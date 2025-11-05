เพจดังเปิดภาพ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัด นิ่วในถุงน้ำดี ล่าสุดเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ เพิ่ม
เพจ ดาวแปดแฉก เปิดภาพ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี-ติดเชื้อในกระแสเลือด ล่าสุดทำกายภาพเพิ่ม เหตุ เอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ
หลังจากที่พิธีกรดัง หนุ่ม กรรชัย ได้ออกมาชี้แจงอาการป่วย ติดเชื้อในกระแสเลือดจากท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อ ซึ่งเกิดจากนิ่วในถุงน้ำดีหลุดลงมาอุดตันท่อน้ำดี และแพทย์ได้ทำการผ่าตัดเอานิ่วออกเป็นการด่วน พร้อมให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำเพื่อควบคุมการติดเชื้อลุกลาม หลังพบว่าขณะผ่าเข้าไปบริเวณรูเปิดท่อน้ำดี คุณหมอพบว่ามีนิ่วค้างอยู่ตามคาดและยังพบว่าน้ำดีจากสีเหลืองทองทั่วไปได้กลายเป็นสีดำ คือ การเริ่มติดเชื้อแล้ว หมอจึงล้างทำความสะอาดท่อน้ำดีให้ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่งผลให้ต้องพักรักษาตัวอีกนานจนกว่าจะหายดี
หนุ่ม กรรชัย โพสต์แล้ว สาเหตุป่วยหนัก ท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อ ค่าตับพุ่งเกือบพัน
ล่าสุด 5 พฤศจิกายน 2568 เพจ ดาวแปดแฉก มีโอกาสได้เข้าเยี่ยม หนุ่ม กรรชัย เป็นการส่วนตัวที่โรงพยาบาล และได้ขออนุญาตถ่ายรูป รวมถึงสอบถามอาการป่วยในปัจจุบัน เพื่อมาอัปเดตให้แฟน ๆ ได้รู้ ระบุว่า
“#ครูกะปิสู้ ๆ วันนี้ (5 พ.ย.2568) ทีมงานเพจบังเอิญเจอ “พี่หนุ่ม กรรชัย” สวมชุดผู้ป่วยที่ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ รพ.บำรุงราษฎร์ จึงขอถ่ายรูป พี่หนุ่มใจดีให้ถ่ายรูปในสภาพที่ป่วยได้ (ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆ)
สอบถามอาการพี่หนุ่ม บอกว่า พักอยู่ในโรงพยาบาลหลายวัน หลังจากทำหัตถการ กรณีพบนิ่วในท่อน้ำดี และติดเชื้อในกระแสเลือด (อาการนี้พี่หนุ่มเคยโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้ว) วันนี้พี่หนุ่ม ทำกายภาพบริเวณหลังเพราะเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ (พี่หนุ่มยินยอมอนุญาตให้เปิดเผยอาการป่วยได้)
จากนั้นได้สอบถามเรื่องคดีความที่ต้องขึ้นศาล ในฐานะโจทก์ ซึ่งพี่หนุ่มบอกว่า ศาลท่านให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง คือคุณพี่สองคน โดยให้ทั้งสองฝ่ายไกล่เกลี่ยกัน ซึ่งทางคู่ความได้ขออภัยรายการโหนกระแส โดยบริษัทดีคืนดีวันจำกัด ในเรื่องที่เกิดขึ้นและจะโพสต์ข้อความรายละเอียดในเฟซบุ๊กส่วนตัว คดีก็จบลงด้วยดี “ครูกะปิสู้ๆ เดี๋ยวก็หายป่วยแล้วรีบกลับมาห้องเรียนโหนกระแส นักเรียนบ่นคิดถึง”.”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รู้แล้ว! สาเหตุ หนุ่ม กรรชัย หายจากหน้าจอ พบ นิ่วถุงน้ำดีหลุด หมอสั่งแอดมิตด่วน
- อาการ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัด ลั่น อยากทำงานแล้ว แฟน ๆ แห่ห่วงหนัก
- หนุ่ม กรรชัย โพสต์แล้ว สาเหตุป่วยหนัก ท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อ ค่าตับพุ่งเกือบพัน
อ้างอิงจาก : FB ดาวแปดแฉก
ติดตาม The Thaiger บน Google News: