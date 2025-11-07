เริ่มแล้ว “อัจฉริยะ” ปูเสื่อประท้วงหน้า สตช. จี้ ปิด 10 เว็บพนัน ขีดเส้นตายสัปดาห์นี้
“อัจฉริยะ” บุกเดี่ยวปูเสื่อนั่งหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โชว์ผังแฉ 10 เว็บพนันยังเปิดปกติ จี้ ผบ.ตร. เร่งกวาดล้างและเคลียร์ปม “ซุกสำนวน” คดีสแกมเมอร์ ขู่ยกระดับหากยังนิ่งเฉย
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (7 พ.ย. 2568) นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม ได้เดินทางมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ โดยการปูเสื่อนั่งประท้วงบริเวณด้านหน้าอาคาร
นายอัจฉริยะ ได้นำแผ่นป้ายไวนิลแสดงผังเครือข่ายและรายชื่อเว็บไซต์พนันออนไลน์กว่า 10 เว็บไซต์ มาแสดงต่อสื่อมวลชน โดยอ้างว่าเว็บเหล่านี้ยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ไม่มีการจับกุม
ในการเคลื่อนไหวครั้งนี้ นายอัจฉริยะได้ยื่นข้อเรียกร้องกดดันไปยัง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ดังนี้
1. ต้องปิดเว็บพนัน ตามรายชื่อที่ระบุให้ได้ภายในสัปดาห์นี้ และแถลงผลการจับกุมต่อสาธารณชน
2. ตรวจสอบเส้นทางการเงินและเอกสาร ในคดีสแกมเมอร์ ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ส่งมอบให้ตำรวจ ซึ่งนายอัจฉริยะอ้างว่ามีการ “ดอง” หรือซุกซ่อนพยานหลักฐาน
3. ทบทวนคำสั่งโยกย้ายตำรวจ ที่เขาอ้างว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากคดีสแกมเมอร์
นายอัจฉริยะระบุว่า หากยังไม่มีความคืบหน้า ภายในวันอาทิตย์ที่ 9 พฤศจิกายน จะยกระดับการชุมนุมประท้วงที่หน้า สตช. ต่อเนื่องภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2568
ก่อนหน้านี้ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ไม่กังวลต่อการมายื่นหนังสือหรือหลักฐาน และยืนยันว่าตำรวจพร้อมตรวจสอบข้อมูลตามพยานหลักฐานที่ได้รับ แต่ขอให้ผู้ทำกิจกรรมคำนึงถึงความปลอดภัยในการใช้พื้นที่บริเวณหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วย
