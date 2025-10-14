ข่าว

แพทย์แจง สาเหตุไม่ล้างท้อง หนุ่มดับ ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ คิดว่าเป็นน้ำอัดลม

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 11:25 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 11:27 น.
77
ชาวบ้านบุรีรัมย์เสียชีวิต ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ นึกว่าน้ำอัดลม

แพทย์แจง สาเหตุไม่ล้างท้อง จากกรณีที่ชายเมาค้างดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ คิดว่าเป็นน้ำอัดลม ก่อนเสียชีวิต ซึ่งทางครอบครัวติดใจวิธีการรักษา

จากกรณีที่ ชายเมาค้างในพื้นที่ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ พลาดดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำเพราะคิดว่าเป็นน้ำอัดลม เพราะมีสีเขียว ก่อนจะเสียชีวิต ซึ่งทางครอบครัวติดใจการรักษาของโรงพยาบาลแพทย์ได้ฉีดยาให้ 1 เข็ม สั่งจ่ายยา แล้วอนุญาตให้กลับบ้าน ไม่ได้ล้างท้อง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการพลั้งเผลอ ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำที่ยังมีคุณสมบัติกัดสนิมได้ ซึ่งน้ำยาตัวนี้มีฤทธิ์เป็นกรด ฤทธิ์ตัวนี้ จะมีข้อห้ามของเรื่องการล้างท้อง เพราะการล้างท้อง จะต้องใส่สายไปทางจมูก ส่งไปที่กระเพาะอาหาร การทำแบบนี้จะทำให้สารเคมี ซึ่งเป็นกรดเป็นด่างที่อยู่ในช่องท้องไหลย้อนกลับคืนมาได้อีก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดแผลของหลอดอาหาร และอาจจะทำให้หลอดอาหารทะลุได้ และยังมีโอกาสกระจายไปที่ปอด และทำให้ติดเชื้อจะเกิดอาการรุนแรงขึ้นมาได้ กรณีนี้จึงไม่สามารถล้างท้องได้

กรณีที่มีการอาเจียนเกิดขึ้น ผู้เสียชีวิตได้ดื่มสุรามาด้วย สาเหตุที่หมอให้กลับบ้านได้ เพราะคนไข้มีอาการดีขึ้น และได้ย้ำให้ญาติดูอาการ หากรุนแรงก็ให้กลับมารักษาต่อ

อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกิดความสูญเสียขึ้นแล้ว ทางสาธารณสุข จะต้องมีการเยียวยาและดูแลญาติต่อไป ทั้งนี้ต้องขอฝากเตือนประชาชนทั่วไป เรื่องของการใช้ภาชนะใส่วัตถุอันตรายให้ควรระวัง ซึ่งตอนนี้ได้สั่งการให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.)ในพื้นที่ เร่งตรวจสอบและตามหาว่าขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ ที่มีการแบ่งกันไปใช้เก็บได้อย่างมิดชิดดีหรือไม่ เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการซ้ำซ้อนอีก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

หมอคนเก่งสำลักควันเสียชีวิต คนเปิดประตูหนีไฟค้างเอาไว้ ขณะไฟไหม้

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ประธานโต๊ะหลวงปู่ทวด ฟันธง เหรียญหลวงปู่ทวด ปี 08 “ของแท้” รายละเอียดชัดตามตำรา

32 นาที ที่แล้ว
เฟย เดินป่า บันเทิง

ชีเสิร์ฟไม่พักจนดราม่า “เฟย” เคลียร์เดินป่าล้อสงคราม สายตรงหา “วรรณสิงห์” ยกบทเรียนใหญ่

39 นาที ที่แล้ว
กกท.จ่อทาบ &quot;เสก โลโซ&quot; ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์คอนเฟิร์ม ข่าวกีฬา

กกท.จ่อทาบ “เสก โลโซ” ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์ไฟเขียว

41 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก

44 นาที ที่แล้ว
สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว บันเทิง

สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เจนนี่&quot; ปิดยอดขายทะลุ 143 ล้าน เปิดใจ &quot;ครูเบียร์&quot; กลางไลฟ์ พร้อมร่วมเฟรมครั้งแรก บันเทิง

“เจนนี่” ปิดยอดขายทะลุ 143 ล้าน เปิดใจ “ครูเบียร์” กลางไลฟ์ พร้อมร่วมเฟรมคู่ครั้งแรก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อนุทิน” ย้อนถาม “เขมร” ยิงจรวดกับเสียงผี ใครละเมิดสิทธิมนุษยชนกว่า?

