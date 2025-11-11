ข่าว

แถลงการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ยัน ทุ่นระเบิดศรีสะเกษ “วางใหม่” โดยกัมพูชา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 พ.ย. 2568 18:05 น.| อัปเดต: 11 พ.ย. 2568 18:05 น.
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) ยืนยันพบ "ทุ่นระเบิด PMN-2" วางซ้ำ 3 ทุ่น หลังทหารไทยบาดเจ็บสาหัส ชี้เป็น "การลอบวางใหม่" ที่มีเจตนาทำร้ายกำลังพลไทย และละเมิดอนุสัญญาออตตาวา

จากกรณีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคล บริเวณพื้นที่ห้วยตามาเรีย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568 ล่าสุด ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการ

แถลงการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ

​ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ขอชี้แจงกรณี ทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลบริเวณพื้นที่ ห้วยตามาเรีย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ยืนยันว่า เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างที่ กำลังพลปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนบนเส้นทางที่ใช้เป็นประจำ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดที่ทหารกัมพูชาเคยรุกล้ำเข้ามาวางกำลัง ก่อนที่จะถอนกำลังออกไปภายหลังเหตุปะทะที่ผ่านมา โดยหลังจากทหารกัมพูชาถอนกำลังออกไปแล้ว ฝ่ายไทยได้เข้าควบคุมพื้นที่ตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ พร้อมทั้งได้ดำเนินการเสริมความมั่นคงพื้นที่ด้วยการกวาดล้างทุ่นระเบิดวางเครื่องกีดขวาง ลวดหนาม และลาดตระเวนเฝ้าตรวจอย่างต่อเนื่อง

​ต่อมาเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ตรวจพบว่าแนวลวดหนามที่วางบริเวณเส้นทางลาดตระเวนถูกลักลอบเข้ามารื้อถอน จากนั้นในวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ หน่วยในพื้นที่จึงได้จัดกำลังชุดลาดตระเวนร่วมกับ ชุดทหารช่าง เข้าพิสูจน์ทราบและซ่อมแซมแนวลวดหนามที่ถูกรื้อถอน จนเป็นเหตุให้กำลังพลเหยียบทุ่นระเบิด หลังจากเกิดเหตุหน่วยในพื้นที่ได้ประสานขอรับการสนับสนุน ชุดตรวจค้นหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่ ๓ เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด (EOD) จากสถานีตำรวจภูธรบึงมะลู และเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน จังหวัดศรีสะเกษ เข้าพิสูจน์ทราบบริเวณจุดเกิดเหตุ จากหลักฐานที่ปรากฏ พบร่องรอยหลุมระเบิดและเศษชิ้นส่วนระเบิดที่ทำงานแล้ว ซึ่งสามารถชี้ชัดได้ว่าเป็นทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN-2 และตรวจพบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลชนิด PMN-2 ที่ยังไม่ทำงานอยู่บริเวณใกล้เคียงกับหลุมระเบิดอีก จำนวน ๓ ทุ่น เป็นการลอบวางใหม่โดยฝ่ายกัมพูชา ซึ่งมีเป้าหมายมุ่งทำร้ายกำลังพลที่ลาดตระเวนเส้นทางอยู่เป็นประจำและหวังก่อให้เกิดความสูญเสียต่อฝ่ายไทย

​การกระทำของฝ่ายกัมพูชาในครั้งนี้ ปรากฏชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชายังคงจงใจไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงสันติภาพ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา และนายอันวาร์ อิบราฮิม นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามสันติภาพดังกล่าว รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง การละเมิดอนุสัญญาออตตาวา อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นการลอบโจมตีกำลังพลฝ่ายไทยด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ และทำลายความหมายที่แท้จริง ของคำว่าสันติภาพของภูมิภาคสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มุ่งคุกคามฝ่ายไทย และรุกล้ำอาณาเขตของไทยอย่างชัดเจนเสมอมา ด้วยการใช้อาวุธทุ่นระเบิด และมีเจตนามุ่งหมายที่จะไม่ยุติความขัดแย้งระหว่างฝ่ายไทย และกัมพูชา อย่างที่แสดงออกในเวทีโลก

​ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ขอประณามการกระทำของฝ่ายกัมพูชา ที่แสดงออกถึงความไม่จริงใจ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างไทย-กัมพูชา และเป็นอุปสรรคสำคัญอันจะนำไปสู่การสร้างสันติภาพในภูมิภาค รวมทั้งเป็นการทำลายความเชื่อมั่นต่อทุกประเด็นที่กัมพูชาเคยให้คำมั่นในปฏิญญาต่อประชาคมโลก ทั้งระดับทวิภาคีและระดับนานาชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (ศทช.) ยืนยันพบ &quot;ทุ่นระเบิด PMN-2&quot; วางซ้ำ 3 ทุ่น หลังทหารไทยบาดเจ็บสาหัส ชี้เป็น &quot;การลอบวางใหม่&quot; ที่มีเจตนาทำร้ายกำลังพลไทย และละเมิดอนุสัญญาออตตาวา ข่าว

