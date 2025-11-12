แฉไม่หยุด! “สส.โตโต้” แง้มอีกชื่อ นักการเมืองดัง ตัวย่อ ส.เสือ เอี่ยวเว็บพนัน
“สส.โตโต้ ปิยรัฐ” เปิดชื่อนักการเมืองดังอักษรย่อ “ส.เสือ” เอี่ยวเว็บพนันต่อจาก สส. “ช.ช้าง” เผยเอกสารจาก “บิ๊กโจ๊ก” มัดเส้นเงินโยงนักการเมืองท้องถิ่นอีกอย่างน้อย 3 คน
นายปิยรัฐ จงเทพ สส.กทม. และรองเลขาธิการพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยรายชื่อนักการเมืองที่ถูกเชื่อมโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์เพิ่มเติม กับภาพกราฟิกระบุข้อความว่า “ช.ช้างโดนแล้ว สถานีต่อไปนักการเมืองดัง ส.เสือ” พร้อมกับระบุว่า “เปิดอีกชื่อ!! นักการเมืองดัง อักษรย่อ ส.เสือ เอี่ยวเว็บพนัน”
หลังจากเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 68 พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล อดีต รอง ผบ.ตร. ได้ยื่นเรื่องพร้อมเอกสารหลักฐานให้กับ รังสิมันต์ โรม ในฐานประธานกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐฯ เอกสารที่ยื่นนั้นรวมถึงแผนผังเส้นเงินเครือข่ายการพนันออนไลน์รายใหญ่ของไทย ที่โยงใยไปถึงคนใหญ่คนโตใน สตช.แล้ว ยังโยงถึงบุคคลใกล้ชิดผู้มากบารมี รวมไปถึงนักการเมืองทั้งระดับชาติ และ ระดับท้องถิ่นอีกหลายคนด้วย
ล่าสุดเมื่อวานนี้มีข่าวว่า นักการเมือง ช.ช้าง กำลังถูกดำเนินการตรวจสอบเส้นทางการเงินจาก ปปง. และ เรื่องคดีที่ว่าจบแล้วแท้จริงอาจจะไม่ใช่อย่างที่ให้ข่าว ดังนั้นเรื่องนี้คงต้องติดตามกันต่อไป
แต่จากการตรวจสอบของผมในฐานะที่ทางประธานกรรมาธิการ รังสิมันต์ โรม ได้มอบหมายให้ผมเป็นเจ้าของสำนวนคำร้องของ พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล นั้นผมตรวจพบว่า เส้นเงินเว็บพนันยังโยงถึงนักการเมืองระดับชาติ และระดับท้องถิ่นอีกอย่างน้อย 3 คน ซึ่งในวัน พฤ. ที่ 13 พ.ย. นี้ กมธ.คงจะมีการประชุมพิจารณาเรื่องนี้กันต่อไปครับ
