บันเทิง

เพจดังเปิดภาพ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัด นิ่วในถุงน้ำดี ล่าสุดเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ เพิ่ม

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 17:58 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 17:58 น.
66

เพจ ดาวแปดแฉก เปิดภาพ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี-ติดเชื้อในกระแสเลือด ล่าสุดทำกายภาพเพิ่ม เหตุ เอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ

หลังจากที่พิธีกรดัง หนุ่ม กรรชัย ได้ออกมาชี้แจงอาการป่วย ติดเชื้อในกระแสเลือดจากท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อ ซึ่งเกิดจากนิ่วในถุงน้ำดีหลุดลงมาอุดตันท่อน้ำดี และแพทย์ได้ทำการผ่าตัดเอานิ่วออกเป็นการด่วน พร้อมให้ยาปฏิชีวนะทางหลอดเลือดดำเพื่อควบคุมการติดเชื้อลุกลาม หลังพบว่าขณะผ่าเข้าไปบริเวณรูเปิดท่อน้ำดี คุณหมอพบว่ามีนิ่วค้างอยู่ตามคาดและยังพบว่าน้ำดีจากสีเหลืองทองทั่วไปได้กลายเป็นสีดำ คือ การเริ่มติดเชื้อแล้ว หมอจึงล้างทำความสะอาดท่อน้ำดีให้ ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้ว ส่งผลให้ต้องพักรักษาตัวอีกนานจนกว่าจะหายดี

หนุ่ม กรรชัย โพสต์แล้ว สาเหตุป่วยหนัก ท่อน้ำดีอักเสบติดเชื้อ ค่าตับพุ่งเกือบพัน

ล่าสุด 5 พฤศจิกายน 2568 เพจ ดาวแปดแฉก มีโอกาสได้เข้าเยี่ยม หนุ่ม กรรชัย เป็นการส่วนตัวที่โรงพยาบาล และได้ขออนุญาตถ่ายรูป รวมถึงสอบถามอาการป่วยในปัจจุบัน เพื่อมาอัปเดตให้แฟน ๆ ได้รู้ ระบุว่า

“#ครูกะปิสู้ ๆ วันนี้ (5 พ.ย.2568) ทีมงานเพจบังเอิญเจอ “พี่หนุ่ม กรรชัย” สวมชุดผู้ป่วยที่ศูนย์กายภาพบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ รพ.บำรุงราษฎร์ จึงขอถ่ายรูป พี่หนุ่มใจดีให้ถ่ายรูปในสภาพที่ป่วยได้ (ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆ)

สอบถามอาการพี่หนุ่ม บอกว่า พักอยู่ในโรงพยาบาลหลายวัน หลังจากทำหัตถการ กรณีพบนิ่วในท่อน้ำดี และติดเชื้อในกระแสเลือด (อาการนี้พี่หนุ่มเคยโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวแล้ว) วันนี้พี่หนุ่ม ทำกายภาพบริเวณหลังเพราะเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ (พี่หนุ่มยินยอมอนุญาตให้เปิดเผยอาการป่วยได้)

จากนั้นได้สอบถามเรื่องคดีความที่ต้องขึ้นศาล ในฐานะโจทก์ ซึ่งพี่หนุ่มบอกว่า ศาลท่านให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง คือคุณพี่สองคน โดยให้ทั้งสองฝ่ายไกล่เกลี่ยกัน ซึ่งทางคู่ความได้ขออภัยรายการโหนกระแส โดยบริษัทดีคืนดีวันจำกัด ในเรื่องที่เกิดขึ้นและจะโพสต์ข้อความรายละเอียดในเฟซบุ๊กส่วนตัว คดีก็จบลงด้วยดี “ครูกะปิสู้ๆ เดี๋ยวก็หายป่วยแล้วรีบกลับมาห้องเรียนโหนกระแส นักเรียนบ่นคิดถึง”.”

อัปเดต หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ล่าสุดเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ-1

อัปเดต หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัดนิ่วในถุงน้ำดี ล่าสุดเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ-2

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB ดาวแปดแฉก

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

นิวคาสเซิล พบ แอธ.บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

3 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

สงสาร “ณวัฒน์” ร้องไห้หนัก ลั่น “หลอกให้ผมขอโทษ” ถูกแทงตลอด ไม่เหลือความเป็นสุภาพบุรุษ

9 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คลับ บรูช พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

33 นาที ที่แล้ว
ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน ข่าว

ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน

48 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

อินเตอร์ มิลาน พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาว 5/11/68 งวดวันลอยกระทง หวยลาว

ผลหวยลาววันนี้ 5/11/68 ออกตรงวันลอยกระทง สรุปเลขเด็ด ลุ้นโชคใหญ่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เพจดังเปิดภาพ หนุ่ม กรรชัย หลังผ่าตัด นิ่วในถุงน้ำดี ล่าสุดเอ็นข้อต่อกระดูกสันหลังอักเสบ เพิ่ม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตเสียงแตก ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง บันเทิง

อดีตดารา ร้อง ถูกมาสคอต ลวนลาม ชาวเน็ตสวนกลับ ใส่เสื้อโชว์อึ๋มเอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คอหวยจับตา คืนลอยกระทง 5 พ.ย. 68 ตรงวัน &quot;ซูเปอร์ฟูลมูน&quot; ใหญ่และสว่างที่สุดในรอบปี 2568 ตีเลขเด็ดจากเวลา 20:19 น. และระยะทาง 356,980 กม. วิเคราะห์แนวทางหวยงวด 16/11/68 เลขเด็ด

