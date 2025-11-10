นายจ้างจีนไล่พนักงานออก หลังลาป่วยแต่แอบเดิน 16,000 ก้าวในวัยหยุด สุดท้ายศาลให้พนักงานชนะคดี
ดราม่า บริษัทในจีนไล่พนักงานออก หลังขอลาป่วยเพราะปวดหลังและเท้า แต่เขาเดินถึง 16,000 ก้าวในวันนั้น สุดท้ายศาลตัดสินให้พนักงานชนะคดี
กระทรวงยุติธรรมของจีนได้เผยแพร่รายละเอียดของคดีนี้เมื่อวันที่ 29 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยชายคนหนึ่งที่ใช้นามสกุล เฉิน เป็นพนักงานในบริษัทแห่งหนึ่งในมณฑลเจียงซู ได้เคยยื่นใบลาป่วยสองครั้งในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม เนื่องจากอาการปวดหลังที่ได้รับบาดเจ็บจากการทำงาน พร้อมแนบใบรับรองแพทย์
หลังจากกลับมาทำงานได้ครึ่งวัน นายเฉินก็ยื่นใบลาป่วยอีกครั้ง โดยครั้งนี้อ้างว่าปวดเท้าขวาและมีใบรับรองแพทย์ที่แนะนำให้พักผ่อนเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ ต่อมาเขาก็ขยายเวลาลาป่วยออกไปอีก
ทางบริษัทพยายามขอเอกสารทางการแพทย์จากนายเฉิน แต่ในที่สุดก็แจ้งว่าไล่นายเฉินออก โดยกล่าวหาว่าเขาขาดงานและ โกหกเกี่ยวกับอาการป่วย นายเฉินจึงยื่นเรื่องต่ออนุญาโตตุลาการด้านแรงงาน
แม้ว่าในตอนแรกหน่วยงานรัฐจะสนับสนุนนายเฉิน และสั่งให้บริษัทจ่ายค่าชดเชย 118,779 หยวน (ราว 540,000 บาท) แต่บริษัทได้นำเรื่องขึ้นสู่ศาล และนำเสนอหลักฐานที่น่าเชื่อถือ ทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดที่เผยให้เห็นว่า เฉิน กำลังวิ่งเข้ามาในบริษัท ในวันที่ยื่นใบลาป่วย รวมไปถึงบันทึกในแอปสุขภาพที่บอกว่าเขาเดินมากกว่า 16,000 ก้าวในวันนั้น
นายเฉินโต้แย้งว่าหลักฐานของบริษัทไม่ถูกต้อง และเขามีประวัติทางการแพทย์ครบถ้วน แต่ศาลได้มีคำตัดสินหลังจากการพิจารณาคดีถึงสองครั้ง โดยยืนยันให้บริษัทต้องจ่ายเงินชดเชยแก่นายเฉิน เนื่องจากบริษัทไล่พนักงานออกอย่างผิดกฎหมาย
คดีของนายเฉินก่อให้เกิดการถกเถียงอย่างหนักในโลกออนไลน์ โดยหลายคนมองว่าบริษัทได้ละเมิดสิทธิของพนักงาน โดยชาวเน็ตรายหนึ่งบอกว่า “เป็นเรื่องปกติที่แอปจะบันทึกจำนวนก้าวที่สูง แม้ว่าผู้ใช้จะไม่ได้เดินมากขนาดนั้นก็ตาม และแม้ว่าเขาจะเดิน 16,000 ก้าวจริง ก็อาจเป็นเพราะเขาไปโรงพยาบาลหรือไปซื้อยา”
ขณะที่อีกหนึ่งคนบอกว่า “บริษัทไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวของพนักงาน เช่น จำนวนก้าวที่เดิน นับประสาอะไรกับการไล่ออกเพราะเรื่องนี้”
อ้างอิง : www.scmp.com
