แพทย์แจง สาเหตุไม่ล้างท้อง หนุ่มดับ ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ คิดว่าเป็นน้ำอัดลม
แพทย์แจง สาเหตุไม่ล้างท้อง จากกรณีที่ชายเมาค้างดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำ คิดว่าเป็นน้ำอัดลม ก่อนเสียชีวิต ซึ่งทางครอบครัวติดใจวิธีการรักษา
จากกรณีที่ ชายเมาค้างในพื้นที่ ต.หนองใหญ่ อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ พลาดดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำเพราะคิดว่าเป็นน้ำอัดลม เพราะมีสีเขียว ก่อนจะเสียชีวิต ซึ่งทางครอบครัวติดใจการรักษาของโรงพยาบาลแพทย์ได้ฉีดยาให้ 1 เข็ม สั่งจ่ายยา แล้วอนุญาตให้กลับบ้าน ไม่ได้ล้างท้อง ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายแพทย์พิเชษฐ พืดขุนทด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกมาระบุถึงกรณีที่เกิดขึ้นว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นจากการพลั้งเผลอ ดื่มน้ำยาล้างห้องน้ำที่ยังมีคุณสมบัติกัดสนิมได้ ซึ่งน้ำยาตัวนี้มีฤทธิ์เป็นกรด ฤทธิ์ตัวนี้ จะมีข้อห้ามของเรื่องการล้างท้อง เพราะการล้างท้อง จะต้องใส่สายไปทางจมูก ส่งไปที่กระเพาะอาหาร การทำแบบนี้จะทำให้สารเคมี ซึ่งเป็นกรดเป็นด่างที่อยู่ในช่องท้องไหลย้อนกลับคืนมาได้อีก ซึ่งอาจจะทำให้เกิดแผลของหลอดอาหาร และอาจจะทำให้หลอดอาหารทะลุได้ และยังมีโอกาสกระจายไปที่ปอด และทำให้ติดเชื้อจะเกิดอาการรุนแรงขึ้นมาได้ กรณีนี้จึงไม่สามารถล้างท้องได้
กรณีที่มีการอาเจียนเกิดขึ้น ผู้เสียชีวิตได้ดื่มสุรามาด้วย สาเหตุที่หมอให้กลับบ้านได้ เพราะคนไข้มีอาการดีขึ้น และได้ย้ำให้ญาติดูอาการ หากรุนแรงก็ให้กลับมารักษาต่อ
อย่างไรก็ตาม กรณีที่เกิดความสูญเสียขึ้นแล้ว ทางสาธารณสุข จะต้องมีการเยียวยาและดูแลญาติต่อไป ทั้งนี้ต้องขอฝากเตือนประชาชนทั่วไป เรื่องของการใช้ภาชนะใส่วัตถุอันตรายให้ควรระวัง ซึ่งตอนนี้ได้สั่งการให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน (รพ.สต.)ในพื้นที่ เร่งตรวจสอบและตามหาว่าขวดน้ำยาล้างห้องน้ำ ที่มีการแบ่งกันไปใช้เก็บได้อย่างมิดชิดดีหรือไม่ เพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการซ้ำซ้อนอีก