เลขเด็ด ซูเปอร์ฟูลมูน ลอยกระทง งวด 16/11/68 ส่องพลังจันทรา ใหญ่สุดในรอบปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อลิเซีย มาชาโด MU 1996 พูดพาดพิงถึงประเทศไทย บันเทิง

เดือด อดีต MU 1996 ด่าประเทศไทยขยะ เหยียดเชื้อชาติ จวก ‘ณวัฒน์’ ไร้ประโยชน์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กทม.วอน งดลอย กระทงขนมปัง-อาหารปลา ชี้ตัวการทำน้ำเน่า-ปลาตาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนซิตี้ พบ ดอร์ทมุนด์ ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ปิดอีกหนึ่ง โรงเรียนเอกชน ย่านลาดพร้าว แจ้งเลิกกิจการ มีผลทันทีปีการศึกษา 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไลฟ์สไตล์

คำขอขมาพระแม่คงคา เปิดคำอธิษฐาน ขอพรวันลอยกระทง ให้ได้ผล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;โบว์ ณัฏฐา&#039; ฟาด &#039;ณวัฒน์&#039; หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ซัด อับอายขายหน้าประเทศชาติ ข่าว

‘โบว์ ณัฏฐา’ ซัดกองประกวด MU หยาบคาย ทำนางงามวอล์กเอาต์ ขายหน้าประเทศชาติ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ร้านคนละครึ่งพลัสในบุรีรัมย์ถูกปรับ 1,000 บาท เนื่องจากขายสินค้าราคาไม่ตรงป้าย ข่าว

ไม่รอด! ร้านคนละครึ่งพลัส สินค้าไม่ตรงป้ายราคาจริง บุกปรับ 1 พัน ถึงหน้าร้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

คาราบัก พบ เชลซี ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไต้หวัน ทลายเครือข่าย &quot;ปรินซ์ กรุ๊ป&quot; อายัดทรัพย์ 4.7 พันล้าน โยงแก๊งคอลฯ เขมร ข่าวต่างประเทศ

ไต้หวัน ทลายเครือข่าย “ปรินซ์ กรุ๊ป” อายัดทรัพย์ 4.7 พันล้าน โยงแก๊งคอลฯ เขมร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เบ๊น อาปาเช่ เดือดจัด ชาวเน็ตไม่ระบุตัวตน แซะแรง “อาม่าลงนรก” ล่าสุด คู่กรณีขอโทษแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
669 ชุมพรโพสต์เตือนถูกโทรป่วนหัวเราะเยาะ ข่าว

รุมจวก คนโทรป่วน 1669 แจ้งเหตุเท็จกลางดึก หัวเราะใส่-ตัดสายหนี จี้หาคนผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไรเดอร์ผงะ! ส่งของเจอชาย ฆ่าหมากินสด โชว์หน้าบ้าน เจ้าตัวอ้างเนื้อมันอร่อย ข่าว

ไรเดอร์ผงะ! ขับส่งของเจอชาย ฆ่าหมากินสด ต่อหน้าชาวบ้าน เจ้าตัวอ้างเนื้อมันอร่อย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยังไงแน่! เพลง ชนม์ทิดา สวมกอด-ขอกำลังใจ พี่ ๆ นักข่าว ก่อนพูดสั้น ๆ &quot;ว่างแล้ว&quot; บันเทิง

ยังไงแน่! เพลง ชนม์ทิดา สวมกอด-ขอกำลังใจ พี่ ๆ นักข่าว ก่อนพูดสั้น ๆ “ว่างแล้ว”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จำคุกตลอดชีวิต เจ้าของรีสอร์ตสกีตุรกี เพลิงไหม้คร่า 78 ศพ ช่วงต้นปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพจดังใน จังหวัดสุพรรณบุรี จุดดราม่า โพสต์ภาพเด็กปาโป่งงานวัด ถามเหมาะสม? ทัวร์ลงสนั่น แม่เด็กโผล่แจง &quot;เพิ่งเลิกเรียนพิเศษ พาลูกคลายเครียด&quot; ข่าว

ทัวร์ลง! เพจดังสุพรรณบุรี ถาม “ชุดนักเรียน” ปาลูกโป่งงานวัด เหมาะสมไหม?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;เชย์นิส&quot; ถึงกับรับไม่ได้ นางงามถูกดูหมิ่น ลั่น มงกุฎไม่ควรแลกด้วยศักดิ์ศรี บันเทิง

“เชย์นิส” แสดงจุดยืน รับไม่ได้นางงามถูกดูหมิ่น ลั่น มงกุฎไม่ควรแลกด้วยศักดิ์ศรี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 05 พ.ย. 2568 17:58 น.| อัปเดต: 05 พ.ย. 2568 17:58 น.
66
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

นิวคาสเซิล พบ แอธ.บิลเบา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

คลับ บรูช พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน

ไวรัล นร.ขายนมเปรี้ยว หลุดโฟกัสความน่ารัก คนแห่เหมาทั้งโซเชียล ยอดวิวพุ่ง 4 ล้าน

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568

อินเตอร์ มิลาน พบ ไครัต ดูบอลสด ฟุตบอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ ลีก 2025/26 วันที่ 5 พ.ย. 68

เผยแพร่: 5 พฤศจิกายน 2568
Back to top button