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เคยสังเกตไหมว่าถุงแกงร้อน ๆ หรือกล่องอาหารตามสั่งที่คุณซื้อ มีลายมือเขียนด้วยปากกาเมจิกอยู่? ความสะดวกสบายเล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ อาจกลายเป็นภัยเงียบ ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของคุณในระยะยาวโดยไม่รู้ตัว ข่าว

ภัยเงียบใกล้ตัว! สภาผู้บริโภคเตือน ปากกาเมจิกเขียนถุงร้อน เสี่ยงปนเปื้อนโลหะหนัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
กระทรวงมหาดไทย โยกย้ายข้าราชการระดับสูง 45 ตำแหน่ง ข่าวการเมือง

เช็กรายชื่อ “กระทรวงมหาดไทย” โยกย้ายข้าราชการบริหารระดับสูง 45 ราย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รับสมัครข้าราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ข่าว

กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศรับพนักงานราชการเงินเดือน 37,680 บาท เช็กตำแหน่งว่างด่วน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบ 4 ทหารอิสราเอลบนเกาะพะงัน เสียงดัง-เล่นยาฉลองยุติสงคราม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง เปิดคลิปเขมรเหยียบภาพ สาปแช่ง “ครอบครัวจอมพลัง-อนุทิน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โจวเทียนเฉิน แผลเท้า ข่าว

เบื้องหลัง โจว เทียน-เฉิน กัดฟันสู้ 1 ชม. 17 นาที ก่อนพลิกดับ “วิว กุลวุฒิ” สุดระทึก 2-1 เกม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลีใต้ เผยแก๊งคอลเซ็นเตอร์ฆ่าเหยื่อทุกวัน ควักลูกตา-ตัดอวัยวะขาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนรุมด่า ลั่น &quot;เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง&quot; เดี๋ยวแม่ลูกเขาก็ดีกัน บันเทิง

ยายเจนนี่ ไลฟ์ป้อง แม่เกตุ หลังโดนรุมด่า ลั่น “เอาเวลาไปดูแลลูกตัวเองบ้าง”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” โยนให้ “อนุทิน-สีหศักดิ์” ตอบ “กัน จอมพลัง” เปิดเสียงผีเหมาะสมไหม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์สุภาพ ทิป 150 บาท ข่าว

“ลูกค้าอยากกินกุ้งเผา” ไกล 18 โล ไม่เคยเจอไรเดอร์สุภาพเท่านี้ ทิป 150 บ. ส่งแชตกลับมาใจฟู

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ประวัติ “สว.อังคณา นีละไพจิตร” สตรีนักสู้เพื่อสิทธิฯ เจ้าของรางวัล โนเบลแห่งเอเชีย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวบ้านบุรีรัมย์เสียชีวิต ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ นึกว่าน้ำอัดลม ข่าว

แพทย์แจง สาเหตุไม่ล้างท้อง หนุ่มดับ ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ คิดว่าเป็นน้ำอัดลม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สั่งสอบด่วน ไกด์เถื่อนบังคับนักท่องเที่ยวจีนซื้อของในไทย ไม่งั้นไม่ให้กลับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่งกำลังใจ นางเอกดัง ป่วยโรคแปลก หมอหาสาเหตุไม่เจอ ต้องประกาศพักงานไม่มีกำหนด บันเทิง

ส่งกำลังใจ นางเอกดัง ป่วยกะทันหัน หมอหาสาเหตุไม่เจอ ต้องประกาศพักงานไม่มีกำหนด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจนนี่ไลฟ์สดขายสินค้า 200 แบรนด์ต่อวัน บันเทิง

“เจนนี่ไลฟ์สด” คืนนี้ 14 ต.ค. คอนเฟิร์มคิวดารา-รับเกินควบคุม แจ้งด่วน! ถึงแบรนด์ที่รอ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สายการบินไต้หวันเข้าสอบ แอร์หญิงเสียชีวิต หลังถูกบังคับให้ทำงานแม้ป่วย

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

กาชาดสากล ยืนยัน ทหารกัมพูชา 18 นาย หลังไทยคุมตัว ปลอดภัยดี กินได้ปกติ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 14 ต.ค. 2568 11:25 น.| อัปเดต: 14 ต.ค. 2568 11:27 น.
77
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เฟย เดินป่า

ชีเสิร์ฟไม่พักจนดราม่า “เฟย” เคลียร์เดินป่าล้อสงคราม สายตรงหา “วรรณสิงห์” ยกบทเรียนใหญ่

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
กกท.จ่อทาบ &quot;เสก โลโซ&quot; ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์คอนเฟิร์ม

กกท.จ่อทาบ “เสก โลโซ” ร่วมงาน ซีเกมส์ 2025 เจ้าตัวตอบรับ รอราชทัณฑ์ไฟเขียว

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568

มาเลฯ เผย “ทรัมป์” ร่วมประชุมอาเซียน หวังชมไทย-กัมพูชาลงนามหย่าศึก

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว

สุดจะทน! นก จริยา โพสต์ทวงเงินกลางไอจี ถึงขั้นกราบลูกหนี้ ลั่น นานเกินไปแล้ว

เผยแพร่: 14 ตุลาคม 2568
Back to top button