงขั้น ห้ามแสดงภาพสินค้าหรือขวดเบียร์ในสื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้ผู้ผลิตรายย่อยจำนวนมากไม่กล้าสื่อสารหรือทำการตลาดใด ๆ การมีระเบียบลูกที่ชัดเจนจึงเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้ภายใต้กรอบกฎหมายที่โปร่งใสและเป็นธรรม.

ห้ามดื่มหลังเที่ยงคืน 8 พ.ย.2568

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 09 พ.ย. 2568 09:39 น.| อัปเดต: 09 พ.ย. 2568 09:55 น.
584
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

